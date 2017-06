Doi români plecaţi din ţară de 36 de ani conduc anual o caravană de rulote venită din Olanda care face turul României

De şase ani, fără nici o pauză sau întârziere, curtea pălinciei lui Silviu Zetea, din localitatea Medieşul Aurit, judeţul Satu Mare este locul unde poposesc pentru prima dată în România rulotele care fac parte din caravana olandeză care vine anual în România. Caravana, care numără 22 de rulote, vine din Olanda în vizită în România, pentru cinci săptămâni, pentru a descoperii frumuseţile ţării noastre. Aceasta are o vechime de 15 ani pe acest traseu, fiind condusă de doi români.

Iuroslav şi Ildiko Noghiu sunt plecaţi din ţară de 36 de ani, dar nu au ezitat niciodată să se întoarcă în vizită în locurile natale. Originari din Arad, ei au muncit în domeniul turistic şi învăţământ, astfel că drumeţiile le-au fost o obişnuinţă. În timpul verii munceau pe litoral, pentru străini, ceea ce le-a înlesnit contactul cu persoane din culturi diferite.

„Când ne-am dus afară am continuat. Când am ajuns în Olanda am cumpărat o caravană de asta şi ne-am înscris în clubul caravanelor, care acum are 40.000 de membrii şi 20.000 de rulote. Am început să călătorim şi în revista clubului a fost un anunţ că se caută conducător de grupuri, care au experienţă şi noi ne-am dus să vedem despre ce e vorba. Eu le-am zis că după ce ies în pensie vreau şi eu să fac parte şi ei mi-au zis că nu după ce ies în pensie, ci mâine, că este interes enorm pentru România”, afirmă Iaroslav Noghiu.





În acel an au fost nevoiţi să vină în România pentru a prospecta zona şi a forma traseul, iar din anul imediat următor au pornit la drum cu caravana. De câte ori scot la vânzare locurile pentru traseul din România, în 15 minute se dau toate. Dintre cei 43 care au ajuns în acest an în ţara noastră sunt puţini cei care sunt la a doua sau a treia vizită, majoritatea fiind la prima experienţă în România.

O poveste frumoasă o are şi primul contact al conducătorilor de caravană cu cei de la pălinciile Zetea.

„Eu sunt translatoare în Olanda şi lucrez cu justiţia şi poliţia şi am avut o comisie rogatorie şi am venit aici cu poliţia olandeză să ancheteze un caz şi am fost la Satu Mare. Seara, când s-au terminat treburile, cei de la poliţie au zis că ne duc undeva unde e fain. Eu nu am zis nimic că eram în exerciţiul funcţiunii, dar au început să îmi sclipească ochii şi să îmi zic în gând că asta e ceva pentru noi, dar nu ştiam dacă ne primesc. Şi atunci am stabilit contactele”, afirmă doamna Ildiko

Cei care iau parte la această caravană sunt în marea lor majoritate pensionari, oameni liberi, care au un anumit statut social şi un nivel de trai care le permite atât achiziţia unei rulote cât şi să fie plecaţi de acasă câte două luni pe an.

„Noi suntem ca nişte călători ambulanţi. E libertate, că nu eşti legat de nimic, ai tot ce vrei, ai tot confortul, mergi unde vrei, faci ce vrei. Dimineaţă când am pornit din Debrecen le-am zis la oameni unde ne vedem şi la cât, în rest ei au fost liberi să aleagă orice rută. Numai vă daţi seama că publicul nostru e restrâns, că cine îşi poate permite să fie plecat de acasă atâtea săptămâni”, mai afirmă domnul Noghiu Iaroslav

Satu Mare este poarta lor de intrare în ţară şi momentul în care fac cunoştinţă cu ceea ce înseamnă ospitalitatea românească. După ce şi-au parcat rulotele şi şi-au făcut cele trebuincioase oricărei case, oamenii au început să se delecteze cu o băutură şi să se odihnească, ca mai spre seară să aibă un program atent pregătit de cei de la Zetea.

„Pe sistemul românesc, tai porcul şi fac preparate tradiţionale din el şi ospătez lumea. Grupul are 43 de persoane, dar alături de ei mai sunt şi alţi prieteni din ţară, adunaţi din Bucureşti până în Satu Mare. Este al şaselea an în care vine grupul de olandezi şi în fiecare an vin alţii, ei fac parte dintr-un grup mult mai mare. Intrarea în ţară se concretizează mereu aici. Acum totul se învârte în jurul pălincii aici. Le facem o prezentare pe flux, a tot ceea ce înseamnă Zetea ca brand european, după care urmează un filmuleţ documentar de 8 minute iar după prezentare vine partea de degustare de pălincă şi celelalte produse pe care le am, asezonate cu un program folcloric”, afirmă Silviu Zetea.

Seara s-a încheiat cu hore româneşti pe acordurile unei formaţii locale, un foc de tabără şi multe prietenii legate, atât între olandezi, cât şi între românii prezenţi şi musafirii lor.





Circuitul durează cinci săptămâni. De la oprirea din Satu Mare, care este greu de egalat din punct de vedere a ospitalităţii, urmează zona Maramureşului istoric, mai apoi Vatra Dornei, Cheile Bicazului şi mai apoi se continuă cu zona Moldovei. În total caravana trece de 6.500 de kilometri, cu tot cu drumul întors în Olanda, dar sunt mulţi dintre cei din caravană care sunt plecaţi de acasă încă de la 1 mai, având un traseu independent până la momentul reunirii de la Satu Mare.