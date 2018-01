FOTO Incursiune în satul thailandez în care se vorbeşte limba română: tot ce trebuie să ştii despre paradisul ascuns

FOTOGRAFII Stefan Both

Satul Bangtao, din districtul Talang, de pe coasta de vest a insulei Phuket (cea mai mare insulă din Thailanda), este un veritabil paradis, la malul mării Andaman. Nu-l veţi găsi în ofertele turistice, în pliante publicitare cu locuri de vacanţă exotice. În urmă cu 15 ani era încă un simplu sat pescăresc, mărginit de-o parte şi de cealaltă de celebrele plaje Kamala şi Surin, respectiv de golful Laguna, cu ale sale luxoase resorturi.



Turiştii au început să descopere plaja de la Bangtao după tsunamiul care a lovit Phuketul, în 2004. Au apărut hotelurile, resorturile, restaurante, baruri, dar încă mai este un loc suficient de sălbatic de care să te poţi bucura de marea liniştită, de natură virgină, palmieri, vegetaţia luxuriantă şi de plaja cu nisip fin. De libertate într-o oază tropicală.



Aproape că nu există loc pe lumea asta unde să nu auzi vorbindu-se limba română, aşa că lucrurile nu stau diferit nici în Thailanda. Povestea românească din satul Bangtao este însă una specială. Şi asta pentru că în Bangtao există un veritabil ambasador pentru români.





„Ambasadorul“ român de la Bangtao



Cei mai mulţi turişti din România au ajuns în Bangtao prin intermediul lui Tiberiu Molnar, un cunoscut bioenergoterapeut originar din Timişoara. În 2011, Tiberiu Molnar a ajuns prima dată la Bangtao în îndepărtata Thailandă, ţară de care s-a îndrăgostit iremediabil, unde are astăzi rezidenţă.



„Şi la mine totul a început cu o excusie, când nişte prieteni m-au luat cu forţa în Thailanda. Eu nu am vrut să renunţ la bucuriile iernii. Dar de atunci, nu mai pot să văd zăpadă şi iarnă“, spune bioenergeticianul.



Fascinat de loc şi de climă, Molnar s-a hotărât să se întoarcă în Asia. Şi-a făcut repede prieteni în Phuket, atât printre localnici, cât şi din rândul turiştilor. Inevitabil, a ajuns să facă terapie şi cu aceştia. Până să îşi deschidă un cabinet de bioenergoterapie la Bangtao nu a mai fost decât un pas.

Prin reţelele de socializare, Tiberiu Molnar promovează frumuseţile locolui şi le oferă românilor care doresc să călătorească în această ţară sfaturi utile.



„Eu nu îi atrag pe români să vină în Bangtao. Oamenii se atrag singuri. Pur şi simplu am postat tot timpul, de plăcere, ce mi se părea interesant pe Facebook şi pe YouTube. Oamenii, prieteni şi cunoştiinţe, dacă vroiau să vină în Thailanda, mă întrebau de una, de alta, şi pereferau să vină la Bangtao, pentru că doreau să aibă pe cineva aproape, care să îi ajute, să-l îndrume, să aibă încredere în el“, povesteşte Tiberiu Molnar.

Bangtao nu este încă o zonă foarte aglomerată. Este un loc unde resorturile sunt puţine, iar interacţiunea cu localnicii este inevitabilă.



„Deşi Bangtao are cea mai mare plajă de pe insula Phuket, totuşi e şi cea mai goală, pentru că e plin de parcuri naţionale, iar legea thailandeză nu permite să construieşti hoteluri sau clădiri în parcuri. Sunt mulţi localnici, pentru că acolo e locul lor de pescuit. E loc ideal pentru a vedea cum trăiesc locanicii, încă nu s-a transformat în acel turism sălbatic cum sunt pe alte plaje. Lângă Bangtao este cartierul Laguna, o zonă de lux cu multe hoteluri“, a mai spus Molnar.











Insula Phuket are suprafaţa şi forma insulei Corfu din Grecia, este cam cât judeţul Timiş. Legătura cu continentul se face prin podul Sarasin. La sfârşitul plajei de la Bangtau, în direcţia sud, pe o colină, se află hotelul Amanpuri, cel mai exclusivist şi mai scump hotel de pe insula Phuket.

Vacanţă pentru toate buzunarele

Poziţia satului Bangtao este oarecum strategică. La nord de localitatate, la 17 kilometri este Aeroportul Internaţional Phuket, spre sud, la 17 kilometri se află Patong – cu celebra Bangla road (cartier roşu de pe insula Phuket), iar la est, tot la 17 kilometri, este oraşul-capitală Phuket.



„Din Bangtao se poate pleca pe orice insulă. Sunt peste 1.400 de insule, toate la o oră de mers cu barca de mare viteză. Multe nelocuite, neatinse, dar şi multe foarte aglomerate, pentru că sunt atracţii turistice. Cum ar fi Phi Phi, Raya, Krabi, Similan, James Bond“, a mai povestit Tibi Molnar.





Un sejur la Bangtao poate costa cât te ţine buzunarul. Găseşti cazare de la 15-20 euro pe noapte, în căsuţe închiriate (dotate cu toate cele necesare), 30-40 de euro la hoteluri micuţe, 100-140 de euro pe noapte la un resort. Odată cu stele urcă şi preţurile. Hotelurile de zona de lux au tarife pe măsură. La Amanpuri o cameră pe noapte ajunge şi la 2.000 de euro. Preţul unui bilet de avion este între 600 şi 1.200 de euro, depinde şi de perioada în care se cumpără.



În rest, preţurile din localiate, de exemplu la supermarket, sunt asemnănătoare cu cele din România. Moneda naţională a Thailandei este baht. 1000 de baht costă cam 25 de euro.





Tiberiu Molnar nu recomandă turiştilor să cumpere bilete all-inclusiv.

„E atât de frumoasă Thailanda încât este păcat să se petreacă timpul într-un resort. De obicei, hotelurile mici sunt foarte drăguţe, personalul este foarte prietenos. Mâncarea este mai bună, serviciile sunt mult mai ieftine. Pot să închirieze şi o casă. Chiriile sunt foarte mici. O casă cu 2-3 camere, costă pentru două săptămâni, cam 200 de euro. Au mai crescut preţurile la modul general în Bangtao, dar încă sunt mult mai mici ca în Europa sau în alte locuri din lume“, a spus Tibi Molnar.



„Au învăţat că există România“

Thailandezii sunt foarte prietenoşi. O parte dintre ei, care lucrează la terasele de pe plajă, au învăţat deja cuvinte în limba română.

„Nu s-a pus problema ca eu să mă obişnuiesc cu ei. Ei trebuiau să se obişnuioască cu mine. Cei din Bangtao au învăţat unde este România. Au învăţat că există România. Părerea lor este că românii, faţă de multe alte naţionalităţi, sunt foarte cinstiţi, corecţi şi prietenoşi. Mulţi au învăţat cuvinte în limba română, pentru că e marketing. Eu am căutat să dezvolt o relaţie bună între turiştii români care vin în Bangtao şi localnici. Bangtao oricum e un sat aparte. Thailanda e o ţară budistă, dar aici se află o comunitate majoritar musulmană, dar foarte deschisă şi plăcută. Dacă tu eşti corect faţă de ei, şi ei sunt foarte amabili“, a mai afirmat Molnar.

Experienţe culinare cu mâncarea thailandeză

Mâncarea thailandeză este specială. Localurile unde mâncă thailandezii oferă veritabile experienţe culinare.







„Carnea de bază este peşte şi pui. Puteţi să mâncaţi cu încredere. Cu cât este mai arată mai a bodegă locul, cu atât e mai bună şi mai proaspătă mâncarea. Legat de cumpărături, dacă staţi într-o casă închiriată, aveţi posibilitatea să faceţi cumpărături din numeroasele mini-marketuri. Găsiţi absolut orice. Nu trebuie să luaţi nimic din România, aici găsiţi absolut orice“, mai povesteşte Molnar.

Pericole care te pot paşte

Legat de transport (se circulă pe partea stângă), nu ai voie să conduci sub nicio formă. Carnetul românesc nu este valabil în Thailanda. Se poate însă închiria motoscutere.

Thailanda nu este o ţară periculoasă. Tibi Molnar oferă nota 10 pentru siguranţa turistului. Însă are câteva sfaturi şi aici. „Poţi să umbi peste tot, nu se fură portofele, nu îţi fură bagajele. E bine totuşi să nu umblaţi cu foarte mulţi bani după voi. Eu nu am auzit să fie cineva jefuit! Sunt însă accidentele. Sunt foarte mulţi turişti care au consumat alcool şi pot provoca accidente cu scuterul. E periculos. Să vă feriţi să lăsaţi geamurile deschise. Există un păianjen destul de ortăvitor, care poate intra în casă. E bine să nu atingeţi broaşte. Sunt câteva specii de şerpi, cum e cobra regală. Nu e bine să intri între boscheţi noaptea. Am văzut de două ori cobra la mine în curte. Maimuţele sălbatice te pot muşca şi trebuie să mergi apoi la spital. În general, nu există alte pericole“, a explicat Molnar.





ROXANA CIUHULESCU FASCINATĂ DE VIAŢA DIN BANGTAO

Prin intermediul lui Tiberiu Molnar au ajuns la Bangtao şi vedete din România. Unii nu au dorit să se afle de excursiile lor, alţii au fost încâtaţi să ne povestească. Roxana Ciuhulescu, vedeta cu cele mai lungi picioare din showbizul românesc, şi-a petrecut vacanţa din iarnă la Bangtao, la 30 de grade Celsius.











Roxana Ciuhulescu a mai fost în Thailanda, înainte de tsunami, în 2002. "Am redescoperit acum un Phuket cu totul schimbat, n-are nicio legatură cu ce am văzut cu ani în urmă. De data asta, am ajuns în Bangtao datorită prietenului Tiberiu Molnar. Interesantă este povestea lui, cum a reuşit să-i cucerească pe thailandezi cu terapiile lui prin bioneregie. Mă aşteptam ca în Thailanda să vin la el la cabinet şi să intru la terapie fără să stau la coada, dar şi aici era extrem de căutat de localnici", a mai spus vedeta.



„E un loc în care vezi de la cocioabe şi până la hoteluri de lux, cu oameni zâmbitori şi prietenosi. Peste tot vezi tarabe cu mâncare, saloane de masaj şi săli de muay-thai. Deşi mulţi dintre localnici sunt săraci, nu citeşti pe feţelor lor tristeţe sau apăsare, ba din contra, îi vezi senini şi zâmbitori. În Bangtao sunt foarte mulţi musulmani şi de cinci ori pe zi, îi auzi cum se roagă. Timp de trei săptămâni m-au trezit în fiecare dimineaţă la 5.30, la prima rugăciune. Timp de 15 minute, în difuzoarele din Bangtao se aude de 36 ori Allah. Imediat după răsăritul soarelui încep să cânte păsările", a povestit vedeta, care a luat-o în vacanţă şi pe Ana, fiica ei de nouă ani.



A făcut snorkeling şi s-a dat cu ski jet-ul









Roxana a avut parte de o excursie în care a îmbinat relaxarea cu aventura. „Am vizitat Grădina Botanică, parcul maimuţelor, spectacolul păsărilor şi Big Buddha. Am fost şi în doua excursii, pe insulele James Bond şi Phi Phi. Am făcut snorkeling şi ne-am dat cu ski jet-ul. În Bangtao, deja aveam locul nostru preferat, la Beach Bar & Grill. Mimi este cea mai dulce şi mai prietenoasă thailandeză şi la ea pe plajă, ne-am simţit încă de la început ca la un loc la care venim de când lumea. Serviciile şi mâncarea sunt ieftine, chiar dacă nu peste tot sunt de calitate. Dacă mergi în Thailanda, e păcat sa nu mănânci fructe de mare, nodlles de toate felurile, Tom Yum, Tom Ka Gai sau Cab Mou“, a mai declarat Roxana Ciuhulescu.







Atunci când a ajuns în Phuket, Roxana a avut un şoc. Căldura şi umezeala îi dădeau o stare de sufocare însă s-a aclimatizat repede. Şi spune că nu ar mai fi plecat. „La întoarcea în ţară, trecerea a fost dura şi grea, m-am readaptat greu la temperaturilor reci şi la aerului uscat. Vacanţa asta a fost cea mai lungă vacanţă din viaţa mea şi totodată cea mai frumoasă. Am stat trei săptamani şi nu m-aş mai fi întors acasă“, afirmă fosta prezenatoare de la ProTV.

Ce spun românii despre Bangtao

Brânduşa Olaru, o tânără din Bucureşti, broker, a revenit iarna asta la Bangtao pentru a cincea oară.



„Prima dată i-am scris lui Tibi, l-am rugat să-mi găsească o casă acolo unde să stau. Din lista mea de pe Facebook nimeni nu posta din Thailanda. Mi-a plăcut ce am văzut şi am vrut şi eu. Deja mă simt ca acasă în Bangtao. Mă atrage simplitatea locului. E adevărat că au apărut mai multe şezlonguri şi restaurante pe plajă. În primii ani am făcut excursii pe insule, cel mai mult mi-a plăcut Similan, pentru că era cea mai exotică. Nu departe de Bangtao este templul Big Buddha – cu cea mai mare statuie de pe insulă, unde am trăit o exprienţă interesantă“, a spus Brânduşa Olaru.





Eugen Barbu din Bucureşti, specialist în transporturi, a fost prima dată la Bangtao: „Zona e foarte mişto şi liniştită, are un vibe bun, îţi dă o linişte interioară. Ce m-a mai surprins este faptul că deşi pe străzi se vinde mult sex, ei sunt nişte pudici, interesant. La fel de uimit am fost, câtă muzică bună ştiu şi câte trupe cover au. La baruri pe plajă se asculă muzică ca în Vama Veche, draguţ. Alt lucru care m-a impresionat la cei pe care i-am cunoscut este că iubesc şi respectă natura. Mă refer la curăţenia de pe plaje, la pescuit nu se pescuieşte mai mult decât trebuie. E frumos, de la peisaje demenţiale, cultură şi oameni.“





Soţii Cristina şi Alin Moraru, tot din Bucureşti, au fost încântaţi de prima experienţă de la Bangtao astfel că au revenit şi în acest an. "De câţiva ani, ne organizăm singuri vacanţele, în sensul că ne căutam biletele de avion, apoi cazările şi, când a venit rândul Thailandei, primul gând a zburat spre Tibi Molnar, despre care ştiam că trăieşte aici o buna parte din an.

Partea cea mai frumoasă la a sta cazat în Bangtao, pe perioada vacanţei, este că, practic, trăieşti în mijlocul comunităţii, devii unul de-al lor şi, astfel, fiecare experienţă este mult mai autentică. Când am decis să revenim şi în acest an în Bangtao, am avut cumva senzaţia stranie că ne întoarcem acasă.

Partea cea mai frumoasă la a sta cazat în Bangtao, pe perioada vacanţei, este că, practic, trăieşti în mijlocul comunităţii, devii unul de-al lor şi, astfel, fiecare experienţă este mult mai autentică. Când am decis să revenim şi în acest an în Bangtao, am avut cumva senzaţia stranie că ne întoarcem acasă.





Bangtao ne va rămâne în suflet, în primul rând pentru libertatea şi impăcarea cu sine pe care ni le confeă. Pentru noi, Bangtao înseamnă multe zâmbete şi căldură umană, aventura mersului pe scuter în forfota permanentă a traficului, explozia de culori şi arome din pieţele de fructe, florile de frangipani şi, nu în ultimul rând, gusturile unice şi inconfundabile ale diverselor feluri de mâncare locale.

În concluzie, Bangtao nu se poate simţi din povestirile altora, ci trebuie trăit cu inima şi mintea deschise oricăror provocări şi cu toate simţurile pregătite să descopere experienţe inedite", spune Cristina Moraru.

Ce trebuie să ştie românii înainte să plece în Thailanda



Românii care doresc să ajungă în Thailanda trebuie să ştie că au nevoie de vize de intrare. Aceasta poate fi cumpărată la aeroport, imediat după aterizarea în Thailanda. Este valabilă doar 15 zile şi costă 40 de euro. Dacă se lungeşte şederea, se plăteşte o amendă în valoare de 10 euro pentru fiecare zi de stat în plus. Pentru cei care doresc să rămână mai mult de două săptămâni, trebuie să se adreseze Ambasadei Thailandei din Bucureşti. Viza costă 30 de euro, iar cu ea se poate sta maxim trei luni. Este bine să aveţi şi o asigurare medicală.