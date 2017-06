Cum funcţionează manualele senzoriale, cărţile produse de o româncă specializată în economie: „Sunt confecţionate din fetru, în proporţie de 90%“

Ajutată de mai mulţi voluntari, români din ţară şi din străinătate, Andra Tudor a confecţionat o carte cu totul aparte, destinată în special copiilor cu nevoi speciale, dar nu numai. Confecţionată hadmade din fetru şi bumbac, cartea senzorială ar putea fi o alternativă educativă excelenţă la clasicul manual, pentru copii cu vârstă începând de la doar 6 luni.

"Cuvântul <<senzorial>> nu înseamnă numai atingere, ci implică şi alte simţuri. Cartea senzorială este liniştitoare pentru copil, oferindu-i posibilitatea de a experimenta diferite tipuri de texturi, forme, materiale, emoţii. Toate cărţile pe care le lucrez pentru copiii cu vârste cuprinse între 10 luni – 7 ani (sau chiar mai mult) se transformă în educative. Cărţile sunt confecţionate în proporţie de 90% din fetru, dar folosesc şi alte materiale precum: bumbac, polar, blăniţe, plus, nasturi, capse, figurine din fetru şi din spumă, ochi de plastic, fermoare, velcro, panglică, etc. Sunt sigure pentru copii, iar materialele folosite sunt antialergice. Copilul trebuie întotdeauna supravegheat în timp ce se joacă, iar dacă ceva se desprinde trebuie înlăturat imediat", spune Andra Tudor (28 de ani), economist în Târgovişte.





Andra a terminat liceul economic Ion Ghica din Târgovişte, a absolvit Academia de Studii Economice din Bucureşti, a lucrat în cadrul domeniului bancar şi a fost director economic într-o fabrică de producţie timp de 4 ani. În momentul în care a devenit mama s-a gândit că această carte ar fi utilă tuturor copiilor.

“Am început să-mi descopăr latura artistică, pe care nu mi-o ştiam. Am descoperit cartea senzorială pe Youtube într-o zi oarecare şi m-a fascinat. A fost dragoste la prima vedere. Mi-am dorit o astfel de carte pentru fetiţa mea, Diana, dar preţul ei îmi depăşea cu mult bugetul. În acel moment am devenit mama WAHM (nr: work at home mom). Aşa s-a născut cel de-al doilea copil al meu – Didi Craft. Pe fetiţă mea o cheamă Diana, aşadar, mi-a fost destul de uşor să aleg numele proiectului. Între timp, am învăţat multe lucruri noi, am evoluat, m-am perfecţionat şi am ascultat sfaturile celor din jur”, mai spune ea.

Cărţile de tip ‘Quiet book’, la mare căutare

Cărţile de tip ‘Quiet book’ au devenit foarte căutate în ultima perioada, datorită faptului că sunt o alternativă educativă şi personalizată ce susţin şi încurajează dezvoltarea abilităţilor psiho-motrice (coordonare mâna-ochi, dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, limbaj şi comunicare). De asemenea, stimulează memoria, puterea de concentrare şi imaginaţia.







Benefice pentru copiii care suferă de Autism şi Sindrom Down

Pe lângă aceste lucruri, cartea educativă pentru copii este realizată din fetru, detaliile paginilor pot să surprindă diferite personaje, animale, flori, pomi fructiferi, pot să propună activităţi logice sau matematice, activităţi de exersare a mişcărilor fine, învăţarea culorilor, fructelor, legarea şireturilor şi multe altele.

“Timpul de execuţie este de 1-3 zile, exceptând perioadele aglomerate (Paşte, Crăciun, 1 iunie, Black Friday, 1-8 Martie). De asemenea, depinde şi de volumul de comenzi pe care îl am în momentul respectiv. Fiecare carte este lucrată manual şi personalizată în funcţie de preferinţele clientului (în cele mai multe cazuri, ale părintelui), după consultarea catalogului de produse de pe pagină de facebook DIDI Craft. Totodată, cărţile educative sunt extrem de benefice în terapiile copiilor cu nevoi speciale (Autism, sindrom Down).

Un alt proiect

“Grupul meu de pe reţeaua de socializare Facebook (Quiet Book România) adăposteşte un alt proiect minunat. În luna noiembrie 2016 am demarat împreună cu fetele din grup un plan privind îndeplinirea unui proiect de voluntariat ce implică donarea unei cărţi cu activităţi către un centru pentru copiii cu nevoie speciale. Proiectul a mers atât de bine, încât, în momentul de faţă lucrăm la cea de-a cincea carte pe care o vom dona unor copii minunaţi care au mare nevoie de sprijin din partea noastră. Pe această cale, doresc să le mulţumesc tuturor persoanelor implicate. Sunt sigură că proiectul nostru va face mulţi copii fericiţi”, adaugă Andra Tudor.

Pe lângă proiectul său de suflet, "Didi Craft", Andra mai are un mic business cu accesorii din fetru şi din lemn.

Cărticelele sunt vândute pe Facebook, dar şi pe Emag.

PREŢURI:

1. 20 lei/pagină pentru cărticelele aflate în stoc, personalizate doar cu numele copilului pe copertă (în format a5 - 15 x 20 cm);

2. 25 lei/ pagină pentru cărticelele personalizate pagină cu pagină de către clienţi (format a5 - 15 x 20 cm);

3. 30 lei/pagină pentru cărticelele personalizate de către clienţi (format 20x20 cm)

4. 40 lei/pagină pentru cărticelele personalizate de către clienţi (format a4 - 20 x 30 cm).

5. rucsacul educativ porneşte de la 200 lei şi conţine 5 activităţi.

O carte are minim 5 pagini şi trebuie să aibă număr impar.