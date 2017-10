Simpozion internaţional de arheologie la Târgu Jiu. Participă cercetători din toată Europa şi Canada

Manifestarea a debutat ieri şi este găzduită de către Muzeul Judeţean Gorj, iar la aceasta participă 30 de specialişti din Europa şi chiar din Canada.

„Este o manifestare internaţională de mare răsunet care se ocupă de epoca bronzului în Europa şi are în vedere producţia locală şi schimburile generate această producţie. Toţi participanţii sunt doctori în istorie, mai ales în arheologie, şi sunt personalităţi în cadrul unor universităţi diun Suedia şi până în Bulgaria şi din Germania şi până în România. Această manifestare organizată sub auspiciile Consiliului Judeţean Gorj şi cu finanţarea acestuia, prin intermediul Muzeului Judeţean Gorj, are ca parteneri universitatea din Heidelberg din Germania, un partener din Frankfurt pe Main şi Institutul de arheologie „Vasile Pârvan“ din Bucureşti“,