Geniul sârb Nikola Tesla, comparat cu Leonardo Da Vinci şi Einstein. „Tot efortul vieţii sale a fost să scape omenirea de jugul muncii fizice”

Asociaţia Culturală Noua Acropolă a continuat seria prezentărilor de personaje istorice, ale culturii, filosofiei şi ştiinţei mondiale. Ultima dezbatere de la Timişoara l-a avut ca personaj pe renumitul om de ştiinţă sârb Nikola Tesla, prezentat în perspectivă filosofică.



“Vrem ca tineretul să redescopere valorile pierdute din istorie. Am căutat să ne legăm de simbolul Nikola Tesla, să găsim o perspectiva filosofică. Ce înseamnă Tesla pentru pentru omul modern, când descoperirile sale sunt astăzi de domeniul banalului. Cel care studiază biografia lui Tesla află că a dus o viaţă după principii morale, a avut un ideal care se orienta spre viitorul omenirii. Nu era interesat să câştige bani, nici de afaceri sau alte interese personale. Tot efortul vieţii sale a fost să scape omenirea de jugul muncii fizice. Cred că în mare măsură a reuşit”, a declarat conferenţiarul Adrian Negrea, cel care a vorbit despre viaţa şi activitatea lui Nikola Tesla.

Nilola Tesla s-a născut în 1856, la Smiljan, un mic sat din Croaţia – pe atunci în Imperiul Austro-Ungar.



Nikola Tesla a pus bazele cunoştinţelor moderne despre curentul alternativ, puterea electrică şi a inventat motorul cu inducţie.

„Tesla povesteşte că avea o extraordinară capacitate de vizualizare în propria minte. Motorul electric cu inducţie i-a venit în gând atunci când era la Budapesta. A perfecţionat invenţia în minte, până ce a reuşit să o pună în practică, peste cinci ani, în America”, a mai spus Negrea.

În 1884, Nikola Tesla s-a mutat în America, acolo unde a început să lucreze ca inginer la Thomas Edison, dar apoi şi-a deschis propria sa firmă. A urmat cea mai importantă perioadă din viaţa sa, când a revoluţionat lumea prin invenţiile sale în domeniul electricităţii. A contribuit substanţial la modelarea lumii modern.



“Tesla s-a născut într-o lume care folosea forţa aburului şi era iluminată cu ajutorul gazului. Visul său a fost de a descoperi o sursă de lumină pe care să o pună la încemâna oricui şi de a elibera lumea de povara muncii fizice, prin inventarea unui motor puternic şi eficient. Şi-a dedicat întreaga viaţă pentru a descoperi o formă de energie ieftină şi eficientă”, a spus Negrea.

Comparat cu Leonardo Da Vinci şi Einstein

Nikola Tesla a fost o personalitate de geniu, fiind comparat cu Leonardo Da Vinci şi Albert Einstein. A deţinut peste 300 de patente de invenţie.

„A lăsat în urma lui o lume nouă, transformată şi iluminată de puterea electricităţii. A fost un om de succes? Dacă ne gândim la perspectiva modernă de a avea faimă, prestigiu şi bani, atunci nu. Nu a fost un om de succes. Dar fără îndoială a fost un om de valoare şi şi-a condus viaţa după principii morale, a avut un ideal pe care l-a urmat, fără să dea vina pe societate că nu-l ajută. După cel de-al doilea Război Mondial a alunecat în uitare. Chiar unele dintre descoperirile sale au fost atribuite lui Edison sau Marcon", a explicat Adrian Negrea.



Profesorul de filosofie Adrian Negrea a explicat şi cum se manifestă un geniu. „Diferenţa dintre un om talentat şi un geniu este aceea că omul talentat, este ca un ţintaş care nimereşte o ţintă pe care alţii nu o pot nimerii. Pe când geniul ţinteşte acolo unde alţii nici nu pot vedea”. Nikola Tesla a fost conştient de acest proces.

Inspirat de un nobil din Transilvania

În articolele sale autobiografice, Tesla povesteşte că de la vârstă foarte fragedă reuşea să vizualizeze obiecte şi scene întregi în minte. Mai târziu îi va fi de ajutor, pentru că simula întregi dispozitve în imaginaţie.



„La 12 ani, în biblioteca tatălui său găseşte o carte cu titlul Apafi, un roman de tip iniţiatic. Autorul spune povestea lui Apafi, un nobil din Transilvania. Personajul principal, la început un un tânăr indisciplinat şi uşuratic, se transformă într-o persoană de înaltă statură morală, ajungând să se sacrifice pentru rege şi ţară. Prin exemplul lui Apafi, Tesla înţelege cum omul dominat de instincte şi pasiuni, se poate tranforma într-un adevărat erou. Inspirat de aceasta, Tesla îşi cultivă disciplina şi autocontrolul. Spune că voinţa e ca o forţă, se opune acţiunile instictelor. Dar voinţa se dezvoltă treptat, cu mult efort. Cel care mută un munte, începe prin îndepărtarea pietrelor mai mici”, a explicat Andrian Negrea.

La 17 ani, Nikola Tesla se îmbolnăveşte de holeră. Cade la pat timp de nouă luni. Tatăl său, preot, dorea ca fiu să-i calce pe urme, însă îi va promite că dacă se face bine îl va lăsa să facă studii tehnice să devină inginer. Tesla va studia la Graz şi Praga.

„Lumea anilor 1880 era plină de schimbări şi inovaţii. Curentul elecric era cunoscut de mai mult. Telegfraful, telefon, fonograful, locomotivele cu abur, iluminat cu gaz. Exista generatoare de curent electric care produceau curent continu. Majoritatea oamenilor de ştiinţă spuneau că nu există aplicabilitate pentru curentul alternativ”, s spus Negrea.

Motorul electric inventat la Budapesta

În 1881, la 26 de ani, Tesla s-a mutat la Budapesta. Se angajează la compania American Tehelephone Company, unde va lucra ca inginer şef. În scurt timp inventează un dispozitiv pentru telefon, care nu este altceva decât primul difuzor.

Acolo îi vine ideea unui motor electric pentru curentul alternativ. Tesla a povestit că se plimba în parc cu prietenul său, Szighety Antall, când, discutând despre Faust al lui Goethe i-a trecut prin cap invenţia. A desenat motorul cu un băţ în nisip. Îşi va perfecţona ideea în minte iar primul prototip va apărea peste cinci ani.

Înainte să emigreze în America, Tesla lucrează la Paris, la firma lui Thomas Edison. La 28 de ani va ajunge însă la New York, unde ajunge să lucreze cu Edison.

Cu ajutorul financiar al unor oameni de afaceri, Tesla va deschide un labortor de cercetare, unde reuşeşte să construiască motorul său.

Războiul curenţilor "AC/DC"

Tesla ţine prezentări, inveţia sa este bine primită de comunitatea ştiinţifică. Curentul alternativ devine un competitor al curentului continu. Aşa a început aşa zisul <Războiul al curenţilor>. Se dădea între compania lui Edison şi cea care a patentat ideile lui Tesla.



„Se spunea că curentul continu e cel mai sigur în cazul unui accident. Curentul alternativ putea fi transportat eficient pe distanţe mari. Dezavantajul era că pentru pentru a ilumina un oraş, era nevoie de staţie de generare la fiecare doi kilometri. Făcea ineficientă zonele mai puţin populate. Motorul curentului alternativ era net superior celor existente. Nu se pierdea energie. Până la urmă, curentul alternativ se va impune. Iar după construcţia unei centrale de la Niagara se alege curentul alternativ pentru transport”, a explicat Adrian Negrea.

Aşadar, războiul a fost pierdut de Edison, care ajunge să fie înlăturat din companie.



Viziunile lui Tesla erau profund umaniste. “Industria folosea forţa umană. Oamenii lucrau şi 12 ore pe zi, pentru o plată de nimic. Copii erau forţaţi să lucrez de la cinci ani, fără a avea acces la nicio forma de educaţie. Credea că dacă va continua aşa, omenirea se va abrutiza şi se va autodistruge. Omul trebuie să aibă timp liber, trebuie să aibă parte de o perioadă în care nu este preocupat de supravieţuire, de aşa zisele răgazuri divine –cum le numea Platon. Şi această libertate nu este pentru divertisment, ci pe ca omul să se eleveze ca fiinţă umană. Să îşi cultive sensibilitatea şi inetelectul. Odată cu Renaşterea, apar primii oameni de ştiinţă şi inventatori care au ca scop declarat descoperirea unor mijloac prin care să se uşureze munca oamenilor. Şi viziunile lui Tesla erau profund umaniste. În viitorul imaginat de Tesla, omul va scăpa de munca fizică şi îşi canalizează enegia spre scopuri mai înalte. L-a preocupat binele general”, a spus Adrian Negrea.



După ce pune la punct curentul alternativ, începe să experimenteze cu tensiuni din ce în ce mai mari. Iventează „Bobina Tesla” – principiu ce stă la baza viitoarelor aparate de transmitere şi recepţie radio.

Un incendiu îi distrge laboratorul. Deşi pierde tot, nu se lasă copleşti. Construieşte un nou laborator, la New York. Apoi, în 1899, îşi deschide celebrul laborator în deşertul Colordo.

Tesla a fost un ecologist

La începutul secolului XX ajunge însă fără finanţare, se va confrunta cu mari dificultăţi materiale în viaţa persoanlă. Continuă să publice articole şi ideile sale. Viziunea lui era profund ecologică.



„Se gândea la necesitatea unor surse de energie regenerabilă, care să nu ducă la poluare. Scria despre captarea energiei solare şi geotermale, de folosirea forţei valurile. Sunt teme tratate cu seriozitate azi, când pe termen mediu şi lung se preferă soluţia eco. Tesla vorbea de apliaţii ale undelor radio, care au dus la inventarea radarului. A atras atenţia şi asupra pericolului razboiuiului, care ameninţa civilizaţia”, a mai povestit Adrian Negrea.



Nikola Tesla a fost celibatar toată viaţa. La fel ca Newton, Da Vinci, Michelangelo. „Spunea că nu ar fi avut detul timp pentru ideile sale şi ar fi neglijat familia. Trebuie să facă acest sacrifiu pentru cercetare”, a adăugat Negrea.

Tesla a murit în anul 1943, la vârsta de 86 de ani, după o viaţă întreagă dedicată invenţiilor.

Este recunoscut ca ca inventatorul radioului de abia după moartea sa, ideile sale fiind înregistratre înainte de cele ale lui Marconi.

Compania Tesla Motors, constructorul de automobile electrice, a luat numele ca omagiu marelui inventator sârb.



Muzeul Nikola Tesla de la Belgrad

În capitala Serbiei, Belgrad, se află Muzeul Nikola Tesla, foarte la îndemâna locuitorilor din vestul României (la 160 de kilometri de Timişoara). Muzeul adăposteşte peste 160.000 de documente originale, peste 2.000 de cărţi şi jurnale, în jur de 1.500 de fotografii şi pot fi văzute mai bine de 1.200 de obiecte, instrumente şi dispozitive inventate de Tesla. Muzeul se află în programul UNESCO, din 2003.