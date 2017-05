Balena Albastră revine: patru eleve ar fi jucat „jocul morţii“

Elevele, cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, au fost depistate la controlul de rutină care se face în fiecare dimineaţă de către profesori, aceştia căutând tăieturi pe mâini şi desene reprezentând balene, semn că ar juca „jocul morţii“. Cadrele didactice au anunţat imediat Inspectoratul Şcolar şi părinţii, iar elevii au început consilierea psihologică. Acum, însă, conducerea şcolii neagă existenţa acestor cazuri, sub pretextul că imaginea şcolii ar fi prejudiciată.



„M-am săturat de subiectul ăsta? Ce să spunem dacă nu există aşa ceva la noi în şcoală? Doar ca să ne vedem în presă? Nu avem ce să muşamalizăm. Noi am avut destule activităţi cu copiii despre treaba asta. Oficial nu există elevi la noi în şcoală care să joace Balena Albastră. De ce să ştie tot judeţul nişte prostii?“, a declarat directoarea unităţii şcolare, Aurelia Stoian.

Asta, în ciuda faptului că a trimis către ISJ Dâmboviţa o evidenţă cu patru elevi jucători. Asta, în ciuda faptului că a trimis către ISJ Dâmboviţa o evidenţă cu patru elevi jucători.

“Am primit o informare din partea conducerii şcolii în urma procedurii pe care am transmis-o către toate unităţile şcolare. După cum ştiţi, procedura spunea să fim anunţaţi noi, Poliţia şi părinţii. Am primit informaţii despre patru eleve, dintre care una era mai suspectă, dacă pot spune aşa, iar celelalte au fost luate în vizor. Au fost anunţaţi părinţii, Poliţia. Una dintre eleve avea zgârieturile acelea pe braţ şi desenată o balenă cu lama. Noi tratăm cu seriozitate dar şi cu o oarecare circumspecţie aceste cazuri, pentru că nu e bine nici să ne alarmăm, pentru că mai este vorba şi de teribilism”, a declarat prof. Sorin Ion, inspectorul general al ISJ Dâmboviţa.

Elevi consiliaţi

Diriginta unei clase în care a fost depistată o elevă de 14 ani cu o balenă desenată pe mână este la fel de revoltată ca şi directoarea şcolii că unitatea la care predă este în atenţia autorităţilor şi a presei. Cu toate acestea, cadrul didactic a recunoscut fenomenul. „A fost o joacă de copii. A vrut o fată să iasă în evidenţă cu ceva, dar nu a jucat până la urmă. La concluzia asta am ajuns noi“, a spus diriginta.



Psihologii au stat de vorba cu cele patru eleve, iar cea care a urmat mai mulţi paşi în „jocul morţii“ continuă consilierea psihologică.



În urmă cu o lună şi jumătate, un elev de 11 ani, din Cazaci, a fost găsit spânzurat. Colegii de clasă şi cadrele didactice care l-au pregătit spun că juca „Balena Albastră“ şi că încerca să racoleze şi alţi copii. Potrivit ISJ Dâmboviţa, până acum în judeţ au fost semnalate 30 de cazuri de elevi care jucau acest joc, iar cel mai mic dintre ei are 7 ani şi este din Gura Ocniţei.