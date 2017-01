Cum se găteşte mâncarea turcească Imam Bayildi, o delicatesă exotică în Banatul cotropit odinioară de otomani

Pentru mulţi bucătari şi bucătărese o astfel de găteală nu e deloc exotică, mai ales dacă au avut contact cu zona Dobrogei, unde bucătăria turcească se simte ca la ea acasă.

Reţea de astăzi vine din partea opusă a ţării, din Banat, zonă care a fost şi ea cotropită de trupele otomane şi a stat sub dominaţia lor mai mult de 160 de ani. Aşa că, să nu vă miraţi dacă bănăţenii pe lângă mâncărurile ungureşti şi nemţeşti-austriece o să vă pună pe masă şi un imambaldî autentic.

Uica Mihai, bucătarul născut prin părţile Banatului de munte, la Reşiţa, ne-a povestit în stilul său neaoş cum găteşte el vânăta turcească.

“Trec anotimpurile unul după alt, se scurg anii şi totul se repetă ca un cilu, în fiecare an fac aceleaşi lucruri, cu repetiţie ca într-o piesă de teatru de-a lui Eugen Ionescu.

Şi mj-am dus de mi-am băgat capul în frigider, am scobit în măruntaiele lui şi am scos de acolo o vânătă împănată cu usturoi şi coaptă în tavă, cu sos de roşii deasupra şi ţelină multă amestecată cu morcov ras călit şi ardei. Un fel de imambaildî pe care îl prefac eu ca să îmi ţie de saţ. Şi am ras tot Imambaildîul şi mă duc acum să mai caut în frigider, poate mai dau de ceva care să semene a friptură.

Dar să vă dau reţeta mea de vânătă împănată:

Ia două vinete mai purceluşe aşa, adică cu pântec şi carne tare, spală-le şi îndepărtează codiţa. Apoi croieşte patru buzunare de-a lungul fiecăreia, în aşa fel încât să nu se despice de tot şi să îţi lase loc să le împănezi.

Şi într-o tigaie căleşte în unt felii de morcov fraged, rondele subţiri de capă şi scrijelşşe fine de ardei gras. Dacă au prins puţină rumeneală, stinge-le cu un pahar de vin sec, dă-i peste ele un damf de sare, piper şi cimbru verde tocat, numai cât prinzi între degete.

Şi cu călitura asta umple buzunarele croite în vinete şi mai adaugă feliuţe de usturoi străvezii, dar cât mai multe că ele dau gustul.

Pune vinetele într-o tavă cu ceva ulei de măsline, toarnă peste ele bulion proaspăt stors din roşii, mai adaugă dafin, o crenguţă de cimbru, una de rozmarin, boabe de piper şi o căpăţână întreagă de usturoi. Tava o să o dai la cuptor un ceas cam la o sută douăzeci de grade şi ai grijă dacă îţi seacă lichidul, mai adaugă puţină apă fierbinte ori un stropişor de vin.

Şi iaca-tă, ai Imambaldâ, dar badă de seamă nu e bun fierbinte şi proaspăt deşi merge şi aşa, mai bine lasă-l la rece până a doua zi şi o să vezi că abia atunci îşi lasă aromele lui adevărate”, spune Uica Mihai.