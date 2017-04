Care este venitul lunar al şefului Poliţiei Locale Timişoara, instituţie implicată într-un scandal de anvergură. Fostul miliţian ridică o mică avere de la stat

Odată cu scandalul a fost readusă în discuţie poziţia directorului executiv al Poliţiei Locale Timişoara, Dorel Cojan, un fost miliţian cu un venit lunar de peste 10.000 de lei.

Poliţia Locală Timişoara are un director interimar de trei ani de zile. Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat că refuză să organizeze un concurs pentru postul de director executiv al Poliţiei Locale, având impresia că structura este condusă mai bine de un interimar, care este, în opinia lui Robu, mai motivat decât un director instalat prin concurs, pe un mandat sigur.



„Eu am un principiu. Să îi las pe cei care au aspiraţii să ocupe funcţii importante, mereu cu o ţintă în sus. Am constatat că unii dintre funcţionari, odată ce se văd bine instalaţi pe un scaun şi ştiu că sunt protejaţi de lege nu se mai mobilizează la maximum, lasă piciorul mai moale de pe pedală atunci când se văd cu sacii în căruţă cum se spune”, a explicat primarul Nicolae Robu motivul pentru care îl ţine în şah pe şeful Poliţiei Locale Timişoara.

Statutul de interimar nu pare să îl deranjeze pe şeful Poliţiei Locale Timişoara, căruia salariul de la Poliţia Locală, pus lângă pensia de fost poliţist MAI îi aduce o mică avere în fiecare lună. Potrivit ultimei declaraţii de avere a lui Cojan, completată în 2016, cu veniturile din 2015, şeful Poliţiei Locale Timişoara are un venit anual de aproape 123.000 de lei, 63.000 de lei de la Poliţia Locală şi 60.000 de lei din pensie. Asta înseamnă un venit lunar de peste 10.000 de lei. La aceştia se adaugă 5.000 de lei câştigaţi lunar de soţia şefului de la Poliţia Locală, Rodica Cojan, din postura de directoare a Centrului Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost, instituţie aflată tot în subordinea Primăriei Timişoara. Declaraţia de avere a lui Dorel Cojan din 2017, cu veniturile obţinute în 2016, nu este încă disponibilă.



Dorel Cojan a declarat că în perioada 2010 - 2014 a avut venituri doar din funcţia ocupată la Poliţia Locală, renunţând la pensie ca urmare a unei legi care nu îi permitea să cumuleze pensia cu salariul. „În 2010 a fost o lege care spunea că trebuia să alegi şi am renunţat la pensie. Ca urmare a unor modificări legislative s-a revenit la ea”, a declarat directorul Poliţiei Locale Timişoara. Acesta a explicat şi metoda prin care reuşeşte să fie interimar al Poliţiei Locale de trei ani, deşi legea prevede că poate fi interimar cel mult şase luni pe an. „Când nu sunt director executiv interimar, conduc Poliţia Locală din postura de director executiv adjunct. Nu trebuie neapărat să fie un şef. Poate să fie şi adjunct”, a explicat Dorel Cojan. Diferenţa dintre cele şase luni în care Dorel Cojan conduce Poliţia Locală din postura de director executiv interimar şi cele şase luni în care conduce Poliţia Locală din postura de director executiv adjunct constă doar în diferenţa salarială. În rest, atribuţiile lui Dorel Cojan sunt neschimbate, pe tot parcursul anului.