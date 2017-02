Ce se întâmplă când „ne trage curentul”? Părerea medicilor despre controversata expresie populară

Pe seama expresiilor populare „ne trage curentul” sau „m-a tras curentul” s-au creat numeroase controverse. Românii care suferă din cauza curentului acuză de cele mai multe ori dureri ale membrelor, capului sau diverse inflamaţii ale ochilor.

Multă vreme s-a considerat faptul că această expresie nu are o reprezentare directă în realitate, specificându-se faptul că acest „curent” nu are cum să fie o sursă generatoare de boli. „Chiar dacă pare greu de crezut, această expresie populară are, cumva, o reprezentare în realitate, din punct de vedere medical” susţine medicul specialist în medicina de urgenţă Anca Telehuz, din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Aerul rece, duşmanul organismului

Medicii sunt însă de o cu totul altă părere. Specialiştii consideră faptul că efectele curentului, descris ca fiind o masă de aer rece, pot fi destul de inoportune organismului uman. Astfel, expunerile la mase de aer rece pot avea ca efect apariţia mai multor tipuri de afecţiuni.

„Atunci când ne expunem la aerul rece, se produce o inflamare a nervilor, iar această inflamaţie are ca efect principal apariţia durerii. Cele mai dese nevralgii provocate de aerul rece sunt durerile de cap, durerile intercostale, migrenele şi chiar conjunctivitele, dacă expuşi aerului rece sunt ochii” mai spune medicul Anca Telehuz.

Sfaturi pentru pacienţi

Pentru că suntem încă în perioada sezonului rece, medicii recomandă ca pacienţii să poarte îmbrăcăminte adecvată cu vremea de afară, pentru a reduce efectele aerului rece asupra organismului. Astfel, căciulile groase, fularul sau mănuşile nu trebuie să lipsească din garderoba nimănui. Totuşi, dacă am fost surprinşi de curent şi durerea nu trece trebuie neapărat să cerem sfatul specialistului pentru prescripţia unui medicament.

„Cele mai eficiente sunt antiinflamatoarele, însă ele trebuie administrate după un consult prealabil” mai spune medicul Anca Telehuz.