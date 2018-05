Poveste de dragoste între profesoara de Română şi un elev de 16 ani. Ce conţineau mesajele de amor descoperite de mama adolescentului

Femeia spune că la începutul luni aprilie a stat de vorbă cu profesoara,de la liceul din Făget, care este căsătorită, şi aceasta i-a recunoscut toată povestea.



“M-am dus la şcoală şi am stat de vorbă cu domnul director şi cu doamna dirigintă a fiului meu, cărora le-am cerut să ia măsuri. Nu au făcut nimic, profesoara încă predă la liceu. Ieri am fost la Inspectorat şi am stat de vorbă cu doamna inspector general. Am depus o plângere şi acum aştept. Nu e normal ce se întâmplă acolo”, a declarat mama băiatului.



Directorul liceului recunoaşte că mama elevului a venit cu mai mult timp în urmă şi i-a spus că a descoperit nişte mesaje în telefonul băiatului, însă i-a cerut să facă o plângere. Femeia nu mai revenit, după spusele directorului.

“A venit la mine şi mi-a spus de mesaje. I-am cerut să-mi facă o sesizare în scris ca să pot lua măsuri. Ea spune acum că eu i-am promis că o să o dau afară pe profesoară. Însă eu nu pot face aşa ceva, pentru că nu directorul angajează şi dă afară. În urma plângerii trebuia să facem o comisie, să analizăm situaţia şi să anunţăm inspectoratul, care este în măsură să ia decizii”, spune Victor Birău directorul liceului făgeţean.

Mama elevului spune că va depune o plângere şi la poliţie şi nu se lasă până când profesoara nu va fi îndepărtată din Învăţământ.

Liceul din Făget nu este la primul episod de acest gen. În 2015 o profesoară de franceză s-a aflat în aceeaşi situaţie, fiind implicată într-o relaţie cu un elev. Atunci profesoara a renunţat la postul pe care îl avea, după care a revenit la mai puţin de un an şi a dat examen pentru titularizare, în prezent activând în continuare.