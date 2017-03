Charlie Chaplin din Oltenia. Povestea celei mai cunoscute statui vii din România. În spatele măştii se ascunde un psiholog FOTO

Statuia vie care îl personifică pe Charlie Chaplin –unul dintre cei mai mari actori de la începutul secolului XX, poate sta ore în şir nemişcată.

Iese în evidenţă prin albul ţinutei cât şi al machiajului. Sunt negre doar pantofii a la Chaplin, supradimensionaţi, bastonul, cravata şi mustaţa desenată. Mimul poartă o perucă albă, mănuşi, iar pe cap o pălărie Melon. Stă cocoţat pe o cutie, tot albă.

Omul din spatele măştii este Toni Varuti (43 de ani). A mai fost în Timişoara, la finalul anului trecut, iar acum s-a întors.

“M-am întors fiindcă primăvara e mai primăvară la Timişoara, decât oriunde în România. A fost o experienţă frumoasă prima dată, am întâlnit un public călduros şi m-am simţit bine. După Anul Nou, am avut concediu de două luni – fiincă ianuarie şi februarie este concediul meu. Apoi m-am gândit să revin aici”, a declarat Toni Varuti.



Absolvent de Psihologie la Sibiu

Toni Varuti este de oltean de origine. Domiciliul său din buletin este în Râmnicu Vâlcea, acolo unde s-a mutat împreună cu soţia sa, care lucrează ca psiholog.

“Originile mele sunt un pic dispersate în spaţiu. Pe părinţii mei, olteni, Ceauşescu a crezut de cuviinţă să-i repartizeze la Reghin, în judeţul Mureş. Sunt născut în Reghin, dar nu am deprins stilul ardelenescu, pentru că la trei ani părinţii au revenit în Oltenia. S-au retras undeva la Dăbuleni. Acolo am stat până la 14 ani, apoi am plecat la liceu, în Craiova. După liceu, am început o facultate, Ştiinţele Economice, dar nu am reuşit să o termin. Vedeţi cum sunt, evident că nu eram făcut pentru ştiinţe. Am renunţa şi m-am dus la Sibiu, unde am făcut Facultatea de Psihologie. Să mă pot trata gratis”, a glumit Toni Varuti.

Face artă stradală din timpul facultăţii





Multă lume se opreşte şi îi analizează reacţiile. Din când în când, “statuia” prinde viaţă, face cu ochiul, interacţionează cu publicul, iar copiii sunt răsplităţi cu câte o bomboană.

“Îmi place să interacţionez cu oamenii, mi-au plăcut mereu oamenii. Am început să fac artă stradală încă din anul doi de facultate. Cu un prieten, care cânta la flaut, am plecat în Franţa, unde am stat două luni. Toţi suntem cumva penibili la început de drum. Treaba e să nu rămânem aşa. De la o activitate pe care o credeam efemeră, iată că aceasta a devenit meseria mea. Iar ceea ce ar fi trebuit să-mi devină meserie, a rămas la stadiu de pasiune”, a povestit Toni Varuti.

A mai fost Columb, Dante Alignieri şi Pinochio

Artistul nu a fost tot timpul “Charlie Chaplin”. A intrepretat înainte şi alte roluri. “Acum sunt fantasma lui Charlie Chaplin, sunt şi negativul lui, mă refer aici la alb-negru, dacă ne gândim la timpurile în care el activa. Am avut la început şi alte personaje. La început eram un fel de nedescris, apoi am fost Cristofor Columb, Dante Alighieri, am fost şi Pinochio. Tot timpul în rol de statuie”, a mai spus Toni Varuti.

Toni Varuti a lucrat ca mim în numeroase oraşe din Europa. A locuit cinci ani în Italia, la Genova, apoi un an în Franţa.

Stăteam în Genova, dar de acolo plecam în toată Italia. Fiindcă suntem călători. Îmi place să mă duc din loc în loc, pentru că asta îmi păstrează spiritul tânăr”, a afirmat Varuti. După experienţele din Italia şi Franţa, Varuti a revenit în România, pentru că, spune el, soţia, psiholoagă, a dorit să profeseze aici.



”, a afirmat Varuti. După experienţele din Italia şi Franţa, Varuti a revenit în România, pentru că, spune el, soţia, psiholoagă, a dorit să profeseze aici.

“Oamenii sunt mai trişti în România”

Artele stradale sunt privite diferit în România, susţine mimul. În afară de oraşele mari, cele turistice, viaţa este tristă.

“Artele stradale sunt altcumva în România, există şi multă prejudecată, în străinătate, nu. Acolo e un mod de viaţă. E o meserie. Întâlneşti foarte mulţi oameni care fac scenă pe stradă, există artişti foarte valoroşi, există festivaluri pentru ei. Nu e nevoie de o deschidere de minte pentru români, ci de o deschidere de suflet. Activitatea mea nu e îndreptată către mintea publicului, ci către sufletul lui. Numai că românii reuşesc să-l îngroape în străfunduri. Asta e diferenţa între noi şi alţii. Oamenii sunt mai trişti în România. Nu ai cum să nu o observi asta. Nu vorbesc de Timişoara. Aici e bine. Dar mă gândesc la Oltenia mea. Sărăcia atrage după ea o tristeţe incredibilă… Dar nu vreau să vorbim de politică şi nici despre motivele pentru care lucrurile sunt aşa pe acolo. Nu spun că trebuie să fie toată lumea bogată, dar stabilitatea te face să te deschizi şi spre altceva decât mâncare şi servici. În România, mă duc doar la Bucureşti, Braşov, Sibiu, Cluj şi Timişoara, oraşe turistice. În cele neturistice, cum sunt Craiovei sau Piteşti, mă duc doar de zilele oraşului”, a mai declarat Toni Varuti.

“Există prejudecăţi, oamenii vor să vadă cerşetorul din tine”

Artistul mim susţine că secretul unei statui vii nu este acela să rămână cât mai mult timp nemişcat.

Cu cât rămân mai mult nemişcat, cu atât mai rău îmi fac meseria. Atunci înseamnă că nu am public cotizant. Dacă stau pe stradă o oră fără să mă mişc, nu câştig…Încerc să transmit prin mine, nu prin costum. Vizual, un costum bine făcut e impresionant, dar păstrează statuia la nivelul de performace, de care omul se satură. Eu încerc să interacţionez cu publicul, am nevoie de un costum simplu, să fie de o curăţenie impecabilă, pentru că există prejudecăţi, oamenii vor să vadă cerşetorul din tine. Nu trebuie să creadă asta, pentru că nu-l mai recucereşti”, a explicat Varuti.



”, a explicat Varuti.

Reuşesc să trăiesc bine cu banii pe care îi fac

Toată lumea este curioasă cât câştigă “Charlie Chaplin”. Toni Varuti, care are autorizaţie de artist stradal de la Primăria Timişoara, nu doreşte să vorbească de sume, dar spune că nu are motive să se plângă.

Reuşesc să trăiesc bine cu banii pe care îi fac. Pot să îmi plătesc drumurile, cazările. Sărăcia nu e o plăcere. Dacă nu aş reuşi să trăiesc cu banii pe care-i fac, ar trebui să fiu foarte concentrat pe partea financiară. Şi asta ar pune o stavilă între mine şi public. Mi-ar da o stare de spriti rea. Dar îmi dă o siguranţă, sunt relaxat şi face bine stării de spirit”, a completat Toni Varuti.



”, a completat Toni Varuti.

Artistul are gânduri mari cu Timişoara, Capitală Culturală Europeană în 2021. “Am să vă dezvălui un secret. Voi încerca să aduc aici şi alţi artişti de stradă din străinătate, pe care i-am cunoscut în drumurile mele. Strada este şi pentru profesionişti, e clar”, a încheiat Toni Varuti.

Staticman este în Cartea Recordurilor

Primii artişti care au interpretat roluri de statui vii au fost londonezi Gilbert şi George în anii '60. Antonio Santos, cunoscut cu numele de Staticman, este cel mai celebru min, fiind inclus în Cartea Recordurilor, pentru că a stat în picioare nemişcat timp de 15 ore, 5 minute şi 55 secunde.