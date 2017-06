Actori care au ratat Oscarul, dar „sparg“ la box office. Topul actorilor celebri care n-au câştigat râvnitul premiu

În cei aproape 90 de ani de când se oferă premiile Oscar, Academia Americană de Film a comis câteva "gafe de neiertat, potrivit time.com

1. Glenn Close

1983: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, The World According to Garp

1984: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, The Big Chill

1985: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, The Natural

1988: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Atracţie fatală

1989: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Legături periculoase

2012: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Albert Nobbs

2. Robert Downey jr.

1993: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Chaplin

2009: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Tropic Thunder

3. Tom Cruise

1990: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Născut pe data de 4 iulie

1997: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Jerry Maguire

2000: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Magnolia

4. Harrison Ford

1986: Nominated for Best Actor, Witness

5. Joaquin Phoenix

2001: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Gladiator

2006: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Walk the Line

2013: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Maestrul

6. Johnny Depp

2004: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Piratii din Caraibe: Blestemul perlei negre

2005: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Finding Neverland

2008: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Sweeney Todd: Demon Barber of Fleet Street

7. Sigourney Weaver

1987: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Aliens

1989: nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Gorile în ceaţă: Povestea lui Dian Fossey

1989: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Fata de lucru

8. Edward Norton

1997: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Primal Fear

1999: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Istoria americană X

2015: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Birdman

9. Annette Benning

1991: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Grifterii

2000: nominalizată pentru cea mai bună actriţă, American Beauty

2005: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Fiind Julia

2011: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Copiii sunt în regulă

10. Ed Harris

1996: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Apollo 13

1999: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, Truman Show

2001: Nominalizat pentru cel mai bun actor, Pollock (

2003: Nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar, orele

10. Michelle Williams

2006: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Brokeback Mountain

2011: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, Blue Valentine

2012: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă, săptămâna mea cu Marilyn

2017: Nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, Manchester de la mare

Marele absent de pe lista câştigătorilor este Leonardo DiCaprio. Al doilea actor preferat al lui Martin Scorsese, după Robert De Niro, Leonardo DiCaprio i-a uimit pe critici încă de la 19 ani, când primea prima nominalizare la Oscar pentru rolul din What’s Eating Gilbert Grape (1993). De atunci, a mai primit două nominalizări pentru rolurile excepţionale din The Aviator (2004) şi Blood Diamond (2006), dar presă străină a scris că fiecare rol al sau merită o nominalizare la Oscar. În 2014, a obţinut încă o nominalizare la Oscar, pentru rolul genial din The Wolf of Wall Street, însă a pierdut în faţă lui Matthew McConaughey.

De asemenea, în topul actorilor “văduviţi” de marele premiu mai sunt Bill Murray, John Travolta, Gary Oldman, Liam Neeson, Ralph Fiennes, John Malkovich, Laura Linney, Samuel L. Jackson, Brad Pitt, Amy Adams, Jim Carrey, Michelle Pfeiffer,

Lista mai este completată de actori de geniu, precum Charlie Chaplin, Cary Grant sau Peter O'Toole, care au murit fara sa primeasca niciodata Oscarul pentru interpretare.