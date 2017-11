FOTO Condiţia artistului în Timişoara. Galeria de artă care intrat în faliment după ce primăria a mărit chiria de 46 de ori: "Mi-au spus să vând şi votcă"

După cinci ani de prezenţă în peisajul artistic de la Bastion, intrarea în Cetatea Timişoarei, galeristul Călin Petcana este obligat să părăsească spaţiul pe care l-a avut în chirie de la Primărie. Ultima expoziţie la Calpe Galerry a reprezentat de altfel un protest.

„În urmă cu aproximativ cinci ani, Primăria a decis să mărească chiriile spaţiilor, nouă ni s-a mărit chiria de 46 de ori mai mult. Am început în 3 aprilie 2011, după redeschiderea bastionului. Noi am preluat un contract pe zece ani de zile, intrând într-o asociere cu Horaţiu Dejan, care a făcut Jazzisimo, eu urmând să fac galeria de artă. Unul din spaţii, pe care l-am denumit Muzeul Temporar de Artă Contemporană, avea ca destinaţie în documente Muzeul Berii şi Muzeul Revoluţiei. Galeria are 318 metri pătraţi, Muzeul 585 metri pătraţi. Niciodată nu am primit clarificări despre asta. Am intrat în spaţiu cu o chirie pe care ştiam că o pot suporta. La nouă luni după ce am deschis galeria, a venit viceprimar Traian Stoia, care a propus prin Hotărâre de Consiliu, majorarea chiriilor, fără negociere, fără limită, de 46 de ori. De la 80 de bani pe metru pătrat la 8 euro pe metru pătrat. Înmulţiţi cu 900 metri pătraţi. Imposibil de plătit această sumă. Nu sar justifica niciodată nici pentru un restaurant”, a declarat Călin Petcana.

Calpe Gallery a funcţionat în partea din Bastionul Theresia care aparţine Primăriei Timişoara. Zona de peste drum este în proprietatea Consiliului Judeţean Timiş, care la rândul lui a mărit chiriile pe spaţii. După aceste majorări, Călin Petcana a încercat să negocieze preţul cu Primăria, fără reuşită, însă.

„Viceprimarul Traian Stoia mi-a zis: <Chiria nu e aşa de mare, hai mai vinde şi tu nişte votcă>. Asta în timp ce primarul din Karlsruhe, care a viziat galeria, spune că şi-ar dori şi ei să aibă aşa o galerie. I-a plăcut ce am făcut aici. Nu s-a întâmplat nimic după negociere, nici votcă nu am vândut niciodată. Nici nu am de gând”, a mai povestit Călin Petcana.

Dacă negocierea nu a funcţionat, au urmat procesele, în speranţa că se va putea menţine vechiul contract.

„Având un contract în desfăşurare, am cerut să nu ni se mărească chiria. Prima instanţă ne-a dat dreptate nouă, a doua instanţă, primăriei. Dar deja s-a simţit puţin un frâu mai puţin liber al judecătorilor. Destul de la vedere. Noi am achitat chiria iniţială, deşi era mărită prin HCL, erijându-se de o clauză care spue că se poate actualiza chiria. Actualizare cu rata inflaţiei. Sper că nu a suferit România aşa de mult din cauza inflaţiei, ca să ne mărească nouă chiria de 46 de ori. După primul proces, Primăria ne-a chemat în instanţă, cerând să achităm la zi chiriile, cu tot cu penalizări. Atunci am văzut o sumă de aproximativ 800.000 de euro, împreună cu Jazzisimo. Hai să zicem că eu aveam jumătate. Oricum o sumă mult peste ce mi-aş putea permite vreodată. Procesul a mai durat încă doi ani. Prima instanţă nu a luat nicio decizie, a fost o amânare permanentă. În acest timp, am decis să intrăm în procedură de faliment. Era singura soluţie. Se ajunge la actualizarea sumei la două milioane de euro”, a mai spus Petcana, profesor asociat la Facultatea de Arte Plastice din Timişoara.

Lovindu-se de obligativitatea de a plăti o sumă uriaşă de bani, Călin Petcana a fost nevoit să renunţe la Galeria Calpe, cerând intrarea în faliment, astfel că unul dintre spaţiile de artă ale Timişoarei a devenit istorie.

Petcana a primit somaţie să elibereze spaţiul din bastion, însă i s-a permis totuşi să mai fucnţioneze în timpul bienalei Art Encounters, prezentând şi expoziţia artistei Suzanei Fântânariu.

Calpe Gallery a găzduit peste 60 de expoziţii, cu artişti locali, naţionali şi internaţionali, a sprijinit festivalurile de artă vizuală din Timişoara, centrele culturale străine au organizat acolo evenimente.