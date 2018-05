VIDEO Microroboticienii de la Târgovişte au rupt gura târgului la ICRA 2018, în Australia. Au luat locul I la trei secţiuni importante

Echipa formată formată din conf. univ. dr. Alexandru Ivan, conf. univ. dr. Florin Dragomir, ACS dr. Valentin Gurgu, ACS drd. Alin Ioan Bucurică, CS dr. Ioana Daniela Dulamă, au luat locul I la secţiunile:

1. Autonomous Manipulation & Accuracy Challenge Event – First Place Award

2. Microassembly Challenge Event - First Place Award

3. Best in Show Award

Succesul este remarcabil, având în vedere că din 2.900 de participanţi din toată lumea, tânăra echipă a Universităţii „Valahia” din Târgovişte a obţinut recunoaşterea la nivel internaţional în domeniul microroboticii.

Studenţii şi profesorii din Târgovişte au dezvoltat încă din 2015 un microrobot ce a fost construit şi pilotat automat în câmp magnetic, acum fiind mult îmbunătăţit. Microrobotul propriu-zis are dimensiunea mai mică de un sfert de milimetru şi evoluează într-o arenă cu lungimea de trei milimetri şi lăţimea de doi milimetri.

"Această realizare este o continuare a efortului depus de membrii echipei care, de-a lungul celor 4 ani de cercetare continuă, a obţinut mai multe premii şi recunoaşteri la ediţiile anterioare ale prestigiosului concurs: - Premiul I la secţiunea Microassembly Challenge a concursului Mobile Microrobotics Challenge organizat în cadrul International Conference on Robotics & Automation, 29 Mai – 3 Iunie 2017, Singapore. - Premiul I la secţiunea Best in Show a concursului Mobile Microrobotics Challenge organizat în cadrul International Conference on Robotics & Automation, 16-21 Mai 2016, Stockholm, Suedia. - Premiul I la secţiunea Mobility Challenge a concursului Mobile Microrobotics Challenge organizat în cadrul International Conference on Robotics & Automation, 16-21 Mai 2016, Stockholm, Suedia. - Premiul I la concursul „Best in Show Challenges”, IEEE Mobile Microrobotic Challenge, Seattle USA, 2015", se arată într-un comunicat al UVT.

Roboţelul care s-a „născut“ la Târgovişte poate fi folosit în soluţii inovative la scară mică, dedicate viitoarelor aplicaţii biomedicale (manipulare şi sortare de celule, chirurgie minim invazivă) şi microtehnologiilor (asamblarea de structuri la scară nanometrică şi micrometrică).