Cât trebuie să stăm la soare pentru a beneficia din plin de puterea vitaminei D. Specialist: „Expunerea trebuie făcută treptat“

Sunt mulţi medici care spun că cei cu pielea sensibilă ar trebui să folosească cremele cu factor de protecţie încă de acum, din primăvară, când razele soarelui încep să îşi facă simţită prezenţa. Pe timpul verii cu toţii trebuie să respectăm anumite reguli.

Astfel, dacă vrem să ne încărcăm de vitamina D, expunerea trebuie făcută treptat, mai ales dacă este vorba de tot corpul. “Începem cu 10 minute şi creştem până la 20 minute, minimum. Perioada maximă de expunere la soare este de până la 2 ore, între orele 8 -10 şi 15 - 17, desigur, în perioada verii. Trebuie neapărat să folosim creme cu SPF 50+, de preferat cu ecran minerale, pe care să le aplicăm înainte de expunerea la soare cu 20-30 minute şi nu pe plajă”, ne explică dr. Doina Stănişor, dermatolog la Spitalul Judeţean de Urgenţe din Târgovişte.

De asemenea, trebuie să aplicăm crema de fiecare dată după ieşirea din apă (dacă nu avem o cremă rezistentă la apă). Totul e valabil pentru persoane sănătoase, fără afecţiuni ale pielii.

Cât de bună este vitamina D

“Vitamina D, după cum se ştie, se sintetizează în piele sub acţiunea razelor solare, de aceea se mai numeşte şi vitamina soarelui şi previne rahitismul, osteoporoza, diabetul zaharat tip 2, depresia etc. Dacă expunerea la soare este de minimum 20 min/zi, doza necesară de vitamina D este sintetizată în piele şi nu este nevoie de suplimente, mai ales dacă şi alimentaţia conţine peşte (somon, ton, sardine), ouă, ficat, nuci etc, bogate în vitamina D”, mai spune dr. Stănişor.

Regulile se schimbă atunci când vorbim de bătrâni. “La vârstnici, la care sinteza vitaminei D este deficitară, se suplimentează împreună cu preparate de calciu, dar numai la recomandarea medicului care cunoaşte întreaga patologie a persoanei respective, pentru că supradozarea vitaminei D, ca şi a calciului, pot deveni periculoase, determinând la rândul lor alte boli”, adaugă medicul târgoviştean.

Deşi expunerea la radiaţiile solare ultraviolete (UV) poate contribui la apariţia eritemului solar, a cancerului şi a îmbătrânirii premature a pielii, aceasta contribuie totodată la reducerea tensiunii sanguine, la sinteza vitaminei D şi susţine tratamentul mai multor afecţiuni, estimează cercetătorii din cadrul ''Solar Radiation Research Group'' de la Universitatea Politehnică din Valencia (UPV).

În vederea obţinerii dozei zilnice recomandate de vitamina D — echivalentă cu 1.000 UI (unităţi internaţionale) — timpul minim de expunere la soare este de aproximativ 130 de minute în luna ianuarie (cu circa 10% din corp expus la soare), în jur de 10 minute în aprilie şi iunie (cu 25% din corp acoperit) şi de circa 30 de minute în octombrie.

În ceea ce priveşte eritemul solar, rezultatele au arătat că în luna iulie o persoană cu o piele încadrată în fenotipul 3 (cea mai des întâlnită în cazul populaţiei din Spania) nu trebuie să petreacă mai mult de 29 de minute la soare dacă vrea să evite această problemă. În ianuarie intervalul poate creşte până la 150 de minute.