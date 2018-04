Primele roşii româneşti, în drum spre pieţe. La ce preţuri vor ajunge în bucătăriile cumpărătorilor

Familia Baciu se află printre primii producători care anul acesta au reuşit să iasă cu roşii pe piaţă cu două săptămâni mai devreme. Acum sunt în plin proces de recoltare, iar toată marfa va fi vândută la Piaţa Pucheni din Bucureşti.

„Roşiile de Izbiceni sunt naturale, au un miros parfumat şi sunt foarte bune la gust, iar din acest motiv sunt căutate în toată ţara. Noi ducem toată marfa la piaţa de en-gros din capitală, iar pentru că suntem printre primii care vindem, cu siguranţă vom obţine şi un preţ bun, undeva la 13 lei pe kilogram. Noi avem trei solarii, iar la un prim calcul producţia va fi undeva la 12.000 de tone. Este foarte important că am reuşit să salvăm recolta, însă doar noi ştim cât am muncit atunci când am avut temperaturi de - 10 grade şi a trebuit să reuşim să păstrăm temperatura optimă în solarii“, a spus Mariana Baciu, fermier din Izbiceni. Tot ea arată că preţul cu care aceste roşii vor ajunge în pieţe va fi probabil dublu, de cel puţin 25 de lei.

În judeţul Olt, 3.800 de producători s-au înscris în „Programul Tomata“, iar 900 sunt din localitatea Izbiceni. „În momentul de faţă, 10% din producătorii din Izbiceni au reuşit să scoată roşii pe piaţă. Trebuie să ţinem cont că au ieşit cu două săptămâni mai deverme decât anul trecut, dar au şi muncit. Restul fermierilor cred că vor recolta undeva în jurul datei de 5 mai şi asta din cauza ca am avut o iarnă geroasă, iar plantele au avut de suferit“, a spus Gheorghe Zăvăleeanu, preşedintele Sindicatului Producătorilor Agricoli din Olt.

Fermierii din Izbiceni au mai precizat că roşiile care i-au făcut celebri în toată ţara nu sunt tratate cu chimicale. „Produsele noastre sunt bio şi vrem ca oamenii să înţelegă acest lucru. Nu le-am tratat cu absolut nimic, dar le-am oferit căldură, apă, iar din acest motiv s-au copt. Am fost de multe ori acuzaţi că am folosit anumite pesticide, dar acest lucru a fost aruncat pe piaţă de concurenţă. În momentul în care tomatele noastre ies pe piaţă este şi normal ca cele aduse din import să piardă teren. Roşia noastră este gustoasă şi are un gust dulce, iar cea adusă din Turcia sau Italia este la fel de tare ca o gumă“, mai spus Mariana Baciu.