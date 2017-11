Tânărul român premiat cu „Diploma Ambasadorului“. A fost declarat cel mai bun student român din Marea Britanie

Andrei Mărgeloiu (20 de ani), din municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, a primit premiul „Diploma Ambsadorului“ din partea lui Dan Mihalache, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, fiind desemnat cel mai bun student român din această ţară.







Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la începutul lunii noiembrie şi a fost inclusă în cadrul Conferinţei studenţilor români din Marea Britanie, care a avut loc la University College London (UCL), la care Andrei studiază. UCL este cotată, conform „QS Rating“ pe locul 7 la nivel mondial în ceea ce priveşte calitatea educaţiei. „Am avut bucuria ca anul acesta să fiu cel care a câştigat «Diploma Ambsadorului». Au fost luate în considerare rezultatele academice din ultimul an şi este un semn de apreciere pentru munca depusă“, a spus Andrei Mărgeloiu.

A OBŢINUT CEA MAI MARE MEDIE DE LA INFORMATICĂ

Premiul oferit de Ambasada României este urmarea unor rezultate de excepţie ale tânărului gorjean. Andrei a fost desemnat de conducerea University College London cel mai bun student din primul an de la Facultatea de Inginerie, în cadrul căreia funcţionează specializarea Informatică. Românul a avut cea mai mare medie de la Departamentul de Informatică şi a fost răplătit cu o bursă.



„Probabil principalul contribuitor al desemnării mele în rolul de cel mai bun student român din Marea Britanie a fost câştigarea bursei de excelenţă «UCL Faculty Undergraduate Scholarships for Excellence“. Bursa a fost câştigată ca urmare a rezultatelor academice obţinute în primul an de facultate. Sunt recunoscător tuturor cadrelor didactice care au jucat un rol major în formarea mea ca student. Pot spune cu sinceritate că Informatica învăţată în liceu şi la olimpiade mi-a format o bază solidă peste care pot adauga noi informaţii“, ne-a declarat Andrei Mărgeloiu.





Un alt rezultat foarte bun obţinut de studentul originar oraşul lui Brâncuşi a fost calificarea în Finala Mondială a „Google HashCode“, cel mai mare concurs de programare în echipă organizat de Google, la care au participat cele mai bune 50 de echipe din lume. „Concursul nu are limită de vârstă, iar eu am făcut parte din cea mai tânără echipă care s-au calificat la finala mondială.







«Google HashCode» se axează pe optimizarea şi îmbunătăţirea serviciilor Google. Anul acesta problema propusă a fost reducerea timpului de încărcare a videoclipurilor de pe Youtube, prin optimizarea poziţiei geografice a bazelor de date care transmit videoclipurile către utilizatori“, ne explică Andrei.





În concursul final, echipa UCL s-a clasat pe locul 36 în lume, fiind considerat un rezultat foarte bun.

„SUNT ÎNTR-O PERIOADĂ DE TRANZIŢIE“

Studentul din Târgu Jiu ne mărturiseşte că obţinerea distincţiei „Diploma Ambasadorului“ l-a făcut foarte fericit. De asemenea, Andrei spune că premiul obţinut îl obligă să se menţină la un nivel la fel de ridicat:

„Primirea unui astfel de premiu îmi dă două tipuri diferite de sentimente. În primul rând, mă face cu adevărat fericit şi recunoscător pentru că rezultatele obţinute pe parcursul anului au fost apreciate în această măsură. În spatele acestei diplome se află atât munca depusă la facultate, cât şi cea din liceu. În al doilea rând, îmi alimentează dorinţa de a îmi îmbunătăţi performanţele. Sunt conştient de faptul că există mulţi studenţi extraordinari care ar fi putut fi în această poziţie. Prin urmare, premiul mă face să-mi dau seama câte lucruri trebuie îmbunătăţite şi munca implicată pentru a le dobândi. În plus, distincţia primită îmi confirmă că rezultatele obţinute până acum sunt trecătoare şi trebuie să mă străduiesc şi să planific următorii paşi“.

Vrea să dezvolte un curs online de programare

Andrei îşi doreşte ca în anul II de facultate să dezvolte un curs online de programare şi să capete o mai mare maturitate în gândire: „Îmi doresc ca în noul an universitar să obţin rezultate care nu se limitează numai la informatică. În primul rând vreau sa finalizez un proiect început pe timpul verii şi pe care nu am reuşit să îl termin. Este vorba de un nou curs online de programare, în care voi crea lecţii video pentru a învăţa studenţii să-şi găsească stagii de practică la companiile mari de software. În al doilea rând, vreau ca acest an să îmi aducă mai multă claritate în gândire. Acum sunt într-o perioadă de tranziţie de la adolescent la adult şi sunt pus într-o mulţime de situaţii pe care nu le-am întâlnit înainte. În multe dintre ele sunt capabil să iau decizii rapide, dar sunt şi o multime de situaţii în care cea mai bună soluţie nu imi este clara. Aşa că îmi propun să dedic timp pentru a analiza aceste noi situaţii şi a învaţa din ele“.







Anul trecut, Andrei Mărgeloiu a conceput un curs online pe o platformă de educaţie, care a fost urmat de peste 8.000 de cursanţi din aproape 100 de ţări.

VREA SĂ AIBĂ PROPRIA AFACERE

Studentul român ocupă o poziţie important într-o organizaţie a studenţilor din cadrul UCL. Andrei îşi propune ca organizaţia să-i susţină financiar pe studenţii care vor să-şi deschidă o afacere: „Ocup poziţia de Vice-president Executive în societatea antreprenorilor din cadrul facultăţii. Avem un fond de aproximativ 10.000 lire pe care îi oferim studenţilor care vor să îşi deschidă o afacere. Eu sunt responsabil pentru jurizarea celor mai bune idei şi susţinerea lor in călătoria antreprenorială“.





Andrei este tot mai atras de ideea deschiderii propriei afaceri după terminarea facultăţii: „Pentru noul an mi-am propus să încerc tehnologiile financiare pentru a vedea dacă mi se potrivesc. Am şi norocul că Londra este cel mai bun loc pentru acest lucru. Totuşi, sunt mai multe variante la care mă gândesc şi nu am luat o decizie definitivă. Sunt sigur că pe termen lung îmi doresc să fondez o companie. Atât tatal cât şi fratele meu au facut acest pas şi sunt atras să aleg şi eu calea antreprenorială“.

Fratele lui Andrei, Iulian Mărgeloiu, este absolvent al Facultăţii de Cibernetică din cadrul ASE şi al unui MBA la Londra. El a dezvoltat o soluţie software de tip CRM (Customer Relationship Management) în cloud care este orientată în special către IMM-uri.