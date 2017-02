Coşmarul unei românce în Spania: „Funcţionarii mă jigneau şi îmi spuneau să plec în ţara mea de rahat şi să iau pensia de acolo“

Ioana Aurelia Murgu a plecat în Spania pentru a-i oferi familiei sale o viaţă mai bună. A reuşit să se angajeze ca gardian, după ce a susţinut anumite examen. Asigura paza unui muzeu din Madrid. În urmă cu aproximativ şapte ani au început să apară şi primele semne de boală.



„În 2010 am început să am primele dureri la coloană. Am făcut o discopatie degenerativă şi o hernie. Lucram ca gardian la Muzeul Regina Sofia. Medicul mi-a recomandat să fac RMN şi mi-a recomandat să-mi pună o pernă de plastic între inelele cu probleme. Am acceptat, dar mi s-a spus că trebuie să aştept peste un an şi mi s-a dat opţiunea să merg la un spital privat pe banii statului. Am acceptat şi am ajuns la un neurochirurg, care mi-a spus că îmi recomandă o altă soluţie cu plăci metalice din titan şi că îmi garantează 80% operaţia. Am acceptat pentru că m-am gândit că ştia mai bine“.

Operaţia a fost un eşec, pentru îi fusese afectat nervul sciatic, spune femeia. „Am fost programată şi m-a operat. Medicul a stat în sala de operaţie de la 8 dimineaţa şi pe mine m-a operat seara, la ora 19.00. După operaţie, când m-am ridicat, am văzut că nu mai am stabilitate şi mi-a spus că e normal, dar pe zi ce trecea era tot mai rău. Mergeam ca un copil cu mâinile depărtate ca să-mi menţin echilibru. Am cerut un RMN la un alt medic şi mi-am dat seama că este o problemă. La RMN s-a văzut că am nervul sciatic prins în şurub, dar ca să fie sigur am cerut o electromiogramă. În momentul în care am aflat, am fost la medicul care m-a operat şi mi-a spus că-i pare rău şi că dacă vreau să-l denunţ o pot face. L-am rugat să repare, dar mi-a spus că nu vrea să mă opereze. Am fost la mai mulţi medici şi mă refuzau, pentru că nu îşi asumau riscul“.

Problemele de sănătate s-au agravat

Au urmat încă două operaţii, dar Ioana a rămas cu probleme legate de deplasare. „Am găsit un medic în final care a acceptat să mă opereze. M-am operat a doua oară. Mi-a tăiat din os ca să încerce să dea drumul nervului din şurub. Operaţia a eşuat şi a fost nevoie să programez o a altă operaţie. Mi-a scos plăcile metalice şi şuruburile ca să dea drumul la nerv“, ne povesteşte tânăra.

Aceasta spune că a rămas cu mari sechele: are probleme de deplasare şi, uneori, leşină. Mai mult decât atât, au apărut şi alte probleme de sănătate. „Între timp, din cauza stresului, corpul a început să cedeze. Cu spatele nu mi-am revenit pentru că, din cauza multiplelor operaţii, am fibroză. Discopatia degenerativă a avansat şi au apărut probleme la piciorul stâng, care au dus tăierea terminaţiilor nervoase, astfel că e nevoie de o nouă operaţie ca să nu rămân paralizată cu piorul stâng. Pe fondul stresului apărut o tumoare hipofizară pe care o controlez cu medicamente. De la tratamentele multiple am avut probleme mari la stomac şi va fi nevoie în viitor de o nouă operaţie. De asemenea, mai am o tahicardie sinusală“, povesteşte gorjeanca.

A renunţat la procesul de malpraxis

Ioana Aurelia Murgu se află în Spania, cu soţul său, care lucrează tot ca gardian. Ea povesteşte că şi-a pierdut locul de muncă şi a rămas şomeră, pentru că nu a mai putut să lucreze. Mai spune că nu a putut să dea în judecată spitalul, pentru că avocaţii i-au explicat că un proces ar costa 5.000 de euro, iar spitalul va angaja avocaţi şi specialişti buni:

„Am căutat avocaţi şi mi-au spuns că, din păcate, pentru că nu am rămas paralizată, o să vină clinica cu specialiştii şi va spune că nu a fost culpă medicală. Doar ca să iniţiez procesul costă 5.000 de euro şi trebuie să plătesc experţii medicali“

Este în proces cu statul spaniol

Ioana Aurelia Murgu este în proces cu statul spaniol, pentru că solicită pensionarea pe caz de boală: „Am trecut în patru tribunale medicale, care au găsit tot felul de scuze. Funcţionarii de la asigurări sociale mă jigneau şi îmi spuneau să plec în ţara mea de rahat şi să iau pensia de acolo. Mi-a fost trimis dosarul în România şi m-am trezit cu o scrisoare din România că mi se acordă o pensie de 19 lei. Nu am acceptat pensia şi mi-a fost anulată“.

Cu toate acestea, Ioana nu vrea să se întoarca în România: „Am fost discriminată şi jignită de multe ori, dar nu vreau să mă întorc în ţară. Soţul meu lucrează aici, iar aici nu trebuie să dau bani la medici, iar medicamentele mi se compensează“.