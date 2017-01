Un tânăr din Banat, înger păzitor pentru oamenii săraci şi bolnavi. Cum a ajuns să ajute sute de persoane

De la oameni care nu au ce să mănânce sau nu au cu ce să se încălzească, până la copii bolnavi de leucemie sau cancer, acestea sunt cazurile în care asociaţia condusă de Samuel Negoiescu intervine. Nu contează vârsta, nu contează etnia, nu contează religia. Acolo unde e nevoie de sprijin, Asociaţia “Speranţa pentru România“ acţionează.

Din 2007, până în prezent, Samuel Negoiescu a ajutat sute de persoane. Asociaţia este din Arad, dar se ocupă de cazuri din tot vestul României şi nu numai. Şi este o muncă titanică, pentru fiecare caz în parte.

”Misiunea noastră este aceea de a creea o punte de legătură între cei care sunt în nevoie, care trec prin situaţii dificile, şi cei care doresc să ajute, să se implice atât prin voluntariat cât şi financiar. Sprijinim prin proiectele noastre, persoanele în nevoi sau grupuri dezavantajate prin programe sau proiecte sociale, medicale sau educative. În acelasi timp, atragem atenţia opiniei publice asupra nevoilor existente în aceste categorii sociale”, explică Samuel Negoiescu.

O masă oferită unui bătrân s-a transformat într-o activitate umanitar

Totul a început în urmă cu aproape zece ani, în satul Agadici, din Caraş-Severin. Un tânăr din Arad a întâlnit un bătrân atât de sărac, că nu avea nici ce să mănânce.

“Era foarte grav bolnav şi foarte sărac. Atât de mult m-a impresionat, încât, în fiecare zi, cât am stat acolo, i-am dus o masă caldă. Apoi, nişte prieteni, care au auzit ce am făcut, mi-au zis că vor şi ei să mă ajute, să-i facem de mâncare şi să-i mai cumpărăm alimente. După o perioadă, eu a trebuit să plec şi am lăsat bani unei cunoştinţe să se ocupe şi să-i cumpere alimente şi să-i facă mâncare. Cunoştiinţa asta a găsit, însă, şi alte cazuri la fel grave şi mi-a spus de ele. Aşa am început să facem pachete cu alimente şi să le ducem. Au urmat tot felul de cazuri, cu diferite nevoie şi pe fiecare i-am ajutat după posibilităţi”, povesteşte Samuel Negoiescu, tânărul din Arad.

Când a văzut ce amploare a luat gestul său, Sami a hotărât să se dedice mai mult cazurilor umanitare. S-a gândit că oameni care îl ajută, să ajute la rândul lui, trebuie să şi vadă că sprijinul lor şi-a atins scopul.

“Eu am vrut ca totul să fie transparent şi oamenii care mi se alăturau să vadă că alimentele sau banii, pe care îi dădeau, ajungeau exact acolo unde trebuia. Aveam un aparat de fotografiat vechi cu care făceam poze şi făceam procese verbale, cu care mă duceam la fiecare şi le arătam. Atunci mi-a venit ideea unui site şi a unei asociaţii, ca să oferim facturi şi să facem totul şi legal. Tot aşa, pas cu pas, am reuşit să facem totul transparent, ca să nu existe suspiciuni sau dubii. Facem fotografii, filmăm şi punem pe site”, spune Samuel.

Cum a fost verificat de un elveţian

Însă, chiar şi aşa, au mai fost oameni care au pus la îndoială ceea ce face. “Din experienţă am învăţat cum să procedez. Atunci când îi văd că sunt neîncrezători, îi iau cu mine. Îi urc în maşină şi îi duc la cazurile de care se interesează. Mai mult, îi duc şi la alte cazuri, unde am mai intervenit, să vadă. Şi atunci oamenii capătă încredere”, povesteşte tânărul arădean.

Acesta spune că cel mai bun exemplu, în acest sens, este o situaţie petrecută în urmă cu doi ani.

“Am vrut să-i facem casă unui bătrân bolnav, care stătea într-o colibă, la Răcăjdia, lângă Oraviţa. Am prezentat cazul pe site şi m-a sunat cineva din Elveţia, şi mi-a spus că nu crede nimic din ce scrie acolo, că noi suntem nişte escroci. A dat telefoane prin România să mă verifice, s-a interesat pe la prietenii lui, care l-au sfătuit să nu se implice că, de obicei, asociaţiile astea sunt făcute de nişte escroci, să nu aibă încredere şi aşa mai departe. Ce a făcut elveţianul? A venit în România şi m-am trezit cu el acasă. L-am pus la masă şi i-am povestit tot ce fac. M-a pus să-l duc la toate cazurile pe care le-a văzut la mine pe site. L-am dus la toate cazurile. Vreau să-ţi spun un lucru. Din aceea zi am rămas prieteni şi ne auzim aproape zilnic la telefon. M-a ajutat la mai multe cazuri, mă cheamă mereu să merg la el, în Elveţia, şi e unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi am”, povesteşte Negoiescu.

Suferinţa oamenilor îi macină sufletul

Samuel e fericit cu ceea ce face, însă există şi o latură, a activităţii lui, care îl macină şi îi rupe sufletul. “Mă afectează foarte tare cazurile copiilor bolnavi de cancer sau de leucemie. Mai ales de când am devenit şi eu părinte şi am copii. Nu poţi să-ţi spun ce e în sufletul meu, când găsesc un copil bolnav de cancer. Mă gândesc la fetiţa mea, pe care o iubesc, şi mă gândesc la părintele acela, care e într-o situaţie de multe ori fără ieşire. Nu există cuvinte, care să descrie o asemenea stare”, afirmă Samuel.

Asociaţia arădeanului va avea în curând un nou site, tocmai ca pentru ceea ce face Samuel să fie şi mai transparent.

“Lucrăm acum la el şi sper să-l finalizăm în scurt timp. E un site unde se va putea vedea, în timp real, fiecare ban care a fost donat, unde a ajuns. Ai donat pentru un anumit caz, să poţi vedea că banii tăi au intrat in cont, dar şi câţi bani s-au strâns pentru cazul respectiv şi ce se face cu ei. Cu documente şi cu tot ce trebuie”, spune tânărul, care speră că în felul acesta să îi se alăture şi mai mulţi oameni în demersul său de a mai alina suferinţa celor aflaţi în nevoie şi a celor loviţi de boli.

Aici puteţi găsi siteul Asociaţiei "Speranţa pentru România" şi puteţi vedea cazurile în care a fost implicată.