Programul complet al Festivalului de Jazz de la Gărâna: 12 trupe internaţionale vin în Munţii Banatului

Anul acesta, 12 trupe internaţionale vor încânta iubitorii muzicii jazz, în perioada 6-9 iulie, în trei locaţii diferite din Munţii Banatului: Poaiana Lupului, satul Gărâna şi biserica din Văliug.

Organizatorii au reuşit şi în acest an să aducă artişti valoroşi din întreaga lume. Pe scenă vor urca trupe din SUA, Norvegia, Cuba, Suedia, Italia, Vietnam, Austria sau Germania.

Prima zi a festivalului, joi, 6 iulie, se deschide cu un quintet exploziv, care fuzionează vibraţiile funky ale muzicii soul-bop din anii 60, cu accente flamenco şi sunete inspirate de universul acustic al lui Miles Davis. E vorba despre chitaristul austriac Wolfgang Muthspiel, descris de New York Times ”etalonul generaţiei de chitarişti de jazz contemporan”, care îşi va uni forţele cu toboşarul Jeff Ballard, trompetistul Ralph Alessi, pianistul Gwilym Simcock şi basistul Larry Grenadier.

Surprizele continuă şi în zilele următoare, iar ultima seară este de-a dreptul una de geniu din punct de vedere artistic. Pe scenă va urca John Scofield, cel care a influenţat evoluţia jazz-ului de la finalul anilor 70 până în prezent, iar chitara sa şi-a făcut cunoscute acordurile pe toate continentele. John Scofield este câştigător a două premii Grammy la ceremonia din februarie 2017: cel mai bun album de jazz instrumental pentru ”Country for Old Men” şi cea mai bună improvizaţie solo jazz pentru single-ul “I’m So Lonesome I Could Cry”.

Pianistul suedez Bobo Stenson, una dintre cele mai importante personalităţi ale jazz-ului european, va închide ultima seară de festival, duminică, 9 iulie. Bobo Stenson, recunoscut în toate colţurile lumii pentru stilul inconfundabil, a cântat ani în şir alături de mari muzicieni de jazz, artişti precum Charles Lloyd sau trompetistul Donald Cherry.

Mai multe amănunte şi programul complet al manifestării le puteţi găsi pe site-ul official al festivalului www.garana-jazz.ro. Biletele se pot achiziţiona online, în avans prin Bilete.ro si Biletmaster.ro la preţul de 85 de lei, pentru o seară. Cei care doresc să participe la toate cele patru seri de spectacol îşi pot cumpăra un abonament la valoarea de 300 de lei.