Cu ATV-ul, de la Satu Mare, la mare: drumul a durat patru zile şi s-au întâlnit cu ursul pe traseu

David Cristian (44 de ani) şi Diana Pop, 49 de ani, sunt doi sătmăreni care s-au înhămat la o aventură nebună. Viaţa de zi cu zi, activitatea din domeniul tâmplăriei, respectiv al alimentaţiei publice, le oferă destul stres, astfel încât cei doi s-au decis să aibă parte de o porţie de relaxare şi timp pentru suflet.

S-au urcat în şaua ATV-urilor pe care le deţin şi au pornit spre mare, fără un traseu fix, ci pe unde au văzut cu ochii, peste câmpuri, drumuri de ţară şi mai puţin pe asfalt. Cei doi au pornit spre Tulcea, având în faţă un drum de peste 850 de km. Nu au ştiut ce îi aşteaptă, ce vor întâlni pe drum sau cât va dura cu exactitate totul, dar şi-au dorit să trăiască o experienţă nouă şi unică şi, în ciuda faptului că mulţi privireau cu spaimă planul lor, ei nu s-au dat bătuţi şi l-au dus la bun sfârşit.

Traseul a fost unul neprogramat, ei ştiind doar destinaţia finală şi unele puncte intermediare de oprire, ţinând doar de viteza cu care se deplasează şi drumul ales dacă ajung mai repede sau mai târziu la punctele în care şi-au propus să se oprească.

„Am făcut opriri la Sovata, Băile Balvanyos şi la Galaţi. A fost un drum de patru zile, din care cam 60% l-am făcut off-road şi restul asfalt. Când zic off-road mă refer la câmp întins, margini de plantaţii, nici măcar drumuri de ţară. Partea de sud am venit mai mult pe asfalt. Dacă veneam non-stop off-road ne trebuiau cam două săptămâni. Ar fi fost mult de ocolit, că nu te poţi băga prin plantaţia omului, iar mai ales în sud sunt plantaţii pe sute de hectare, pe care ar fi trebui să le ocolim“, afirmă David Cristian. În fiecare dintre opriri cei doi s-au cazat la pensiuni, nu au dormit cu cortul.

Cea mai lungă parte din traseu a fost prima, cea în care au pornit de la Satu Mare şi au rulat fără oprire până la Sovata, un traseu de 328 km, făcut în cea mai mare parte în afara şoselei. Cea mai scurtă zi a fost ultima, cea de-a patra, în care au mai avut de parcurs doar 90 de km. ATV-urile cu care au parcurs atâta drum sunt un CFMOTO 500 şi un Can-Am 450.

Întâlnirea cu ursul

În drumul lor prin sălbăticie, cei doi s-au întâlnit şi cu ursul, menţinând faţă de acesta o distanţă care să le confere siguranţă şi care să nu supere animalul, pe a cărui teritoriu se aflau. Au reuşit totuşi să imortalizeze momentul, pentru a-şi putea aminti mai târziu de cât de tare le bătea inima când au văzut sălbăticiunea.

În rest, toată excursia a fost una în care cei doi au putut să îşi încarce bateriile, să îşi desfete privirea cu frumuseţile ţării şi să uite de grijile de acasă, de probleme şi de muncă. ATV-urile i-au ajutat în acest sens, parcurgând drumul fără probleme, deşi sunt destul de rare cazuri în care un astfel de vehicul rezistă la o asemenea distanţă fără să aibă nevoie de mici reparaţii.

„Dificultăţi nu prea au fost. Aici mă refer la probleme cu ATV-urile. Chiar nu ne aşteptam să nu avem probleme cu ele, atâta drum, ştiind că nu sunt motociclete şi că sunt de cursă scurtă şi nu de drum lung. Din ianuarie ne-a venit ideea, am vrut să facem altceva, ceva ce nu am mai făcut. Ne-a motivat un pensionar pe care l-am întâlnit, care a venit cu ATV-ul din Portugalia, la cei 65 de ani ai săi. El avea la bord în ATV 20.000km şi am zis atunci că şi noi putem să facem ceva diferit, dacă el poate face atâta drum“, mai afirmă David Cristian.

Şi ATV-ul lui David Cristian avea deja în bord 9.000 de km când a pornit la drum, semn că bărbatul este destul de des în şa şi pus pe explorat locurile sălbatice din jur, în special din nordul ţării. Tot drumul l-a costat pe acesta undeva sub suma de 1.000 lei, aceşti bani reprezentând costurile de deplasare şi nu şi pe cele de pregătire a ATV-ului. Şi partenera lui de drum a avut aceleaşi costuri David Cristian şi Pop Diana se află acum pe litoral, unde mai petrec câteva zile de relaxare şi unde îşi aşteaptă şi familiile, urmând ca la întoarcere să pună ATV-urile în remorcă şi să le aducă acasă fără a mai urca în şaua lor.