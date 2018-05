Festival în amintirea embargoului de la frontiera cu Serbia. „Embargoul a însemnat şi prietenie, socializare, schimb cultural cu cei de dincolo de graniţă”

Capitala culturală a bulgarilor din Banat, Dudeştii Vechi, va fi gazda primei ediţii a Embargo Fest. Evenimentul a fost pus la cale de Asociaţia Sfera Timişoarei, cu scopul să ajute la dezvoltarea unei vieţi culturale diversificate şi competitive la nivelul judeţului Timiş.

„E o satisfactie foarte mare să realizam acest festival în rural pentru că oamenii de acolo sunt foarte deschişi şi asemenea evenimente se întâmplă destul de rar. Ne-am unit cu toţii forţele. Sperăm că şi vremea va ţine cu noi. Avem o echipă mare în spate. Festivalul îşi propune şi să dezvolte turismul în zonă. La Dudeştii Vechi există Muzeul Minorităţii Bulgare şi prin acest festival vrem să sărbătorim multiculturalitatea“, a declarat Mirela Olariu Munteanu, din partea asociaţiei Sfera Timişoarei, organizatoarea festivalului.

Anul acesta, comunitatea bulgarilor din Dudeştii Vechi sărbătoreşte 280 de ani de la venirea lor pe teritoriul actual al României.

Proiectul este organizat in parteneriat cu Primaria Dudestii Vechi şi Consiliul Judeţean Timiş.

Embargo Fest se desfăşoară în comuna unde trăieşte cea mai mare comunitate de bulgari din România.

„Este o mare bucurie şi onoare să putem fi gazda primei ediţii a unui asemenea festival la Dudeştii Vechi. Termenul de Embargo înseamnă destul de mult pentru comunitatea noastră, în lumina a ceea ce s-a întâmplat la noi în perioada anilor 90. Am sprijinit cu mare deschidere acest festival şi sperăm ca pe viitor evenimentul să crească“, a declarat Bono Cucalan, primarul comunei Dudeştii Vechi.

Primarul îşi aminteşte de perioada embargoului. "A fost foarte interesantă perioada. Aproape toată lumea din zona de graniţă cunoaşte pe cineva de dincolo. Oamenii de acolo erau disperaţi. Era cumva şi o colaborare şi ajutorare a sârbilor. Embargoul a însemnat şi prietenie, socializare, schimb cultural cu cei de dincolo de graniţă", a spus Cucalan.

Punctul de trecere al frontierei dintre Serbia şi România, aflat la 10 kilometri distanţă de comuna Dudeştii Vechi, la Valcani, va avea un program prelungit pe perioada festivalului, până la ora 3 dimineaţa, pentru ca cetăţenii sârbi din apropiere să poată participa la acest eveniment.

Embargo Fest îşi va deschide porţile pentru public vineri, începând cu ora 16.00, când va avea loc proiecţia filmului documentar „Peisaj dupa embargo”, de Florin Iepan (TVR Timişoara, care va fi urmat de un recital al ansamblului de dansuri Slavjak.

De la ora 19.00 vor concerta Bios, Amaro Del (Serbia), Spitalul de Urgenţă şi Mihai Mărgineanu şi Banda, urmând ca la Green Stage distracţia să continue cu K-lu, DJ Axa şi B:Hex/Spam.

Sâmbătă, începând cu ora 17.00, vor urca pe scenă Ansamblul de dansuri sârbeşti Sf. Sava din Sânnicolau Mare, după care la faţa locului distracţia va continua cu Bubamare, The Weekend Bandits, Lucky Cash (Serbia) şi Cargo.

După miezul nopţii distracţia va fi asigurată de Mr. Goju (Macedonia), DJ Axa şi B:Hex/Spam.



Duminică, tot de la ora 17.00, Teatrul Merlin din Timişoara îi va încânta pe copii cu spectacolul ”Noua poveste a Scufiţei Roşii”, după care seara va continua cu Ansamblul de dansuri Palucenka, Surprize Band, Pyramid, Olivera Petcov Band, Melting Dice şi Bajaga i Instruktori din Serbia.



Concertele se desfăşoară pe stadionul Hristo Stoichkov.

Organizatorii festivalului pun la dispoziţie, pentru cei interesaţi, un autobuz care va face trei curse gratuite pe zi între Timişoara şi Dudeştii Vechi, cu plecare la orele 16, 19 şi 01 (pentru after – party), care va pleca din Calea Torontalului (Ciocanul).

„Când am pus numele festivalui, am zis că trebuie să fie ceva care să unească oamenii din zonă, Sânnicolaul Mare, Jimbolia, Cenad. Toţi în anii 90 am trăit cu Cipiripi, Eurocrem. Embargo Fest e perfect. Îmi aduc aminte că până ajungeam la şcoală miroseam a benzină. Pe bancheta din spate a maşini aveam un rezervor. Îmi aduc aminte... Nu este doar un festival de muzică, la faţa locului vom avea şi ateliere de pictură şi teatru de păpuşi şi multe alte activităţi culturale. Pe viitor vrem să invităm şi poeţi din Serbia şi alţi artişti din ţara vecină, să ţinem porţile deschide între România şi Serbia. Pentru ediţiile viitoare ne propunem să atragem şi mai mulţii spectatori“, a declarat Răzvan Munteanu, coordonatorul artistic al evenimentului.

Biletele pentru festival se vor putea achiziţiona de la intrare, preţul acestora find 20 lei pe zi sau 50 lei abonament pentru toate cele trei zile. Persoanele cu dizabilităţi şi copiii până în 16 ani au accesul gratuit, iar campingul şi accesul în parcul de distracţii sunt gratuite.