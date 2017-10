Revoltătoarea poveste a tinerei cu scleroză multiplă notificată să înapoieze ajutorul de handicap. „M-am crezut destul de isteaţă încât să scriu o carte“

Laura Florescu (38 de ani) locuieşte în Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. A fost diagnosticată cu boala cumplită în 2009 şi primeşte o pensie de boală din 2014, indemnizaţie majorată succesiv până la valoarea de 520 de lei lunar.

În plus, începând din 2013, a primit un ajutor pentru gradul II de handicap, de 270 de lei lunar. Tânără povesteşte că, în 2016, problema de sănătate i s-a agravat, fiindu-i descoperite cinci pareze. Cu toate acestea, oficialii Casei de Pensii au decretat că boala este reversibilă şi au decis s-o încadreze la gradul III de handicap, mai puţin grav, iar ajutorul suplimentar i-a fost redus până la 39 de lei lunar.

Motivul care a stârnit revoltă pe reţelele sociale a fost o înştiinţare primită acasă în urmă cu câteva zile de Laura Florescu din partea Casei Judeţene de Pensii Suceava. Tinerei i s-a comunicat că statul român îi suspendă ajutorul de handicap de 39 de lei şi că trebuie să returneze 520 de lei din cauză că, în 2015, tânăra a publicat o carte de poezii de pe urma căreia a încasat 260 de lei, considerat venit ilicit, fiindcă se presupunea că Laura Florescu nu poate să muncească. Mii de români au distribuit pe Facebook postarea prin care a fost prezentat cazul Laurei Florescu.



Sprijin masiv în mediul online



„M-am crezut isteaţă, destul de isteaţă încât să traduc filme şi să scriu o carte. Ei, bine, se pare că nu-s. Îs o proastă, pentru că tre să dau toţi banii înapoi, ba chiar dublu. Se pare că cea mai mare umilinţă a unui bolnav de scleroză multiplă nu e că ia 39 de lei pe lună timp de trei ani, e că tre să-i dea şi înapoi“, a explicat Laura Florescu pe contul personal pe Facebook.



Tânăra a arătat că a publicat volumul de poezii fără să se gândească că s-ar putea ajunge vreodată într-o asemenea situaţie. În plus, ea susţine că oricum banii primiţi de la stat nu-i ajung să-şi asigure tratamentul pentru boala de care suferă.



Deputatul USR, Tudor Pop, a promis că va sesiza ministerele Muncii şi Sănătăţii în cazul Laurei Florescu şi că lucrează la un proiect de modificare a legii, astfel încât persoanele cu handicap să poată presta legal diferite activităţi profesionale.



„În anul 2016 o Comisie de Sănătate din cadrul DGASPC Suceava a decis în mod discreţionar că boala ei este reversibilă (nu există aşa ceva!), încadrând-o la ajutor de handicap gr. 3. Adica 39 de lei pe lună.(..)Voi depune o dublă interpelare atât la Ministerul Muncii cât şi la Ministerul Sănătăţii şi voi cere o anchetă care să analizeze criteriile după care un bolnav de SM a fost trecut de la gr.2 la gr. 3 ajutor de handicap. Voi analiza alături de colegii mei din Comisiile de Sănătate şi Muncă oportunitatea modificării legii, astfel încât şi persoanele pensionate pe caz de boală să poată presta diferite activităţi profesionale, permiţând astfel un venit cumulat”, a scris pe pagina sa de Facebook, parlamentarul Tudor Pop.



În plus, pe Facebook circulă o invitaţie pentru participarea la un miting de sprijinire a Laurei Florescu programat la Bucureşti şi la Braşov în ziua de marţi, 24 octombrie.



Am încercat să obţinem un punct de vedere din partea Casei Judeţene de Pensii Suceava, însă n-am reuşit să contactăm telefonic niciun reprezentant al instituţiei.



Alte ştiri pe această temă:

Cum se obţine gradul de handicap în România. Mecanismul complex, explicat de un director de la asistenţa socială

Prizonier în trei lagăre: „Puţin m-ar interesa dacă Guvernul mi-ar acorda o recompensă. Nu se poate răsplăti umilinţa la care am fost supus după război“

Mesajul unui profesor cu handicap la protest: „Eu de 25 de ani sunt şchioapă şi ştiu că nu mă mai vindec, dar învăţământul românesc ce aşteaptă?”