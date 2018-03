VIDEO Tânărul care a făcut transplant de plămâni, transferat cu elicopterul SMURD la Institutul „Marius Nasta“. A suferit complicaţii după o răceală puternică

Adrian Lupu, din comuna Fărcăşeşti a ajuns în stare foarte gravă şă nu a mai putut respira singur, după o răceală puternică. Tânărul a făcut complicaţii şi a ajuns să fie intubat. El a fost internat în Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu, dar familia a cerut să fie transportat la o clinică de specialitate la Bucureşti sau la Timişoara. Mai mult decât atât, Ionuţ, fratele lui Adrian Lupu, a precizat că cel mai bine este ca acesta să ajungă la AKH din Viena, unde i s-a făcut transpantul, pentru că aici este monitorizată starea sa de sănătate. Adrian merge lunar la clinica austriacă pentru efectuarea de investigaţi, procedura fiind obligatorie.

Iniţial, familia a primit un răspuns negativ din partea unităţilor medicale din Timişoara şi Bucureşti, dar cazul lui Adrian i-a fost semnalat de prefectul de Gorj lui Raed Arafat.

Primele simpome au apărut în anul 2006

Primele simptome ale bolii au apărut în urmă cu zece ani şi a fost tratat, iniţial, de TBC. „În anul 2006 au apărut primele simptome. Mă simţeam rău atunci când munceam sau când urcam scările. Nu am ştiut ce se întâmplă. Am fost atunci la medicul de familie şi la un medic specialist din Târgu Jiu, dar mi-a spus că sunt mai leneş, iar apoi am fost tratat de TBC. Am fost şi internat la un sanatoriu timp de trei luni. Am luat tratament, dar simptomele nu au dispărut. Am fost trimis la medicul Florin Mihălţan, de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, un specialist renumit. Mi-a pus diagnosticul de fibroză pulmonară cronică. Efectiv plămânii se întăreau, iar celulele mureau şi nu mai funcţionau. Este o boală rară. Ambii plămâni erau afectaţi. Medicul Florin Mihălţan mi-a spus să merg la clinica AKH, pentru că în România nu avem ce să facem. Asta se întâmpla în anul 2012“, a povestit Adrian pentru Adevărul în anul 2016.