Trufandale scumpe de Paşte: preţurile, de două ori mai mari comparativ cu anul trecut

Astfel, preţul trufandalelor va fi aproape dublu la tarabă faţă de anul trecut, cel puţin în perioada premergătoare Paştelui. Ceapa şi usturoiul verde, salata, castraveţii şi roţiile vor răsări mai târziu în acest an, din cauza temperaturilor foarte scăzute pentru această perioadă.

Ivan Toader deţine, împreună cu soţia şi cu fiica sa, mai multe solarii în Băleni. Spun că nu au mai întâlnit aşa iarnă capricioasă. „Nu s-au dezvoltat cum trebuie. Abia acum am început să recoltăm. De exemplu, ridichile care au fost puse la marginea solarului, unde este mai frig, sunt ca nişte cireşe. Nici nu le pot duce la piaţa aşa şi nu vor mai creşte. Cu aproape o lună sunt întârziate toate“, spune Ivan Toader.

Cel mai bine au crescut ridichile cultivate în centrul solarului, pentru că gerul nu le-a afectat atât de tare. Oricum, preţul trufandalelor va fi aproape dublu la tarabă faţă de anul trecut, cel puţin în perioada premergătoare Paştelui.



„După cât de rea a fost vremea, sunt mulţumit de producţie la momentul acesta. Am protejat legumele cu folie, chiar dacă le-am avut în solar, pentru a fost foarte frig şi nu am avut căldură suplimentară. Ar fi îngheţat. Cred că s-a terminat cu iarna, dar Dumnezeu ştie. Am avut noroc că am scăpat cu soalriile întregi şi nu au căzut de greutatea zăpezii“, mai spune bărbatul.



„În alţi ani, pe timpul acesta, era terminată recoltarea şi puneam deja a doua cultură. Aprope o lună avem întârziere faţă de anii anteriori. Anul trecut am scos ridichile cu 70 de bani, iar acum le-am dat la en-gros cu 1,5 lei. Frigul ne-a ajutat oarecu,m pentru că vom câştiga mai bine la vânzare. Am avut noroc că aveam din anii trecuţi folia cu care am învelit legumele. Am 55 de ani şi cu asta mă ocup de mică. Aşa iarnă nu am mai văzut. Când credeam că am scăpat de iarnă, ne-a lovit mai tare“, spune Ecaterina Ivan. Acum, în pieţe, ridichile se dau cu 2 lei, iar o legătură de ceapă verde costă 1,5 lei. Salata verde se vinde cu 2 lei bucata.