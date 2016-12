Cea mai mare cereştere a numărului de pasageri din istoria aeroportului din Timişoara. În 2017 vor demara modernizarea şi extinderea aerogării

Anul 2016 a fost de excepţie pentru Aeroportul Timişoara. Numărul pasagerilor a crescut în primele 11 luni cu 24%, faţă de anul trecut. Adevărata explozie a venit odată cu venirea pe aeroprotul timişorean a celor două companii de low-cost, Ryan Air şi Blues.

Aşa se face că în luna octombrie creşterea numărului de pasageri a fost cu 57%, iar în noiembrie a ajuns la 70%. Rezultatele bune se datorează şi noilor curse charter cât şi a noilor destinaţii interne şi internaţionale de pe aeroportul "Traian Vuia". O altă veste bună pentru cei de la AIT este şi creşterea activităţii în sectorul cargo, datorată în special deschiderii bazei de către cei de la DHL.

„2016 a fost un an excelent pentru Aeroportul Internaţional Timişoara, an în care două companii aeriene de pasageri au început operarea spre noi destinaţii interne şi internaţionale şi au mărit frecvenâţele spre alte destinaţii, dintre care una şi-a deschis bază de operare din România. O importantă comapanie de transport marfă –lider în domeniu, a realizat bază de operare la Aeroportul Timişoara. În acest an, ne putem mândri cu şase destinaţii noi, astfel încât în prezent există 22 de destinaţii disponibile direct din Timişoara. Pe timp de vară am avut în plus şi cele şase destinaţii de vacanţă. Ne-am depăşit obiectivele pe care ni le-am propus. Am depăşit într-un an de zile un milion de pasageri, am extins aerogara, suntem în curs de a obţine conversia europenă a certificatului de funcţionare şi suntem în curs de elaborare a unor proiecte majore de extindere a aerogării. Ne aşteptăm ca până în 2018, practic, traficul să se dubleze, iar numărul pasagerilor să depăşeasă cifra de două milioane”, a spus Dan Idolu, directorul AIT.

Vor începe lucrări de extinde





În 2016, administraţia aeroportului estimează un număr 1.150.000 de pasageri. Pentru 2017 se estimează o creştere de 48% faţă de 2016, traficul putâns să ajungă la 1.700.000 de pasageri transportaţi.

Pentru a putea face faţă creşterii numărului de pasageri, se pregăteşte mărirea aeroportului din Timişoara. A fost contractat studiul de fezabilitate pentru extinderea aerogării, care se va realiza în etape: Un termina pentru sosiri curse externe (termen 31 martie 2018), extinderea şi modificarea faţadei actuale (31 decembrie 2017) şi realizarea unui terminal pentru plecări curse externe (31 decembrie 2018).



Banii vor fi obţinuţi din surse propri şi credite bancare.