Pentru câţiva lei în plus la pensie, reţeta de medicamente e mai scumpă. Pensionară:  „Tragem să lungim banii şi ne scurtăm viaţa“

Pacienţii care obţin venituri doar din pensie, iar cuantumul acesteia este de cel mult 700 de lei, beneficiază de medicamente compensate într-un procent mai mare. Creşterea pensiei, chiar şi cu un bănuţ, peste acest plafon face însă ca gradul de compensare să scadă la 50%, de la 90%, astfel că pensionarii vor plăti mai scump medicamentele la farmacie.

La sfârşitul lunii decembrie 2016 CJAS Olt deconta medicamente compensate 90% pentru 4.522 pensionari, suma totală depăşind 280.000 lei, iar la sfârşitul lunii ianuarie 2017 numărul beneficiarilor era comparabil – 4.534, la fel şi suma totală raportată de farmacii – 286.535 lei. Din februarie cel mai probabil cifrele vor scădea considerabil, doar ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie, de la 871,7 lei, la 917,5 lei. Pensionarii vor ajunge, astfel să plătească mai mult atunci când îşi vor cumpăra de la farmacie medicamentele prescrise de medic, o situaţie confirmată de medici.

„Am pacientă care a depăşit cu un leu, cu un singur leu“

Lună de lună, pacienţii pensionari cu pensii de cel mult 700 de lei prezintă medicului de familie atunci când îşi ridică reţeta pentru boala cronică ultimul cupon de pensie şi semnează declaraţia conform căreia nu înregistrează venituri şi din alte surse. Este condiţia pentru a putea beneficia de un grad mai mare de compensare. În luna februarie o paret dintre aceştia au avut suprize.

„Am avut pacientă care a depăşit cu un leu, cu un singur leu. Iar eu nu am ce să fac, pentru că acestea sunt normele, deja le cunosc şi pacienţii, semnează declaraţiile, eu le spun ce se întâmplă dacă ceea ce spun nu este adevărat şi mai au şi alte venituri... Totul este la fişa fiecărui pacient“, spune medicul de familie Doina Deaconu, care din cei peste 1.100 de pacienţi din listă are aproximativ 10% pacienţi cu pensii de până la 700 lei. O parte dintre aceştia, nu mulţi, e drept, deja nu se mai încadrează din februarie, de când pensiile lor au înregistrat creşteri de câţiva lei doar.

„Procentul real de compensare este mult mai mic“

Deşi pacienţii s-ar aştepta ca pe reţeta compensată 90% să beneficieze de o reducere similară din preţul medicamentelor la farmacie, lucrurile nu stau nici pe departe aşa. Compensarea se calculează la preţul de referinţă (medicamentul cel mai ieftin), iar dacă pacienţii vor un produs mai scump, suportă diferenţa.

„Procentul real de compensare oricum nu este 90% sau 50%, ci, am calculat noi, raportat la preţul de raft, undeva la 34% pentru compensarea 90% şi 17% pentru 50%, pentru că intervine adaosul comercial al farmaciei, diferenţa dacă produsul solicitat este altul decât cel care se compensează...“, spune medicul Viorel Rădulescu, preşedintele Societăţii Medicilor de Familie Olt, vorbind şi despre situaţia nou-creată: „Probabil sunt şi pacienţi care nu se vor mai încadra, dar oricum sunt puţini cei care beneficiază de încadrarea în acest plafon, pentru că le spui că trebuie să semneze declaraţia privind veniturile, le spui că dacă au chiar şi un leu în bancă, pentru care primesc dobândă, sau au pământ «la capul lor», cum se spune, nu poţi să le dai compensat 90%, pentru că vor fi descoperiţi şi vor plăti, şi renunţă majoritatea“.

„Iau ce e mai important din ele, nu le iau toate. Dacă stai la bloc, poţi să le mai iei pe toate?“

Pensionarii, chiar şi cei cu pensii peste plafonul menţionat, îşi drămuiesc oricum banii de la lună la lună şi mai taie din cheltuieli, uneori chiar din cele cu medicamentele.

„Mulţi bani cheltuim pe medicamente, n-avem să luăm ce ne trebuie. O treime din pensie dau, nici nu se cunoaşte compensarea, mergi la farmacie şi-ţi stă inima. Am încercat să iau şi medicamente mai ieftine, dar nu e bine, am văzut că nu merge şi, de ce să dau nişte bani degeaba?“, spune o pensionară care aşteaptă la uşa medicului de familie, în Slatina, să-i vină rândul să fie consultată şi să-şi ridice reţeta.

„Ce să ne-ajungă, la cât am dat la gaze şi la curent?! Dau 3 milioane pe lună pe medicamente, dar le lungesc, iau şi eu la trei zile, nu iau în fiecare zi, să-mi ajungă! Asta e, tragem să lungim banii şi ne scurtăm viaţa, dar altfel nu se poate. Nu ne-ajung nici de mâncare, că de îmbrăcat nu mai zicem, că am ajuns la o vârstă când nu-ţi mai cumperi în fiecare zi. Noroc cu second-hand-urile ăstea!“, se plânge o altă pacientă, răspunzând la întrebările: „Cât cheltuiţi din pensie pe medicamente? Vă ajung banii?“.

„Iau ce e mai important din ele, nu le iau toate. Dacă stai la bloc, poţi să le mai iei pe toate? Cu ce mai plăteşti? Noi am muncit la Textila, industrie uşoară, dar numai uşor n-a fost, munca de-am muncit-o noi... Dar am ieşit cu pensii mici. Dacă nu venim pe-aici, pe la doctor, cum să ne lungim pensia, că zici c-o fi ea mică, dar să fie lungă! Câteodată, când mi-au trebuit banii, am mai luat medicamentele şi la trei luni. Şi mă mai apucă, câteodată şi noaptea, mai zvâcneşte capul, mai... Şi-atunci iar le iau, mai vin la doctor... Când nu mai poţi, fugi la Urgenţe, dar nici acolo nu-ţi dă nimeni, nu te bagă nimeni în seamă!“, îşi povesteşte o altă doamnă experienţa. „Păi şi, la Urgenţe ce-ţi face? M-am dus cu pneumonie şi mi-a dat Fervex şi vitamina C, m-a trimis acasă!“, intervine şi altcineva în discuţia care se prelungeşte minute bune în aceeaşi notă.