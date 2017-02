Pictorul care vrea să umple oraşul de flori, apoi să plece din ţară

„Întotdeauna am vrut ca oraşul meu să fie un colţ de rai, locul în care îmi doresc să rămân şi să nu mai plec niciodată. Acum este timpul să fac ceva pentru asta! Cu o floare nu se face primăvară, cu sute de flori poţi aduce primăvara mai aproape! Intenţionez, împreună cu voi prieteni, cunoscuţi, tineri şi vârstnici deopotrivă să îmbrăcăm oraşul nostru în flori. Pentru fiecare leu strâns de către noi Primăria donează aceeaşi sumă”, spune Cătălin Bărbulescu, iniţiatorul acestui proiect, pictor de meserie. „Întotdeauna am vrut ca oraşul meu să fie un colţ de rai, locul în care îmi doresc să rămân şi să nu mai plec niciodată. Acum este timpul să fac ceva pentru asta! Cu o floare nu se face primăvară, cu sute de flori poţi aduce primăvara mai aproape! Intenţionez, împreună cu voi prieteni, cunoscuţi, tineri şi vârstnici deopotrivă să îmbrăcăm oraşul nostru în flori. Pentru fiecare leu strâns de către noi Primăria donează aceeaşi sumă”, spune Cătălin Bărbulescu, iniţiatorul acestui proiect, pictor de meserie.

Iniţiativa lui Cătălin nu a rămas fără ecou. Au răspuns că vor contribui la plantarea de flori zeci de persoane, dar şi Primăria Pucioasa, care va suplimenta suma strânsă în cadrul proiectului cu aceeaşi valoare. Plantarea de flori va avea loc la începutul lunii martie.

“M-am gândit ca plantările de flori să aibă loc în cartiere, în faţa blocurilor, dar şi pe arterele principale. Eu aş fi vrut ca oamenii să vină cu o floare, nu să dea doi lei. Primăria va veni cu o contribuţie egală cu contriBuţia mea din acest proiect. Au răspuns afirmativ în jur de 80 de persoane, prieteni buni de-ai mei, dar şi priteni virtuali, pe care nu îi cunosc personal. Oricum, eu nu am nevoie de oameni mulţi”, mai spune Cătălin, în vârstă de 40 de ani.







Tot el este cel care în urmă cu doi ani, a decis, alături de alţi prieteni, să picteze parcul din Pucioasa. Iniţiativa a prins repede contur şi au fost implicai chiar şi elevii din oraşul-staţiune. „De asemenea, am vrut să plantez nişte copaci, pentru că fosta administraţie a tăiat mai mulţi arbori din parc. Când am început să pictăm în parc eram doar trei băieţi. Am curăţat parcul şi am adunat tot felul de resturi de pe acolo. Ne întreba lumea dacă facem muncă în folosul comunităţii şi dacă suntem condamnaţi. Abia apoi au început să vină şi copiii. Noi am coordonat ce s-a întâmplat acolo. Acum găsit înţelegere la actualul primar şi trebuie doar să îi dăm drumul”, adaugă Cătălin.

Vrea să ia drumul străinătăţii

Cătălin Bărbulescu a pictat biserici în multe localităţi din ţară în ultmii ani. Părinţii şi fraţii săi sunt plecaţi de ani de zile în străinătate.

“Am vrut să acceseze fonduri europene pentru o clinică privată pentru copii cu nevoie speciale, cu autism, soţia fiind psiholog, lucrând vreo 8 ani cu copiii aceştia. Chiar dacă am fost la bănci, mi-am lăsat casa gaj, nu s-a putut, pentru că toată lumea se aşteaptă la profit. Sunt scârbit de tot ce se întâmplă, cu tot acest nepotism, cu toată lumea care vrea să fie în faţă. Eu nu vreau să fiu în faţă. Eu vreau doar strictul necesar”, mai spune el.