Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare îşi întrerupe cariera politică învins de ANI

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef, şi-a luat rămas bun de la colegii săi de Consiliul Judeţean în cadrul şedinţei ordinare aferente lunii martie. Acesta s-a retras din funcţia publică pe care o ocupă începând din vara lui 2016, după ce a pierdut un proces cu ANI.

Adrian Ştef a fost timpde două mandate vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, un mandat a îndeplinit funcţia de preşedinte, iar în cel de-al patrulea mandat a început ca şi consilier din partea ALDE.

O decizie a ANI, rămasă definitivă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a pus punct carierei politice, cel puţin pentru o perioadă.

„În 21.03.2014 mi-a fost comunicat un raport de integritate din partea ANI, prin care ANI a considerat că aflându-mă într-o bază de date, având o persoană fizică autorizată pe care nu am folosit-o şi că la Registru Comerţului am rămas înregistrat ca şi administrator din 2008, la fel cu o funcţie de care nu am lezat şi nu am semnat acte administrative, ba mai mult exista o hârtie semnată în faţa avocaţilor de retrage din poziţia de administrator semnată cu acea datădin 2008, totuşi ANI a considerat că eu aflându-mă în acea bază de date eu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate. Am atacat acest raport, el a rămas definitiv. A fost publicată această sentinţă pe 28.03.2017 şi eu am solicitat voluntar Consiliului Judeţean să ia act de aceastăsentinţă care a dispus de fapt că raportul ANI este definitiv şi am solicitat voluntar să devină aplicabile sancţiunile stabilite prin raport”, a declarat Adrian Ştef.

Mai exact, acesta nu va avea dreptul să ocupe funcţii publice pentru următorii trei ani de zile. El le-a promis consilierilor că va rămâne să susţină Consiliul Judeţean şi să urmărească proiectele pe care le-a promovat de pe vremea când era preşedinte.

Actualul preşedinte al Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, i-a mulţumit colegului şi predecesorului său pentru activitate.

„Vă mulţumim pentru activitate, aţi avut multe proiecte bune pentru judeţul Satu Mare şi unele pentru care avem acum semne de întrebare dar important este să meargă judeţul mai departe şi indiferent în ce funcţie o să o apucaţi, vărog să ne sprijiniţi în continuare, atât în ducerea la final a unor idei a dumneavoastră, cât şi a altor idei noi”, a declarat Pataki Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean.

Locul lui Adrian Ştef în Consiliul Judeţean, din partea ALDE, a fost luat de către Nicolae Bura, fost primar şi consilier judeţean. Acesta a depus jurământul după ce a fost votat în unanimitate de către colegii săi.