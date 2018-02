Cum arată un om al străzii celebru în Slatina după ce a renunţat la viaţa de homeless: „În prima zi după ce l-am tuns, n-a deschis ochii, îl orbea lumina“

Bărbatul care a impresionat un oraş întreg are, în sfârşit, un pat cald FOTO: Răzvan Valcică

Cel care a reuşit să-l convingă să renunţe la viaţa pe stradă este managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu, dr. Sorin Brătoi, astfel că Marcel Ciocârlan, pe numele său din buletin, bărbatul care putea fi văzut în toate zonele Slatinei, ba chiar şi în judeţ, permanent mergând, aproape lipit de marginea trotuarului, tăcut, în lumea lui, a ajuns la unitatea spitalicească din Schitu care îi va fi, pentru o vreme de aici înainte, casă, scrie publicaţia locală Gazeta Nouă.

Pe seama identităţii şi a poveştii sale de viaţă s-a speculat foarte mult, circulând zvonuri potrivit cărora ar fi fost inginer şi că, în urma unei întâmplări tragice, rămas fără familie, a considerat că trebuie să-şi ducă soarta fără a primi ajutor din partea nimănui.



Reporterul publicaţiei Gazeta Nouă, dar şi personalul spitalului în care a ajuns, au aflat, în schimb, că bărbatul, care are 56 ani, nu a fost căsătorit, nu are copii, dar a avut, e drept, o meserie şi un loc de muncă. Ba chiar şi-a amintit şi le-a povestit celor de la Schitu că a mai fost internat în acel spital în 1994, lucru confirmat de căutările în arhivă.

Cum a ajuns omul străzii în spital

Managerul Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu, dr. Sorin Brătoi, a declarat pentru Adevărul că totul a pornit de la o discuţie, la începutul anului, purtată cu primarul Slatinei, Emil Moţ. „Ştiam că nu acceptă ajutor, oamenii îi mai lăsau pe traseu, în coşuri de gunoi, mâncare, aşa că ne-am întrebat cum am putea să-l ajutăm. A ajuns de vreo câteva ori pe la Urgenţe, dar cam atât. Am fost şi am vorbit cu el, i-am explicat că vor veni poliţiştii locali să-l ia, că va fi dus la spitalul din Schitu, i-am spus că eu sunt managerul, şi mi-a spus că nu e nevoie să-l luăm cu maşina, că vine pe jos, nu vrea să deranjeze (n.r. – spitalul se află la aproximativ 40 km de Slatina).“, a povestit managerul.

Bărbatul a fost spălat, tuns şi primeşte tratament de specialitate a Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu FOTO: Gazeta Nouă

Ajuns în spital, adus de poliţiştii locali din Slatina, a fost spălat, folosindu-se apă călduţă, de teama eventualelor degerături, însă, surprinzător, a declarat managerul, starea de sănătate a bărbatului este foarte bună. În câteva zile s-a acomodat, „acum vorbeşte cu ceilalţi în sala de mese, zâmbeşte“, a mai spus managerul.

Din declaraţiile bărbatului, acesta ar avea o familie în localitatea olteană Scărişoara, un frate. De altfel, aici ajungea din când în când, privindu-şi cu nostalgie, de departe, casa, neîndrăznind să se apropie. De acolo ar fi plecat în 2003. Tot din povestirile bărbatului, acesta ar fi lucrat ca strungar, unul bun, chiar, perioadă în care ar fi fost victima unei agresiuni din partea mai multor bărbaţi. Sunt, însă, amănunte care, deocamdată, nu au putut fi confirmate. Cert este, în schimb, faptul că s-au făcut demersuri ca bărbatul să obţină o carte de identitate provizorie, pe baza căreia să dobândească şi calitatea de asigurat. Pacientul spitalului din Schitu ar putea rămâne de la 35 de zile, până la luni bune, sau chiar ani, însă se caută deja o altă soluţie.



Managerul spitalului a mai spus că se va realiza şi o anchetă socială şi că se va încerca o soluţie de a i se repartiza, dacă nu există alte variante, o locuinţă socială la Slatina. „Dacă doar l-am tuns şi l-am spălat, după care se întoarce pe stradă, n-am făcut nimic“, a concluzionat managerul spitalului.

Cât despre noua înfăţişare a bărbatului, acesta s-a obişnuit destul de greu. „După ce l-am tuns, în prima zi n-a deschis ochii, îl orbea lumina. Am crezut că are vreo afecţiune, după care s-a obişnuit. A devenit comunicativ acum, am stat de mai multe ori de vorbă“, a mai spus dr. Sorin Brătoi.