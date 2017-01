AUDIO Mărturii din dosarul „Poli”. Omul care s-a opus finanţării: „Domnul secretar s-a cam supărat pe mine”

Şeful Direcţiei Fiscale a Primăriei Timişoara, fostul şef al Serviciului Audit, o angajată a Direcţiei Economice din primărie şi şeful Biroului Sport-Cultură, din cadrul Primăriei Timişoara au depus, miercuri, mărturie în dosarul de finanţare a echipei de fotbal Poli, perioada în care clubul era patronat de Marian Iancu. Marele absent de la proces a fost Nicuşor Miuţ, fostul şef al Direcţiei de Patrimoniu. Încarcerat după ce a fost condamant în dosarul „Heaven”, Miuţ a fost doar la primul termen, solicitând să nu mai fie adus la alte termene.

Dintre cei şase martori citaţi să depună mărturie, au lipsit foştii consilieri locali Alfred Simonis şi Traian Stoia. Prima a depus mărturie angajata Direcţiei Economice, care a explicat cum se făceau deconturile facturilor primite de primărie de la clubl de fotbal. Funcţionara a explicat că deconturile se făceau la fel ca la celelalte cluburi sportive finanţate de Primăria Timişoara. Răspunzând unor întrebări ale instanţei, angajata primăriei a declarat că primăria a decontat şi facturi care datau dinainte de semnarea contractului de asociere dintre primărie şi clubul de fotbal, pentru că s-a considerat că „anul competiţional este decalat faţă de anul bugetar”.

Judecătoarea şi fotbalul

Următorul care a depus mărturie a fost Mihai Costa, şeful biroului Sport-Cultură din Primăria Timişoara. „Atribuţiile mele erau să gestionez contracte de asociere aflate în derulare. (…) Rolul meu era de a verifica dacă cheltuielile sunt conforme. Împreună cu colegii verificam dacă au legătură cu activitatea sportivă. Documentele (n.r. primite de la club) trebuiau însoţite de rapoarte explicative. Eu verificam rapoartele care însoţeau documentele justificative”, a declarat Mihai Costa. Audierea acestuia a scos la iveală şi faptul că judecătoarea de caz nu le prea are cu fotbalul. Explicând că el trebuia şi să verifice dacă scopul asocierii este îndeplinit, mai exact dacă Poli accede într-o cupă europeană, judecătoarea l-a întrebat pe Costa cum se verifica acest lucru. „Se acorda vreo diplomă?”, a întrebat judecătoarea. Într-un final Costa a lămurit-o pe judecătoare că rezultatele clubului puteau fi văzute în clasamentele oficiale.

Tot cu ocazia mărturiei lui Costa a ieşit la iveală faptul că mai multe dosare care vizau relaţia Primăria Timişoara – clubul Politehnica Timişoara au dispărut fără urmă. Potrivit lui Mihai Costa, documentele au existat la momentul efectuării deconturilor, ulterior dispărând astfel încât, nici procurorii DNA nu le-au găsit cu ocazia anchetei. În final Mihai Costa a spus că niciunul din superiorii sau colegii săi „nu mi-au transmis vreodată vreo presiune pentru a face activităţile pe care trebuia sa le desfăşor”.

Fostul şef al Serviciului de Audit din Primăria Timişoara, Ioan Alexandru Ardelean a declarat în faţa instanţei că în ceea ce priveşte relaţia sa cu „dosarul Poli”, el a intrat în joc după aprobarea asocierii şi a finanţării „pentru a audita clubul conform legii”. Ardelean a declarat că după prima tranşă de finanţare a început să fie mai exigent, solicitând documente suplimentare care să justifice facturile trimise spre decontare de Poli. „Având în vedere valoarea mare a finanţării, mai nimeni din Primărie (n.r. dintre funcţionari) nu era interesat de acest contract”, a mai spus Ardelean.

Dezvăluirile lui Bodo

Ultimul dintre martorii audiaţi a fost şeful Direcţiei Fiscale, Adrian Bodo. Acesta a declarat că încă dinainte de hotărârea de asociere dintre primărie şi Poli, în vederea finanţării echipei de fotbal de către primărie, Consiliul Local a stabilit o comisie care să analizeze auditul comandat de Primăria Timişoara pentru a vedea situaţia financiară a firmei patronate de Iancu, cu care primăria urma să se asocieze.

Bodo a declarat că a fost numit în comisie pentru că fiind fost director al Direcţiei Economice, putea analiza rezultatele auditului. Din comisie mai făceau parte cinci consilieri locali, Mirel Munteanu de la Direcţia Economică şi secretarul Primăriei Timişoara, Ioan Cojocari, acesta din urmă fiind totodată şi un susţinător înfocat al asocierii cu Poli. „Ne-am întâlnit o singură dată. Nu îmi aduc aminte dacă au fost toţi prezenţi. Am primit auditul, l-am analizat şi în comisie ne-am dat cu părerea. Odată cu raportul de audit, am primit şi draftul de contract. Nu ştiu cine a întocmit draftul de contract. Am arătat că aşa cum rezultă din audit, situaţia financiară a societăţii era foarte rea, iar din draftul de contract, nu e un contract de asociere, ci un contract de finanţare. Erau clauze specifice de aşa natură. Contractul de asociere presupune că părţile pun ceva împreună, obţin rezultate, iar rezultatele le împart. În draftul de contract, spunea, ceva de genul: eu îţi dau nişte bani şi tu obţii rezultate. Am arătat că, potrivit Legii Sportului, nu se poate finanţa de către autorităţile locale o societate comercială”, a dezvăluit Bodo.

Acesta a mai spus că după ce şi-a exprimat punctul de vedere, niciunul dintre cei prezenţi nu a vrut să emită un punct de vedere pozitiv.„Şedinţa s-a terminat, iar domnul secretar s-a cam supărat pe mine, spunând că atitudinea mea va duce la desfiinţarea fotbalului din Timişoara”, a mai declarat Adrian Bodo. Şeful Direcţiei Fiscale a spus că după acea şedinţă nu s-a întocmit niciun proces verbal şi nici nu a mai fost convocat la o altă şedinţă a comisiei. „Nu ştiu când s-au mai întrunit ceilalţi. Când am fost chemat la procuror am aflat care a fost rezultatul. Era un proces verbal în care apărea că sunt absent. Dacă aş fi fost convocat, m-aş fi prezentat şi aş fi avut aceeaşi poziţie, pe care am avut-o de la început şi până în prezent”, a mai spus Bodo.

La finalul şedinţei de judecată, secretarul Ioan Cojocari, aflat în sala de judecată în timpul mărturiilor lui Bodo a declarat că aceea a fost singura şedinţă a comisiei de analiză a auditului, iar în urma şedinţei s-a întocmit un proces verbal care nu este semnat de nimeni. „E un proces verbal care nu are nicio valoare juridică. Nu se ştie cine l-a făcut. Este la dosar, dar nu are personalitată juridică”, a declarat Cojocari.

„Să nu îl împovărăm pe domnul Bodo”

Un moment care confirmă faptul că Bodo era incomod pentru Ioan Cojocari este şedinţa de Consiliu Local din 2007, când s-a stabilit comisia care trebuie să analizeze situaţia financiară a clubului cu care urma să se asocieze primăria. Consilierul local, Ovidiu Ciuhandu, a propus ca din comisie să facă parte şi Bodo. „Bodo e la Direcţia Fiscală, e la altă Direcţie. El e la Direcţia Fiscală, el adună banii“, a spus Cojocari în încercarea de a opri numirea lui Bodo în comisie. În discuţie a intervenit şi viceprimarul de la vremea respectivă, Adrian Orza, inculpat şi el în dosarul „Poli“. Orza a insistat atunci ca Adrian Bodo să fie în comisie, iar Cojocari a încercat din nou să împiedice numirea în comisie a celui care se opunea finanţării: „Îl împovăraţi prea mult pe domnul Bodo“. În final, Consiliul Local l-a desemnat pe Bodo membru al comisiei care să analizeze auditul realizat în vederea asocierii cu firma patronată de Marian Iancu.