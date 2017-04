Povestea românului care pleacă în Anglia să se însoare cu un preot de 78 de ani. „În România nu se acceptă o relaţie ca a noastră, dar e ţara plină de cupluri gay“

Cei doi vor acum să se căsătorească şi să formeze o familie. De altfel, au anunţat că vor să îşi facă bagajele şi să se mute în România. Cel mai probabil se vor muta în Bucureşti, imediat după nuntă.

Tânăr model, vedetă gay

Florin Marin este fotomodel la UK Models. Este originar din judeţul Dâmboviţa şi a plecat în Anglia în urmă cu doi ani. De altfel, relaţia dintre cei doi s-a legat la scurt timp de la sosirea lui în Regat. Florin Marin a terminat studiile liceale la Liceul din Vişina, în 2013. A picat BAC-ul la Biologie şi, iniţial, a lucrat timp de patru ani în Bucureşti.

Reverendul Philip Clements, fost preot paroh în Eastry, Kent, a confirmat pentru presa din Regat că planurile sale de nuntă sunt cât se poate de reale.

Cei doi şi-au mărturisit dragostea în faţa camerelor de filmat şi sunt gata să se căsătorească. Clericilor le este interzis să se căsătorească cu persoane de acelaşi sex, şi tocmai pentru asta a fost exclus din rândurilor clericilor. Pe de altă parte se pare că le este permis un parteneriat civil.

FOTO Arhiva personală Florin Marin

„Nu mai am prea mult de trăit, aşa ca vreau să mă bucur de restul vieţii alături de persoana pe care o iubesc. Vreau să profit din plin de asta. Viaţa mea s-a schimbat imens, pentru că de la preotul muncitor, corect şi devotat, am ajuns să mă îndrăgostesc de un tânăr şi să-mi doresc să-mi petrec restul vieţii cu el. Am făcut acest anunţ public pentru că îmi doresc ca Biserica (n.r. - Anglicană) să-şi schimbe atitudinea faţă de această problemă a căsătoriei între persoanele de acelaşi sex. Sunt convins că foarte mulţi preoţi îşi doresc un partener, dar sunt obligaţi să n-o facă de către regulile Bisericii”, a mărturisit reverendul la BBC.

“Pentru mine e ceva wow”

„Toţi prietenii mei ştiu că este genul meu de bărbat. Îmi plac oamenii în vârstă, deoarece au mai multă experienţă în viaţă. Pentru mine e ceva wow, pentru că relaţiile mele trecute n-au durat foarte mult, iar acum cred şi simt că este cea mai bună relaţie din viaţa mea”, a spus dâmboviţeanul la acelaşi post de televiziune.

Philip Clements este scriitor şi poet, colecţionar de artă, conservator şi invitat de bază la diverse emisiuni televizate.

Florinel, cântăreţ la cor

Florin a fost cântăreţ în liceu, într-o grupă formată de compozitoarea Mariana Ionescu, gazetară şi membră în Cenaclul “Flacăra”.

"El a fost elev la Vişina iar eu le-am compus «Imnul Şcolii». Era mămos, dar acum şi-a schimbat total aspectul. Era singurul băiat din grupul meu. Cânta frumos la vremea aia, pentru că altfel nu îl selectam. Era în clasa a XI-a, deci totul se întâmpla acum 6 ani. După ce a terminat liceul a plecat de acasă. Plecase la muncă. El stătea mai mult cu fetele atunci, nu stătea cu băieţii. Era simpatic, foarte prietenos şi cuminte", ne-a povestit Mariana Ionescu.

Grupul vocal din care făcea parte şi Florin era compus din şase membri: cinci fete şi un băiat.

FOTO Arhiva personală Florin Marin



Cum descrie tânărul această idilă

“Iubesc la el respectul, sinceritatea. Lumea a înţeles că e iubirea vieţii mele, dar nu e aşa. E o iubire mai mult prietenească. Ne căsătorim pentru că aşa am decis amândoi, dar şi să facem în ciudă românilor şi tuturor cu idei preconcepute. Ştiu că în România nu se acceptă o relaţie ca a noastră, dar e ţara plină de cupluri gay. Am fost felicitaţi de preoţi. El oricum era la pensie, nu a lăsat nicio biserică din cauza mea. Se aude că i-am sucit minţile, dar nu e nimic adevărat. Presa mai mult te pune jos”, a declarat Florin în exclusivitate pentru “Adevărul”.

Cum se oficiază o nuntă „gay”

Dâmboviţeanul a declarat că la nuntă vor veni câţiva prieteni, iar totul va fi restrâns. Nici familia din România nu va lua parte la ea. “Toată nunta se face legal. Vom merge la primărie şi vom semna actele. Eu voi prelua numele său, dar nu îmi voi schimba paşaportul şi buletinul. Nunta va fi doar cu prieteni. Familia mea nu va veni. Dacă nu venea presa la nuntă poate chemam şi familia. Nu vreau ca familia mea să fie expusă presei, să i se ceară dclaraţii etc. Va fi ceva restrâns, ca între prieteni. Va fi normal, la un pub din sătucul acesta”, a mai spus Florin.

FOTO Arhiva personală Florin Marin

„O să fac nevata între România şi Anglia “

Amorezul spune că s-a plictisit de Anglia şi vrea în România pentru că vremea este mai prietenoasă: “M-am cam plictisit în Anglia. Vreau în România pentru că e vremea frumoasă. Voi continua să am contracte în UK. El o să stea degeaba. Vrea să predea limba engleză. Eu îmi caut loc de muncă în modeling în România, dar nu o să mă bazez pe asta. O să fac nevata între România şi Anglia“.

Până să devină model, Florin Marin a lucrat un an de zile ca bucătar, până ce, la insistenţele unor prieteni, a decis să meargă la casting.

Familia sa a refuzat să comenteze subiectul

Contactată de reporterii “Adevărul”, familia a refuzat să vorbească. "Familia sa este o familie normală, muncitoare. El mai are o soră care lucrează la Arctic Găeşti. Părinţii sunt casnici, dar sunt muncitori şi îşi văd de pământul lor şi de gospodărie. Au o casă întreţinută. Aici el nu mai este o ciudăţenie pentru comunitate, pentru că se purta în felul acesta de mic. De la 13-14 ani avea purtările astea. Cred că o să se stabilească în Bucureşti, unde am înţeles că ar avea un apartament într-o zonă bună din Bucureşti”, ne-a spus primarul comunei Vişina, Aurelian Istrate.

Biserica Anglicană (Church of England) din care a făcut parte şi Philip Clements este o biserică istorică, despărţită de Roma în timpul Reformei protestante, în Anglia, prin ruptura regelui Henric al VIII-lea cu papa Romei. În Scoţia şi SUA, denumirea oficială de Biserica Episcopaliană.

Nunta dintre cei doi amorezi va avea loc pe 25 aprilie. Ea va avea loc într-un pub din Anglia, după care vor veni se vor stabili în România.