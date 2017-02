Băsescu îi scrie soţiei lui Grindeanu: „Asta-i viaţa în stratosferă. Dacă aveţi nevoie de curaj, sunaţi-o pe Maria”

Într-o scrisoare deschisă transmisă luni seara, soţia lui Sorin Grindeanu îl apără pe premier, susţinând că „soţul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat şi susţinut de mulţi oameni!”. În aceeaşi scrisoare, Mihaela Grindeanu arată că soţul său „a ajuns să fie acuzat de susţinere a corupţiei, să fie acuzat de minciună şi de intenţii ascunse!”, deşi a ajuns prim-ministru al României din dorinţa de a face bine. „A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susţineau, convins că poate ajuta România! Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat! Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă! Ce om responsabil, ce tată şi-ar dori să îşi stigmatizeze proprii copii, să atragă asupra familiei sale ameninţări şi blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică!!”, scrie Mihaela Grindeanu.

Replicile pentru Mihaela Grindeanu nu au întârziat să apară, unul dintre cei care au răspuns fiind fostul preşeinte Traian Băsescu. Printr-o postare pe Facebook, Băsescu o încurajează pe Mihaela Grindeanu să fie „bărbată”. „Doamnă Grindeanu, fiţi bărbată şi nu lăcrimaţi pentru câteva fluierături. Sunteţi soţia Primului Ministru al Guvernului României, ce Dumnezeu! Asta-i viaţa în stratosferă, iar, dacă aveţi nevoie de ceva curaj, sunaţi-o pe Maria”, scrie Băsescu pe Facebook. Redăm mesajul integral al lui Traian Băsescu.

„Patrioţii PSD-işti” s-au speriat de popor



Patrioţi şi iubitori de popor din PSD, nu vă schimbaţi numerele de telefon, nu vă închideţi conturile de facebook. Luaţi viaţa de politician aşa cum este în România. Şi nu uitaţi, voi aţi început. Îi văd pe „Patrioţii înspăimântaţí” din PSD plângându-se pe toate televiziunile că cineva le-a făcut publice numerele de telefon şi adresele, că primesc ameninţări, înjurături şi blesteme pentru ei, pentru soţii şi copii prin sms, în dialog direct sau pe facebook.



“Patrioţii înspăimântaţi” se plâng că sunt înfricoşaţi, se simt urmăriţi, îşi simt ameninţată liniştea burgheză de tip socialist, familia, integritatea, averea, viaţa, drept pentru care plâng ca nişte spălătorese pe la toate televiziunile.



„Patrioţii înspăimântaţi” de la PSD uită că, acum 3 – 4 ani, urlau pe stadioane, în pieţe publice, în sate şi oraşe, din străfundul bojocilor lor, “Băsescu la puşcărie“. V-aţi întrebat atunci cum se simţea familia mea, măi “patrioţi înspăimântaţi”, fie că era vorba de soţie sau de cele două fete? Nu m-am dus să mă plâng la televiziuni. Am considerat că bătălia mea pentru a apăra România de voi are un cost.



Vă mai amintiţi, “patrioţi înspăimântaţi”, că, în 2012, mi-aţi trimis în faţa casei zeci de mii de bucureşteni să vadă piscina în care îmi făceam programul de recuperare după operaţia la coloană? Nici eu şi nici familia nu ne-am plâns public, chiar dacă fetele plângeau în casă. Şi atunci am considerat că este costul pentru onoarea de a apăra ţara de voi.



Şi încă ceva, măi “Patrioţi înspăimântaţi” de la PSD: adresa reşedinţei mele a fost făcută public cunoscută de colegul vostru Victor Viorel Ponta încă din 2015.



Telefoanele mele (mobilul şi fixul de acasă) sunt public cunoscute de un an şi jumătate, pentru că eu mi-am asumat acest lucru.



Primesc zilnic sute de telefoane şi mesaje, şi nu mă sperii deloc. Mesaje cu ameninţări, altele cu blesteme pentru mine şi familie, altele cu înjurături sau jigniri, altele cu mesaje de la oameni atinşi de aburii alcoolului, dar cele mai multe sunt conversaţii plăcute, altele aspre despre ce am făcut sau despre ce cred oamenii că nu am făcut, dar trebuia să fac, cu oameni care vor să discutăm despre ţară sau despre problemele lor. Dar, din toate aceste telefoane, plăcute sau nu ca mesaj, aflu o mulţime de lucruri despre oameni, fie că sunt în ţară sau munesc în străinătate. Şi atunci îmi spun că merită să nu-mi schimb numărul de telefon.



Deci, ”Patrioţi înspăimântaţi” de la PSD. Dacă tot aţi avut şansa ca cineva să vă facă publice numerele de telefon, nu vă speriaţi de poporul pe care spuneţi că vreţi să-l serviţi. Răspundeţi poporului la telefon, la sms-uri sau pe facebook. Pe lângă înjurături şi blesteme (de care nu trebuie să vă speriaţi, că nu vă face nimeni nimic), veţi afla de la oameni foarte multe lucruri şi vă asigur că merită să-i ascultaţi '.

Să auzim numai de bine, măi "PSD-işti patrioţi iubitori de popor".



PS – Doamnă Grindeanu, fiţi bărbată şi nu lăcrimaţi pentru câteva fluierături. Sunteţi soţia Primului Ministru al Guvernului României, ce Dumnezeu! Asta-i viaţa în stratosferă, iar, dacă aveţi nevoie de ceva curaj, sunaţi-o pe Maria.