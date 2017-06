Un român şomer candidează la primărie. Ultimul job al bărbatului a fost de şofer în Italia

Gheorghe Caralicea a lucrat, în trecut, ca muncitor la societatea Grimex din Târgu Jiu, iar apoi a fost jurist, o scurtă perioadă, la o firmă din oraşul Novaci. Candidatul independent la funcţia de primar al muniicpiului Târgu Jiu a plecat să muncească în Italia, unde, mărturiseşte el, a lucrat în diferite domeniii:



„Am lucrat ca simplu muncitor, aşa cum lucrează majoritatea românilor. Cel mai bine este să munceşti corect şi cinstit şi aşa să-ţi câştigi existenţa“. În prezent, spune candidatul independent, a luat o pauză pentru a participa la alegerile parţiale şi se consideră şomer. În Italia lucrează ca şofer. „Muncesc şi trăiesc în Roma. Sunt şofer la o firmă de transport şi îi duc pe turişti prin toată Italia“, mărturiseşte Gheorghe Caralicea.

Gheorghe Caralicea spune că şi-a strâns singur semnăturile necesare pentru a se înscrie în cursa electorală. A avut nevoie de 1.000 de semnături, dar el a strâns puţin mai multe: „Am strâns 1.276 de semnături. Am fost din uşă în uşă ca să le cer oamenilor câte o semnătură. A fost destul de greu. M-a ajutat fiul meu, care nici el nu lucrează, şi câţiva prieteni. Cred că timp de o săptămână am mers la uşile oamenilor ca să strângem semnăturile necesare“.

„Am băgat degetul în prăjitură“

Caralicea ne spune ce l-a determinat să candideze: „Am muncit din greu şi am văzut oameni care muncesc şi ei la fel, dar care nu pot să-şi plătească, la sfârşitul lunii, facturile. Frica lor pentru ziua de mâine m-a îndemnat să candidez la funcţia de primar al oraşului Târgu Jiu, pentru că are resurse, are oameni curajoşi, vânjoşi, apţi de muncă“.

Caralicea nu este, însă, străin de politică. El a candidat, în trecut la funcţia de primar al comunei Baia de Fier din partea PPDD, dar a pierdut. „Am băgat degetul în prăjitură şi am văzut că nu are nici gust şi nici miros“, s-a exprimat Caralicea.

Sloganul lui Caralicea

Caralicea recunoaşte că a pus ceva de-o parte în Italia, iar banii îi foloseşte acum în campania electorală: „Trebuie să existe un început şi cineva care să se sacrifice“. Acesta are şi un slogan electoral: „Simplu şi curat #rezist. Singurul candidat împotriva sistemului“. Caralicea are şi un program electoral, iar printre propunerile sale se numără gratuitatea transportului pe mijloacele de transport în comun.