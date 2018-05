FOTO World Press Photo a ajuns la Timişoara. Lumea surprinsă în imagini şocante, provocatoare, înduioşătoare

Laureaţii Oscarurilor fotografiei de presă au ajuns pentru a doua oară în capitala Banatului, datorită eforturilor Fundaţiilor Eidos şi Haţegan.

Organizatorii au fost încurajaţi de numărul mare de vizitatori din 2017, când peste 2.000 de oameni au trecut pragul Palatului Baroc.

„Cei care au vizitat expoziţia anul trecut ne-au confirmat că există interes, aşa că am decis să continuăm. Am văzut o oportunitate, ne-am întâlnit cu cei de la Fundaţia Eidos care aduc de câţiva ani World Press Photo la Bucureşti, ne-am plăcut, ne-am dat seama că suntem pe aceeaşi lungime de undă, aşa că am zis să facem şi la Timişoara. Am observat că autorităţile ne-au sprijinit, Muzeul de Artă a venit în întâmpinarea noastră, cei de la Facultatea de Arte au venit să se sprijine. Când am văzut această emulaţie, am zis că e bine să-l facem. Avem o anumită strategie, nu putem să fim Capitală Culturală Europeană dacă nu facem demersuri din timp. Trebuie să vedem ce trebuie să plantăm ca să avem flori. E un moment bun să udăm plăntuţele mici”, a declarat Ioana Haţegan, preşedintele Fundaţiei Haţegan.





„Noi suntem interesaţi de orice expoiţie de calitate, care arată dinamica vieţii sociale şi culturală. De data asta este vorba de presă, de jurnaliştii care fotografiază în diverse locuri ale lumii, care vin cu imagini provocatoare, cu imagini cu care fie ne înduioşează, fie ne pun pe gânduri, fie ne şochează prin ce ne arată că se întâmplă în jurul nostru. Este o expoziţie extrem de interesantă. Jurnalistul trebuie să aibe talent şi pentru a fotografia, nu numai de a scrie. Aşa cum actorul nu doar joacă pe scenă, ci şi cântă. Este foarte important să aibe această dublă valenţă. Cred că expoziţia de acum e şi mai bogată ca cea de anul trecut, în plus e şi mai provocatoare”, a spus directorul Muzeului de Artă, Victor Neumann.





În 2018, competiţia World Press Photo a ajuns la ediţia numărul 61 şi a reunit înscrieri din toată lumea: în jur de 5000 de fotografi din 125 de ţări au trimis peste 73.000 de imagini. Juriul a oferit premii în 8 categorii către 42 de fotografi din 22 de ţări.



Expoziţia anuală internaţională World Press Photo este itinerantă în întreaga lume. Timp de un an expoziţia ajunge să fie montată în peste 100 de spaţii din peste 45 de ţări şi vizitată de peste 4,5 milioane de oameni la fiecare ediţie.

Expoziţia de la Muzeul de Artă din Timişoara este deschisă până în 24 iunie, iar între 29 iunie-22 iulie poate fi văzută la Cluj.