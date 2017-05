Ce cadou de nuntă a primit românul Florin Marin de la soţul său, preotul pensionar Philip Clements: „A costat 100.000 de euro. Acum vrem în Maldive“

Tânarul “Florinel”, aşa cum îşi spune pe Facebook, originar din comuna dâmboviţeană Vişina , este oficial domnul Clements şi poartă pe deget un inel cu diamnate moştenit de la mama fostului prelat.

Preotul Philip Clements a declarat că, prin aceasta căsătorie, vrea să atraga atenţia Bisericii Anglicane cu privire la faptul că trebuie să-şi deschidă orizonturile cu privire la cuplurile gay. Cei doi au vândut casa preotului din Marea Britanie şi s-au mutat în Bucureşti, unde au cumpărat un apartament.



Cadoul de nuntă din partea reverendului este o lună întreagă de plimbări. Prima dată vor pleca în Insulele Maldive, ne-a dezvăluit Florinel, apoi la Mamaia, dar şi la munte. Florinel aşteaptă însă ca soţul său să-i umple dresingul cu genţi.

Publicitatea i-a crescut cota

Chiar dacă mulţi români îl condamnă pentru căsătoria cu o persoană de acelaşi sex, Florinel spune că-i merge bine de când s-a căsătorit. A obţinut deja un contract de publicitate cu o televiziune din Anglia.

“Mulţi nu mai pot să doarmă pentru că mă văd pe mine la televizor. Pe de altă parte, mă plimb cu Philip pe stradă, pe la mall-uri, prin parc şi ne recunoaşte lumea. Se uită la noi. Ne-au înnebunit. Şi prin geamuri fumurii ne văd. Sunt foarte bucuros că m-a sunat cineva de la Londra şi vine să îmi ofere un contract pe trei luni, pentru că am apărut des la televizor. Nu ştiu detalii. Mă vrea doar pe mine. Contractul este sigur, dar nu am discutat deocamdată suma. În România nu am nimic deocamdată, niciun contract”, spune el.

Şi-au luat apartament de lux

Modelul român şi preotul pensionar şi-au făcut deja planuri pentru România. Vor trăi la Bucureşti, unde şi-au cumpărat un apartament generos, într-o zonă bună a Capitalei.

“Sâmbătă, cred, o să ne mutăm în casă. Ne-am luat un duplex în Cosmopolis. Are 128 de metri pătraţi, două dormitoare, una cu două băi, una cu cabină de duş, încălzire în pardoseală, bucătărie închisă, sufragerie, balcon mare, piscina în faţa casei. E frumos aici, avem magazine, restaurante, e mişto. A costat 100.000 de euro. Ne merge bine în România”, spune proaspătul căsătorit.





Vrea o schimbare de fizionomie

Florinel are grijă de aspectul său. Se duce de trei ori pe săptămână la salon, dar vrea şi o schimbare la aspectul său.

„Vreau să îmi pun puţin acid hialuronic pentru expresie, pe frunte. Vreau să ridic puţin sprânceana şi pe stânga şi pe dreapta. La salon mă duc la Mihaela Borcea, pe Dorobanţi. Mă duc la întreţinere, de trei ori pe săptămână, la epilat, la pensat. E chiar relaxant acolo. Şi dantura tot acolo mi-am făcut-o. Are un dentist italian bun rău de tot. E cam scump, dar face treabă bună”, crede dâmboviţeanul.

Reverendul Philip Clements a fost preot paroh în Eastry, Kent. Cei doi şi-au mărturisit, legal, dragostea în faţa camerelor de filmat. Biserica Anglicană (Church of England) din care a făcut parte şi Philip Clements este o biserică istorică, despărţită de Roma în timpul Reformei protestante, în Anglia, prin ruptura regelui Henric al VIII-lea cu papa Romei. În Scoţia şi SUA, denumirea oficială de Biserica Episcopaliană. Nunta dintre cei doi amorezi a avut loc pe 25 aprilie. Petrecerea s-a ţinut într-un pub din Anglia.

