Sătmărenii intervin singuri pentru salvarea peştilor din lacul din Grădina Romei, care a fost golit

Lacul din Grădina Romei a secat, sau, spun unii, a fost golit pentru curăţare, dar fără ca cineva să se gândească la soarta peştilor de acolo, care de câteva zile agonizează într-o peliculă subţire de apă, insuficientă pentru a rezista aşa prea mult timp.

Peştii mai mari sunt blocaţi în nămol, pentru că puţina apă pe care o au le este insuficientă să poată înnota.

O sătmăreancă afectată de situaţia prezentată în mass-media, a decis să salveze singură peştii. Aceasta i-a adunat pe toţi în găleţi cu apă şi are de gând să îi ducă în Someş, dar solicită ajutor din partea altor sătmăreni pentru a putea finaliza planul pe acre îl are.

„ Lacul din Grădina Romei a fost secat pentru curăţare, dar s-a decis ca toţi peştii să fie lăsaţi să moară pe uscat.

În seara aceasta eu şi o colegă am fost să-i vedem. I-am pus pe toţi în apă şi am lăsat găleata acolo. Ca să trăiască trebuie să ajungă în apă, în Someş. Nu îi pot salva singură, mi-ar lua prea mult timp, de aceea am nevoie de ajutorul vostru. E nevoie de un butoi sau două şi câteva persoane ca să le putem căra până lângă Someş. Mâine dimineaţă la 6.00 se deschide Grădina Romei şi am putea începe salvarea lor, altfel odată cu apariţia soarelui va seca şi puţina apă în care se zbat pentru supravieţuire. Vă rog să nu rămâneţi indiferenţi!”, scria Alina Creţ pe pagina de Facebook „Protecţia Animalelor Satu Mare”, în urmă cu o zi.