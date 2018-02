Elev bătut în timpul orelor de tatăl unui coleg: „L-a făcut sac de box“

„În urmă cu trei luni l-am mutat de la Timişoara. Copilul mi-a spus că este un coleg care-l tot înjură. I-am spus acum o săptămână să evite conflictele că nu are nevoie de aşa ceva. În ziua respectivă, în pauză a fost înjurat din nou şi copilul s-a dus la primul profesor pe care l-a întâlnit şi i-a spus ce se întâmplă, acesta punându-i să-şi dea mâna şi să se împace. În ora următoare, profitând de faptul că profesorul a ieşit din clasă, băiatul respectiv s-a dus din nou la el şi l-a înjurat. Al meu l-a împins şi a ajuns în geam. L-a ameninţat că o să îi arate el şi a plecat. După cinci, zece minute a apărut tatăl băiatului, unul, Cristi, care face case şi le vinde. S-a repezit la copilul meu, l-a prins cu stânga de piept şi cu dreapta a început să-i care pumni în faţă sub privirile colegilor. L-a făcut sac de box. Individul mai are antecedente de violenţă. A mai lovit oameni, este cunoscut ca fiind violent”, a povestit Ionel Cărăcoancea, tatăl victimei, pentru Pressalert.ro.