VIDEO Investigatorul Agent Green, agresat de angajatul unei firme care exploatează pădurea în Parcul Naţional Semenic: „Îţi rup eu gâtul“

Investigatorul Agent Green a filmat momentele agresiunii şi spune că va depune o plângere, prin care va cere ca agresorul să fie identificat şi tras la răspundere de autorităţi. Andrei Ciurcanu afirmă că individul care l-a agresat zilele trecute ar fi unul dintre cei care au fost filmaţi, în urmă cu jumătate de an, în campania Out of Control/Un dezastru National. Agent Green a publicat o amplă investigaţie despre exploatările din Parcul Naţional Semenic si tăierile care se execută în pădurile seculare de fag.

“Anul trecut la jumatate anului, în vară şi în toamnă, eu am călătorit în Semenic şi în Domogled. Acolo am început campania Out of control/ Un dezastru national. Primul parc naţional în care am călătorit a fost Semenic, după care am fost în Domogled. În Semenic am identificat câteva zone care sunt suspuse unor tăieri agresive şi abuzive din partea Romsilva, cu larga deschidere a administraţiei parcului. Am filmat într-una din zonele unde au fost exploatate vreo 60 de hectare, în ultimii zece ani, unde a fost tăiată pădurea la ras. Am ajuns în zona Topliţa, unde era o pădure seculară de 150 de ani. M-am întâlnit acolo cu nişte angajaţi. Îţi dai seama că am inventat tot felul de poveşti, m-am ascuns în pădure, i-am filmat în timp ce tăiau arborii, bineînţeles am stat de vorbă cu angajaţi din rampa primară, să văd ce se întâmplă cu lemnul, cine îl exploatează, modul în care este valorificat. Conform normelor jurnalistice dacă i-am filmat cu camera ascunsă şi nu am avut posibilitatea să-i anunţ, să-i spun că a fost filmat cu camera ascunsă, i-am blurat pe toţi, deci din materialul respectiv nu poţi să-ţi dai seama cine ce cum când a vorbit. Se pare că printre cei cu care m-am întâlnit anult trecut în zona Topliţa, era şi acest individ. Materialul realizat atunci a făcut foarte multe valuri în Caraş-Severin”, povesteşte Andrei Ciurcanu.

Reprezentantul Agent Green spune că anul acesta s-a întors în zonă, deoarece avea informaţii că tăierile continuă şi mai agresiv şi lemnele sunt trase prin albia râului, fapt total ilegal, conform normelor de mediu.

“Ca să accesezi această zonă trebuie să o iei pe Drumul comunal 582 C, care îl duce pe turist, nu-i aşa, că asta e o zonă vizitată de turişti, nu e cum ar fi un parchet în exploatare şi acolo intră doar exploatatorii, la peştera Comarnic. La intersecţie am ridicat drona şi am filmat. L-am văzut pe individ, în maşina Mitsubishi. Am coborât drona, am urcat în maşină şi în momentul în care am ajuns la intrare în rampa primară, eu cred că el mă aştepta, a ieşit cu maşina şi m-a blocat. Am inventat o poveste, că am greşit drumul, că vreau să merg la peşteră şi aşa mai departe. A început să mă înjure, a încercat să intre în maşină. Nenorocul meu a fost că eu nu l-am recunoscut pe el şi aveam geamul deschis. M-am dat în spate, înspre scaunul din dreapta, pentru că mai avea un pic şi îmi trosnea una în faţă. Eram psihic pregătit, deci asta e, o să mă pocnească şi gata. În fine, presupun că din dialogul avut s-a mai domolit şi a spus <<lasă că te rezolv eu şi chem eu băieţii şi chem şi pe cei de la administraţie din parc>>, după care, se vede pe înregistrare că zice <<îţi rup eu gâtul>>. Am început să dau cu maşina în spate. Nu m-a lăsat să întorc maşina, adică el avea de gând de la bun început să mă blocheze. Am încercat să întorc, nu m-a lăsat, m-a obligat să merg vreo 200 de metri cu spatele“, spune Andrei Ciurcanu, care afirmă că timp de aproximativ 15 minute nu areuşit să scape de agresor.

Investigatorii Agent Green au fost amenintati cu bataia in Parcul National Semenic Cheile Carasului from AGENT GREEN on Vimeo.

“Am avut prezenţa de spirit şi am închis toate geamurile, am închis maşina. Sunt convins de faptul că a doua oară, când a încercat să-mi deschidă portiera, rezultatul şi finalul era cu sânge pe pereţi. Omul era pornit să mă lovească. Eu am mai fost atacat în Apuseni, ameninţat în Maramureş, cu cuţitul, dar nu eram singur. Eram cu cineva şi ştiam că, orice s-ar întâmpla, are cine să-mi dea primul ajutor. Ori, în momentul de faţă, eram singur şi îţi spun sincer că m-am temut pentru viaţa mea, pentru că fiind singur, eram şi blocat nu aveam nici semnal la telefon Îţi dai seama că se putea întâmpla absolut orice“, mai arată bărbatul.

Până la urmă agresorul s-a retras şi i-a făcut loc să treacă, dar nu înainte de a-l fotografia.

“A fost chestie ciudată. Într-un final a plecat. Mi-a făcut nişte fotografii, la maşină şi mie. Nu m-a deranjat. Şi mi-a pus că el este şeful echipei de exploatare din zona respectivă. Există un punct în care intră semnal gsm pe o anumită reţea. Eu cred că el a dat nişte telefoane, nu ştiu cu cine a vorbit, dar cu cine a vorbit probabil că i-a spus să mă lase să plec, că nu a făcut bine, pentru că în momentul în care drumul s-a lăţit, a tras dreapta şi s-a dat la o parte”, spune investigatorul Agent Green.