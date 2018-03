Parcul Naţional Cozia şi Horezu, descrise elogios într-un articol din Washington Post: „Rapsodia românească, incursiune pe un tărâm nelăudat din Estul Europei“

Două jurnaliste ale celebrei publicaţii au dorit să revadă locuri din România, ţara aflată la „răscrucea dintre Europa, Orientul Mijlociu şi Asia... invadată de toţi vecinii săi”, care „a absorbit multiplele influenţe şi le-a transformat într-o tapiserie culturală unică”, despre a căror existenţă ştiau de mulţi ani, dar au fost oarecum uimite să constate că reprezintă, încă, o enigmă pentru mulţi turişti străini.

„Rapsodia românească – incursiune pe un tărâm nelăudat din Estul Europei” – am tradus noi titlul inspirat „ Romanian rhapsody – exploring an unsung destination in Eastern Europe ”, au titrat jurnaliştii de la Wahington Post în ediţia din 1 martie 2018, cu referire la cele mai cunoscute, poate, partituri româneşti din patrimoniul universal, creaţii ale inegalabilului George Enescu – care ilustrează magistral imaginile muzicale ale unei petreceri populare, dar şi o frescă istorică din trecutul nostru zbuciumat.