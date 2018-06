5 trasee care te vor ajuta să descoperi judeţul Sibiu: Drumul sării (Valea Secaşelor)

Drumul sării poate fi făcut cu automobilul. Traseul are origini în trecutul îndepărtat, atunci când romanii au inclus Ocna Sibiului într-o reţea complexă de exploatare salină. Pe locul fostelor mine de sare, după inundare, s-au format lacurile sărate în jurul cărora s-a întemeiat staţiunea balneo-climaterică renumită în prezent pentru efectele terapeutice. Supranumită „Litoralul Ardealului”, staţiunea este un magnet pentru sezonul estival.

Trei trasee trebuie avute în vedere în Ţara Secaşelor.

Primul: Sibiu - Şura Mare - Hamba - Slimnic - Loamneş - Şoroştin - Alămor - Bogatu Român - Păuca - Ludoş - Ocna Sibiului - Sibiu.

Al doilea: Miercurea Sibiului - Apoldu de Sus - Apoldu de Jos - Sângătin - Ludoş - Presaca - Păuca - Bogatu Român - Mândra - Alămor - Ocna Sibiului.

Al treilea: Sibiu - Slimnic - Alămor - Ludoş - Topârcea - Ocna Sibiului - Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului.





Dintre experienţele pe care le poţi trăi în această regiune pot fi menţionate degustarea merelor de Slimnic -produs 100% natural, care pot fi găsite cu uşurinţă la producătorii care au expus în faţa porţii un coş cu mere de vânzare. Iar în localitatea Miercurea Sibiului poţi participa la obiceiul Butea Junilor. Pregătirile încep în prima săptămână din postul Crăciunului, iar pe 25 decembrie junii se imbracă în straie de sărbătoare şi pornesc la colindat, purtând un costum tradiţional specific doar perioadei sărbătorilor de iarnă.

Obiective de vizitat în Drumul sării: Lacurile sărate de la Ocna Sibiului, Cetatea Ţărănească Sllimnic, Rezervaţiile naturale Eleşteele de la Mândra şi „Lacul fără fund”, dar şi Biserica fortificată din Ocna Sibiului.

5 trasee care te vor ajuta să descoperi judeţul Sibiu: Drumul fortificaţiilor (Valea Târnavelor)

Pe jos sau cu bicicleta, în Valea Târnavelor pot fi explorate satele pitoreşti din jurul cetăţilor medievale Mediaş şi Biertan şi admirate peisaje despre care ai citit în cărţile de poveşti. Ascunse între coline, aşezări precum Alma Vii, Aţel, Bazna, Copşa Mare, Mălâncrav, Moşna, Richiş sau Şeica Mică păstrează farmecul de odinioară, dominate de biserici fortificate impunătoare, numai bune pentru sesiuni de fotografie. Trebuie să menţionăm că două comune, Biertan şi Valea Viilor, fac parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Două trasee trebuie avute în vedere:

Primul: Ţapu - Şeica Mică - Axente Sever - Valea Viilor - Mediaş - Brateiu - Mălâncrav - Sighişoara.

Al doilea: Mediaş - Moşna - Alma Vii - Richiş - Biertan - Copşa Mare - Şaroş pe Târnave - Dumbrăveni - Dârlos - Blăjel - Bazna - Boian.

Cu siguranţă, evenimentele gastronomice din această regiune nu trebuie ratate, la fel ca şi sesiunile de echitaţie şi de cross-country în împrejurimile Prodului; înnoptarea în case şi conace vechi sunt alte experienţe de încercat în zonă. Iar dacă treci prin zonă la sfârşitul lunii iunie, adică între 28 iunie-1 iulie 2018, treci pe la Valea Viilor, acolo este celebrată amintirea ilustrului compozitor Marţian Negrea în cadrul festivalului ce-i poartă numele. La festival participă invitaţi şi formaţii artistice din toată ţara. În programul evenimentului se regăsesc concerte de muzică clasică, expoziţii de pictură, sculptură, grafică şi icoane pe sticlă, şezători, simpozioane şi bineînţeles cântece şi jocuri populare. Ediţia din acest an a festivalului va avea şi o componentă gastronomică.

5 trasee care te vor ajuta să descoperi judeţul Sibiu: Drumul brânzei (Mărginimea Sibiului)

Altă denumirea nici nu putea avea acest drum prin satele din Mărginimea Sibiului. Brânzeturile se înscriu prin excelenţă în tradiţia culinară şi culturală a acestei zone, a căror diversitate este dată de altitudinea păşunilor şi de tehnicile specifice de producţie. În Mărginimea Sibiului, cu păşunile sale alpine, se continuă tradiţia ancestrală a producerii brânzei telemea, a laptelui gros, a brânzei de burduf, a brânzei frământate sau a urdei.

Păstoritul a rămas o ocupaţie tradiţională, iar daca veţi veni în Mărginime, nu e păşune unde să nu vedeţi vreo turmă de oi şi să nu vă întâmpine lătratul câinilor ce o păzesc. Din fiecare sat se desprind cărări de munte care leagă vatra satului de colibele de vară şi de stâne. Pe jos sau cu bicicleta, veţi avea ocazia să descoperiţi oameni pricepuţi în producerea brânzeturilor după reţete moştenite din bătrâni. Tot de aici puteţi porni pe trasee marcate din Munţii Cindrel şi puteţi ajunge pe cea mai înaltă şosea din România, Transalpina. Zona abundă în pensiuni rurale cu oferte diversificate.

Traseul pe care îl poţi lua în considerare:

Boiţa - Tălmăcel - Tălmaciu - Cisnădie - Sadu - Rîu Sadului - Păltiniş - Răşinari - Gura Râului - Poplaca - Sibiu - Orlat - Sibiel - Fântânele - Sălişte - Galeş - Rod - Tilişca - Poiana Sibiului - Jina - Transalpina





O serie de festivaluri cu specific au loc în această zonă cum ar fi „Bujorul de Munte” din Gura Râului sau Festivalul brânzei şi al ţuicii din Răşinari. Poţi admira Cetatea din Tâlmaciu, construită în sec. XIV, turnul bisericii fortificate din Cisnădie, cetatea ţărănească din sec XIII din Cisnădioara, Muzeul Energetic din Sadu, staţiunea Păltiniş sau colecţia Muzeului de icoane pe sticlă din Sibiel.

Trebuie să amintim că Mărginimea Sibiului a fost Destinaţia Europeană de Excelenţă pentru Turism şi Gastronomie în anul 2015. Iniţiativa pentru primirea acestei titulaturi a fost demarată de Primăria Răşinari în colaborare cu Asociaţia Pensiunilor Agroturistice din Răşinari.

5 trasee care te vor ajuta să descoperi judeţul Sibiu: Drumul naturii (Valea Hârtibaciului)

Valea Hârtibaciului este zona pe care o găseşti în triunghiul Sibiu-Făgăraş-Sighişoara. Este o regiune de păşuni, fâneţe şi păduri de foioase, recunoscută pentru biodiversitate, meşteşuguri tradiţionale, brunch-uri lunare organizate de asociaţii locale, dar şi pentru peisajul cultural neschimbat din perioada medievală.

Pe lângă impozantele biserici fortificate, aici vei întâlni şi biserici din piatră, construite la începutul secolului XIX, a căror pictură poartă semnătura familiei de zugravi Grecu, renumită în întreaga zonă pentru modul personal, moralizator de a interpreta scenele biblice şi societatea, şi de a le reda în icoane.

Traseul mare Sibiu - Daia - Roşia - Vurpăr - Hosman - Fofeldea - Nocrich - Alţâna - Agnita poate fi făcut în trei feluri:

Primul: Agnita - Ruja - Stejărişu - Brădeni - Sighişoara.

Al doilea: Agnita - Dealu Frumos - Merghindeal - Cincu - Bruiu - Şomartin - Nou Român - Săsăuş - Chirpăr - Marpod - Sibiu.

Al treilea: Sibiu - Cornăţel - Hosman - Alţâna - Agnita - Sibiu.





În ultima duminică a lunii ianuarie are loc „Fuga Lolelor”, un obicei despre care se spune că îşi are rădăcinile în Evul Mediu. Astăzi, acesta se desfăşoară sub forma unei parade deschise de căpetenia breslei cizmarilor însoţită de doi copilaşi, simbol al îngerilor păzitori. Urmează apoi breasla croitorilor, breasla blănarilor şi breasla dogarilor, fiecare dintre aceste bresle prezentând publicului meşteşugurile tradiţionale, elemente şi personaje specifice. Defilarea se încheie cu intonarea Imnului Transilvaniei apoi lolele aleargă în grupuri pe străzi pentru a alunga spiritele rele prin pocnete de biciuri şi zgomotul tălăngilor. Dacă sunt recunoscute de trecători, acestea oferă drept recompensă câte o gogoaşă.

Tot în ianuarie, la Chirpăr, are loc Colindarea Ionilor, iar la 14 km de Sibiu, în Cornăţel, pe o suprafaţă de 40 hectare, a fost amenajată o fermă-şcoală. Aici copiii au posibilitatea să cunoască, prin activităţi ludice, lumea animalelor de curte: capre, văcuţe, purceluşi, măgăruşi, cai, ponei, găini, raţe, curci sau gâşte. La Hosman, se află o Moară Veche care a funcţionat încă din primii ani ai secolului al XX-lea. Astăzi, aceasta reprezintă o adevărată imagine a Hosmanului de altă dată. Complexul Moara Veche cuprinde o moară, o brutărie, o fierărie, o „şură culturală” şi un magazin cu produse locale.

În satele de pe Valea Hârtibaciului mai poţi vizita localitatea natală a baronului Samuel von Brukenthal, Nocrich, atelierul de ţesătorie din Casa Gerendi (sec. XVI) din Alţâna, biserica-cetate şi Muzeul Etnografic al Văii Hârtibaciului din Agnita, fosta bazilică romanică, construită în sec. XIII, din Dealu Frumos, acolo unde se află şi centrul geografic al României sau Săsăuş, sat ecomuzeu cu circuit de interpretare a patrimoniului.

5 trasee care te vor ajuta să descoperi judeţul Sibiu: Vămile Făgăraşilor (Ţara Oltului)

Ţara Oltului este teritoriul istoric de legătură între imperii şi regiuni româneşti, încadrat de râul Olt şi Munţii Făgăraş. Datorită reliefului, o gamă variată de activităţi sportive pot fi practicate aici: pescuit, echitaţie, drumeţie, escaladă, parapantă. Din fiecare localitate se desprind trasee turistice marcate spre culmile Făgăraşului.

Chiar dacă e arhicunoscut, vom aminti încă o dată despre faptul că şoferii nu trebuie să rateze Transfăgărăşanul - „un drum fabulos, cel mai uimitor pe care l-am văzut vreodată”, aşa cum l-au numit realizatorii Top Gear.

Traseul recomandat: Sibiu - Turnu Roşu - Racoviţa - Sebeşu de Jos - Sebeşu de Sus - Avrig - Porumbacu de Jos - Porumbacu de Sus - Cârţişoara - Bâlea Lac - Arpaşu de Sus - Arpaşu de Jos - Cârţa





Până să ajungi în munţi, treci pe la Avrig, fosta Reşedinţă de vară a baronului Samuel von Brukenthal (secolul XVIII) cu grădina amenajată în stil baroc şi oranjerie. Vizitează şi atelierele de ţesut şi pictură pe sticlă, fabrica de sticlă, muzeul etnografic, biserica ortodoxă (secolul XVIII) şi biserica fortificată (secolul XV).

Tot în această regiune poţi admira bisericile ortodoxe pictate de familia de pictori Grecu în Cârţişoara, Arpaşu de Sus şi Arpaşu de Jos.

De vizitat: singura abaţie cisterciană din România (Cârţa), Păstrăvăria Albota (Arpaşu de Sus), Cascada Bâlea, Lacul Bâlea, unicul hotel de gheaţă din România.

Vă dorim explorare plăcută!