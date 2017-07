Disperarea elevilor descalificaţi la proba de Istorie a BAC-ului. „Fata mea mi-a spus că-şi ia viaţa dacă nu trece examenul“

Doi adolescenţi din judeţul Dâmboviţa au depus reclamaţii după ce au fost descalificaţi la examenul de Bacalaureat din motive pe care le consideră incorecte. Deşi ministrul Educaţiei a anunţat încă de vineri, 7 iulie, că a trimis Corpul de Control în inspecţie la centrul de evaluare unde au fost corectate tezele celor doi candidaţi, un rezultat al anchetei n-a fost anunţat până marţi, 11 iulie.



Ana Maria Ioniţă şi Mihai Alexandru Toma au fost descalificaţi la Bacalaureat, după ultima probă a examenului, pe care au susţinut-o la Istorie. Tânăra a dat Bacalaureatul la un liceu din Titu, iar adolescentul în Moreni, ambele localităţi din judeţul Dâmboviţa. Profesorii corectori le-au eliminat tezele considerând c-au fost completate cu două tipuri de caligrafie şi având suspiciunea de fraudă.



În condiţiile în care admiterea începe pe data de 15 iulie la majoritatea facultăţilor din ţară, viitorul celor doi tineri este incert în lipsa unui răspuns la contestaţiile depuse la Ministerul Educaţiei. Ana Maria Ioniţă se pregătea pentru Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar Alexandru Toma spune că dorea să dea admitere la Academia de Poliţie.



Ministrul Pop: „O să afişăm lucrările“



„Am avut azi-dimineaţă (n.r. – 11 iulie) o discuţie cu şeful corpului de control. S-au deplasat să mai caute câteva elemente suplimentare. În seara asta voi avea raportul, în aşa fel încât opinia publică să ştie ce s-a întâmplat acolo. Vom aplica măsurile strict în litera legii. O să afişăm lucrările şi public, fără datele personale, astfel încât opinia publică să judece dacă decizia colegilor de la centrul de evaluare este corectă sau nu. Mâine dimineaţă elevii vor afla care este situaţia şi vor şti ce este de făcut în continuare“, a declarat la „Adevărul Live“, Liviu Pop, ministrul Educaţiei, în cursul zilei de marţi, 11 iulie.



Ana Maria Ioniţă a obţinut notele 7,75 la Română şi 9,50 la Geografie. Adolescenta spune c-ar fi avut cale liberă pentru ASE Bucureşti dacă n-ar fi fost descalificată la Istorie pentru că avea de gând să depună contestaţie pentru note mai mari şi se arată convinsă că i-ar fi fost modificate.



„Cei de la Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa au spus că sunt nevinovată, au verificat camerele, dar nu s-a luat nicio măsură. Vă daţi seama că nu mai sunt în stare să dau admiterea. Nu sunt de acord să mai dau examenul încă o dată, din moment ce am învăţat foarte mult, pentru că nu mai sunt în stare. Nu am dormit nopţile, puteam să stau liniştită şi eu acum. Mă aşteptam la un rezutlat bun şi ce am primit? Eliminare din examen? Nu se poate aşa ceva. Am leşinat de două ori de când am primit vestea“, spune Maria Ioniţă.

“Este un copil deosebit şi o cunosc bine, pentru că mi-a fost elevă la clasă. Îi cunosc părinţii, care sunt oameni de vază şi s-au luptat pentru ea. Soarta nu a fost de partea lor. Legislaţia nu le permite să aibă sorţi de izbândă. Ministerul este cel care trebuie să decidă în ancheta pe care o derulează. Eu de când sunt în învăţământ nu am mai auzit de un asemena caz”, a declarat Lucreţia Mateescu, directorul liceului „I.C. Visarion“ Titu.

Ameninţă cu sinuciderea



Eleva spune că şi-a pierdut încrederea în autorităţile române. „Nu mai am încredere în nimeni. Facem demersuri pe cale legală, pentru că eu sunt nevinovată. Nu am mişcat în timpul examenului. Nu am posibilitatea să fraudez un asemenea examen. Am toate şansele să câştig“, mai spune eleva.



În acest caz au fost depuse două plângeri, atât în civil, cât şi în penal la Tribunalul Dâmboviţa. „Noi n-am fraudat. Tot judeţul ne susţine, numai la Bucureşti nu ştiu ce se întâmplă. Dacă fata mea pierde admiterea la facultate o să merg la CEDO şi am să dau statul român în judecată pentru că fetei mele nu i se acordă dreptul la facultate Mi-a spus că, dacă nu trece examentul de Bac, o să îşi ia viaţa. O păzesc cu soţia mea, care a ajuns la tensiunea 18/20. Ne este foarte greu. Şi eu, bărbat în toată firea, nu mai dorm noaptea, nu mai am stare, nu mai mănânc“, a spus Florin Ioniţă, tatăl Mariei.



„Au scris trei ore non-stop“



În aceeaşi situaţie este şi celălalt elev din Dâmboviţa. „N-am decât să sper în continuare. Domnii de la Inspectorat s-au uitat pe înregistrările video şi nu au descoperit absolut nimic. Toţi colegii mei şi-au depus dosarele la facultate, şi-au luat adeverinţele de la liceu, iar eu nu pot să fac nimic. Am înţeles că s-a făcut şi testul grafologic dar nu ştiu care este rezultatul. Oricum, n-are cum să iasă rău, pentru că este scrisul meu. Mă ucide gândul că nu pot da la facultate. Nici în cele mai negre vise ale mele nu mi-am imaginat aşa ceva“, spune Mihai Alexandru Toma, elevul care a susţinut Bacalaureatul la liceul din Moreni.



Reprezentanţii IŞJ Dâmboviţa spun că, la mijloc, este o greşeală. „Copiii sunt nevinovaţi. Am vizualizat în întregime înregistrările video din sălile de examen. Au scris trei ore non-stop. Mi se pare total nejustificată părerea evaluatorului care spune că a găsit două scrisuri diferite pe lucrare. Aceşti copii au fost pedepsiţi nevinovaţi. Comisia are acoperire metodologică, dar la fel de bine putea corecta lucrarea, iar ulterior, dacă se constată fraudă, se poate anula diploma de Bac“, susţine Sorin Ion, inspectorul general al IŞJ Dâmboviţa.



Probele scrise înaintea celor orale la BAC-ul de toamnă



Înscrierile la a doua sesiune de Bacalaureat au început marţi, 11 iulie, şi se vor încheia vineri, 14 iulie. Pentru prima dată, Bacalaureatul va începe cu examenele scrise, apoi urmând probele orale. Sesiunea de toamnă a examenului debutează pe 21 august, cu proba scrisă la Română, pe 22 august este programată proba scrisă la Limba maternă, pe 23 august - proba obligatorie a profilului, iar pe 24 august se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării. Apoi încep probele orale. Acestea vor fi susţinute între 25 august şi 31 august (Florinela Iosip).