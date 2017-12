De la costumul de jurist la şortul de baie: povestea singurului maestru de saună din România

A dat costumul de jurist pe prosopul de maestru de saună şi nu regretă deloc această decizie. Sebastian Borleştean a avut parte în urmă cu doi ani de o schimbare radicală a carierei. Lucra în acel moment în biroul de avocatură al tatălui său, fiind jurist, dar gulerul alb al cămăşii, manşetele şi zâmbetul pe care trebuia să îl afişeze tuturor clienţilor nu îi făceau prea mare plăcere.



Aşa cum afirmă chiar el, orice întâmplare din viaţă este un concurs de împrejurări. Tocmai asta a fost şi în momentul în care a ajuns să fie sauna maestru la parcul acvatic de distracţii din Satu Mare. Dar povestea sa legată de saune este mult mai îndelungată.



„Am descoperit sauna încă pe vremea lui Ceauşescu. Deşi nu mulţi ştiau dar şi atunci erau saune. Eram elev şi sportiv de performanţă, am făcut cam tot ce se poate face în materie de sport pe vremea aia şi cu toate am prins câte un cantonament de iarnă când ne ducea ca să ne întărim, într-o staţiune. Şi acolo erau saune. Habar nu aveam la vremea aceea ce e o saună, ce înseamnă, la ce ajută, ce scop are. Ştiam doar că ne bagă acolo să ne încălzim şi apoi ne scotea afară să facem îngeraşi în zăpadă”, afirmă Sebastian Borleştean.



Contactul său cu sauna a continuat şi după această perioadă, sporadic, atunci când trecea graniţa în Ungaria cu diverse ocazii. Momentul care probabil a pecetluit dragostea lui pentru saună a fost o vacanţă în Germania, la un prieten, unde a putut descoperi sauna zi de zi timp de şase săptămâni.



„M-a sunat la un moment dat un prieten, să mă invite să am grijă de casa şi câinele lui, din Germania, pentru şase săptămâni, cât timp face un concediu în Statele Unite. Mi-a zis atunci „Haide, îţi umplu frigiderul, poţi folosi sauna, staţi aici la mine ca şi la voi acasă”. L-am auzit zicând despre saună, dar nu putea fi elementul care să mă convingă instantaneu, că nu aveam prea multe cunoştinţe despre saună. Dar am mers şi cât am stat acolo zi de zi am făcut saună. Atât de mult mi-a plăcut, atât de bine m-am simţit, şi repet, fără să am cunoştinţe despre saună, şedinţe şi alte lucruri, încât la scurt timp după ce m-am întors acasă mi-am şi comandat o saună şi am instalat-o la o casă de vacanţă, unde mergeam frecvent cu tatăl meu”, mai povesteşte sauna masterul.



Viaţa sa a decurs pe urmă normal, ca a oricărui jurist, cu programul de lucru, cu timp liber împărţit între familie şi alte pasiuni, doar că din viaţa lui Sebastian făcea parte şi sauna. Diferenţa dintre pasiune şi profesie s-a făcut ceva mai târziu, acum aproximativ doi ani şi jumătate, când, aflat în Ungaria cu soţia în scopuri medicale, Sebastian a descoperit o saună cu maestru de saună, care nu doar că practica tehnici de ventilaţie, dar făcea şi spectacol. Curiozitatea l-a împins să întrebe unde se fac astfel de cursuri şi ceva mai mult decât curiozitatea l-a făcut să se şi înscrie. Iar de aici urmează un nou concurs de împrejurări, după cum afirmă Sebastian.



„Acţionarii majoritari de la parcul acvatic de distracţii din Satu Mare erau clienţii biroului de avocatură al tatălui meu. Într-o dimineaţă erau la noi la birou şi eu m-am scuzat că mi-am terminat treaba cu ei şi mă retrag că trebuie să ajung în Debrecen. Am pornit un scurt dialog cu privire la ce fac eu acolo şi le-am zis că un curs de SaunaMaster. Când au auzit mi-au şi propus să mă duc la ei să fiu maestru în saunele lor. La o săptămână după ce ei au finalizat sauna mare, de 35 de locuri, am absolvit şi eu cursul. La scurt timp am renunţat la meseria de jurist, că oricum mi se părea un sistem bolnav şi urât, şi am devenit saunamaster. Nu îmi pare rău deloc şi reuşesc din această meserie să pun pe masă familiei un venit la fel de bun ca din meseria de jurist”, afirmă saunamasterul Sebastian.



Se plimbă în slapi şi în prosop în timpul programului şi lumea îl salută pe unde îl prinde cu „bună ziua, maestru de saună”, iar la sfârşitul şedinţelor de saună este aplaudat de cei care îi sunt clienţi. Ceea ce face el în saună poate părea un ritual tribal pentru unii, dar tehnici sale de ventilaţie au ca scop aplificarea beneficiilor saunei asupra organismului, respectiv detoxifierea, curăţarea muşchilor şi relaxarea psihologică.



„Am aproximativ 120 de clienţi, care vin constant la şedinţele mele de saună. Nu e greşit să faci saună fără maestru şi să stai în saună, sunt aceleaşi beneficii, se elimină toxinele din organism, se curăţă muşchii, te relaxezi, dar la şedinţele cu sauna master, dacă respecţi şi câteva reguli elementare, beneficiile saunei sunt amplificate cu 40-50%. Folosesc prosoape şi steaguri de saună, cu care realizez tehnicile de ventilaţie, combinate cu aroma terapie, care sunt principalul factor care sporesc beneficiile saunei. O şedinţă de saună durează maxim 15 minute iar acest lucru ţine din raţiuni cu privire la sistemul circulator şi dilatarea vaselor de sânge”, afirmă saumasterul.

Pentru cei care doresc să ajungă ca el, un maestru în saună, secretele încăperii fierbinţi sunt multe, dar pentru cei care doresc doar un mod de relaxare, aceasta are nevoie doar de respectarea a câteva reguli simple. Cel mai important de ştiut, consideră Sebastian, este că sauna de una singură nu reprezintă aproape nimic în viaţa unui om, dar sauna ca şi parte a unui stil de viaţă sănătos, a sportului regulat şi a unei conduite sociale şi fizice, poate însemna 50% din succes.