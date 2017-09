Cât de rentabilă este o maşină electrică în România. „De când am cumpărat-o, am plătit doar parcarea“

Când a cumpărat maşina Tesla în urmă cu trei ani - fiind a treia maşină electrică de acest fel comercializată în România -, actualul deputat Mircea Cazan a trebuit să o încadreze în vederea impozitării la ”atelaje agricole”, deoarece legislaţia din România nu avea prevederi speciale pentru maşinile electrice.







De atunci, însă, lucrurile s-au reglementat, iar despre infrastructura din ţară spune că i-a permis să circule inclusiv pe drumuri lungi, fără să mai plătească un leu, de atunci şi până acum, pentru a circula cu maşina sa electrică.

Nu e tocmai ieftină, dar mai apoi nu costă

Parlamentarul Mircea Cazan, fost om de afaceri, spune că decizia de a cumpăra o maşină electrică a fost una cât se poate de inspirată, de acum încolo fiind hotărât să renunţe la maşinile al căror propulsor se încadrează în categoria celor clasice, cu combustie internă. Recunoaşte că nu este o maşină ieftin de achiziţionat, dar arată că avantajele ulterioare sunt numeroase. Inclusiv din punct de vedere al costurilor.







„Preţul de la Tesla a fost echivalent cu cel al unui Mercedes. Da, nu este o maşină ieftină, dar impozitul pentru maşina electrică este zero, service-ul este gratuit (am fost până acum de două ori la service la Viena, am primit maşină la schimb cât a durat, nu am plătit nimic) şi mai e un avantaj: astăzi, în toată Europa – poate şi toată lumea – încărcarea este gratuită. De când am cumpărat maşina electrică, eu am plătit doar parcarea“, descrie Mircea Cazan.







El spune că şi ca experienţă de şofat o maşină electrică poate oferi surprize. ”Maşina pe care o am eu e ca tramvaiul: pleacă instantaneu de pe loc, cuplul e incredibil. În 4 secunde ajunge la 100 de km/h. Evident, consumă curent mai mult în astfel de situaţii”, mai spune Cazan.

Drumuri prin ţară

Printre cele mai recente drumuri lungi prin ţară cu maşina sa electrică, sibianul aminteşte de Iaşi -Bistriţa, Sighetu Marmaţiei - Sibiu, dar mai ales Sibiu - Bucureşti. Teoretic, maşina are o autonomie de 450 – 500 de km. ”Practic, merg cam 400 de km, dar şi asta depinde de viteză, dacă urc sau cobor mai mult. Mergând regulamentar, cam asta e distanţa ce poate fi parcursă cu bateria plină. Când plec de la Sibiu la Bucureşti, ajungând în Capitală mai am o autonomie de aproximativ 150 de km”, exemplifică Mircea Cazan.





Locurile de reîncărcare ale bateriilor maşinilor electrice sunt suficiente, deocamdată. ”De exemplu, oriunde în România este Autoklass, Taverna Sârbului sau Romstal, există staţii de încărcare. La fel, Kaufland şi Lidl au foarte multe locuri de încărcare rapidă. Am mers prin toată ţara fără probleme de reîncărcare”, aminteşte sibianul din locurile utilizate pentru reîncărcarea automobilului electric.

Timpi de reîncărcare

Maşina electrică deţinută de Mircea Cazan se poate încărca de la orice tip de priză diferenţa fiind dată de timpii de încărcare. Pentru a se înţelege mai bine aceste diferenţe, Cazan a corelat timpii de încărcare cu distanţele ce pot fi parcurse în urma acestor încărcări.







„Poţi folosi orice priză normală de acasă, de 220, la care se încarcă, să zic aşa, cam 15 km pe oră. Următoarea treaptă este cea a prizelor de 220, dar cu un amperaj mai mare, de 32, dublu faţă de cel al prizelor normale. Se încarcă la aproximativ 30 de km pe oră, dar acestea eu nu le-am folosit niciodată. La priză trifazică, cu 16 amperi, se încarcă 60 de km pe oră. Iar dacă ai priză trifazică de 32 de amperi, aceasta încarcă aproximativ 120 de km pe oră. Cu astfel de prize trifazice de 32 de amperi sunt dotate cam 90% din staţiile de încărcare din România, aşa-numitele staţii de tip 2”, descrie Cazan.





În câteva oraşe din ţară - Sibiu, Deva, Piteşti, Cluj, Timişoara şi câteva din Bucureşti – există şi staţii rapide care încarcă bateria într-o oră suficient pentru a putea parcurge 280 de km mai apoi. Nicăieri, deocamdată, reîncărcarea bateriei nu este taxată.