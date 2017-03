Un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare pentru şefa Casei Judeţene de Pensii din Suceava

Camelia Chitul a fost condamnată la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare. FOTO Dănuţ Zuzeac

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a inculpatei Maria Camelia Chitul,3 director executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, urmărită penal sub control judiciar, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, ambele în formă continuată.

În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut că în perioada 16 mai 2016 – 27 octombrie 2016, în contextul organizării alegerilor locale şi parlamentare, inculpata Maria Camelia Chitul, în calitate de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Suceava, a pretins şi primit de la un martor în dosar aflat în subordinea sa, sub pretextul unei „contribuţii pentru partid”, suma totală de 4.000 de lei.

În schimbul banilor respectivi, inculpata i-a promis martorului că îl va menţine şi pe viitor în funcţia pe care acesta o deţinea în cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava. În acelaşi context, inculpata a invocat şi faptul că are influenţă asupra conducerii Casei Naţionale de Pensii.

În lunile noiembrie 2016 şi ianuarie 2017, în contextul organizării unui concurs de ocupare a unui post vacant din cadrul Casei Judeţene de Pensii Suceava, inculpata Maria Camelia Chitul i-a cerut aceluiaşi martor ca, în virtutea calităţii sale de preşedinte al comisiei de examinare, să-i pună la dispoziţie subiectele propuse pentru susţinerea concursului, precum şi răspunsurile corecte, lucru cu care acesta din urmă a fost de acord.

Subiectele respective au fost cerute de inculpată cu scopul de a i le oferi unui candidat agreat, înaintea susţinerii examenului. Ca urmare a acestor demersuri, postul respectiv a fost ocupat de candidatul căruia i-au fost oferite subiectele.

În prezenţa apărătorului ales, inculpata Maria Camelia Chitul a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv: un an şi nouă luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de doi ani şi interzicerea, pe o perioadă de doi ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a deţine funcţia de director la nivelul caselor judeţene de pensii.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Maria Camelia Chitul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Maria Camelia Chitul, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Suceava, cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză, precum şi confiscarea de la inculpată a sumei de 4.000 de lei, reprezentând obiectul infracţiunii de trafic de influenţă.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

