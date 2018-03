Poliţista care scrie poezii despre iubire, natură şi eroismul strămoşilor: „Am învăţat să respir prin fiecare vers“

Gina-Loredana Bărbulescu are 33 de ani şi este agent-şef adjunct de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj.



Tânăra a scris până acum peste 100 de poezii pe care doreşte să le publice într-un volum care va reprezenta debutul său literar: „Am început să mă gândesc şi la un volum pentru că am aproape 100 de poezii scrise şi consider că ar fi nevoie să le strâng într-o cărticică. Mi-aş dori foarte mult să am şi grafică, măcar la unele dintre ele, iar acest lucru implică muncă în echipă“.





Ce înseamnă poezia pentru poliţista Gina

Pentru poliţista gorjeană, poezia este un refugiu al sufletului, în care se regăseşte mereu.

Pentru mine, poezia este visare, este linişte, este desfătare şi împlinire. Poezia este tabloul sufletului pictat pe pânza emoţiilor. Poezia izvorăşte din inimă şi tot în inimă îşi găseşte răspuns. De aceea, trebuie să vedem dincolo de cuvinte pentru a reuşi să percepem corect mesajul (...). Poeziile mele ştiu totul despre mine şi dincolo de mine. Am învăţat să respir prin fiecare vers, iar amintirile, dorinţele, împlinirile, toate îmi stau pitite printre cuvinte. Pot spune că poezia m-a creat pe mine pentru că, din momentul în care mi-am descoperit această pasiune, am devenit mai receptivă la tot ce mă înconjoară. Poezia m-a învăţat să mă bucur de lucrurile mărunte“,

ne-a povestit agentul şef adjunct de poliţie.

A absolvit două facultăţi şi un master

Poliţista poetă a absolvit două facultăţi şi un master. Lucrează în poliţie de 13 ani. „Nu a fost o dorinţă în mod special de mic copil ca să devin poliţistă. Ideea mi-a fost sugerată de către fratele meu, pentru că avea foarte mulţi prieteni la vremea respectivă poliţişti şi a considerat că mi se potrivea această profesie, pentru că eram mai autoritară. Am urmat cursurile Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ din Câmpina, apoi Facultatea de Drept la Universitatea Craiova şi Facultatea de Sociologie la Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, urmat de master“, ne-a mărturisit Gina. Aceasta este agent şef adjunct de poliţie la Serviciul Cabinet.

„Trebuie să dedice sufletului măcar o parte a timpului“ Gina-Loredana scrie poezii din timpul liceului. O perioadă, poezia nu a mai fost foarte prezentă în viaţa sa. „Am descoperit în adolescenţă pasiunea pentru poezie. Scriu poezii din anii liceului. Am publicat prima dată în 2002 în diferite publicaţii, inclusiv în revista liceului sau în revista «Minerva» a Şcolii de poliţie. Am lăsat pasiunea pentru poezie pe locul secund. M-am dedicat familiei şi carierei. În urmă cu ceva timp am simţit nevoia să redescopăr poeziile scrise în trecut şi să continui să fac acest lucru pentru că îmi aduce, în primul rând, o împlinire sufletească. Consider că fiecare dintre noi trebuie să dedice sufletului măcar o parte a timpului“.

Temele preferate sunt iubirea, natura şi faptele eroice ale strămoşilor noştri.