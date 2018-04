Cum îi readuc italienii pe „fugarii“ lor din America Latină. Veste excelentă pentru fostul internaţional Paul Codrea

Paul Codrea a fost anunţat că fostul său club, Perugia, al cărui jucător a fost în 2004, urmează să-i achite datoriile.

Perugia a retrograt în liga secundă şi a falimentat, după ce patronul Luciano Gaucci a lăsat afacerile dubioase în Italia şi a plecat în Republica Dominicană.

Codrea şi colegii săi nu şi-au mai primit banii de la falimentara Perugia. După mai bine de zece ani, s-a produs minunea. Codrea a fost anunţat că statul italian a negociat cu Luciano Gaucci revenirea acestuia în Italia, în schimbul returnării sumelor de bani datorate, anunţă TVR Timişoara.



“A fost o minune. Erau nişte bani la care nu mai speram. Clubul intrase în faliment când jucam eu acolo, în 2004. Ne-am depus fiecare actele, am contactat un avocat, dar în timp patronul echipei a fugit în Santo Domingo. Părea că nu mai avem nicio şansă să recuperăm nimic. Au trecut zece ani, am primit un mail în care am fost rugat să le trimit un cont, pentru că vor să îmi trimită banii. Înainte să se întoarcă în Italia, Gaucci a căutat o înţelegere cu statul, probabil că a fost de acord să achite anumite datorii pe care le avea, în schimb să nu fie arestat, să nu intre în puşcărie. Cred că aşa s-a întâmplat. El s-a întors, a plătit ce a avut de plătit, şi nu a făcut puşcărie”, a declarat Paul Codrea pentru TVR Timişoara.