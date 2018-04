VIDEO Cele mai influente patru soliste death metal şi simfonic rock din anii 2000. Vedeta care a ajuns să creadă în Dumnezeu, deşi a fost atee convinsă

Angela Nathalie Gossow (44 de ani) este solista trupei Arch Enemy, formată în Suedia în 1995. Angela este de fel din Germania şi s-a alăturat trupei suedeze în anul 2000. A fost aleasă imediat de liderii trupei, în urma unor audiţii în timpul cărora Angela pur şi simplu s-a detaşat de celelalte concurente datorită vocii sale extrem de puternice, masculine, în ciuda aspectului vizic aproape anorexic.

Doi ani mai târziu, tocmai când solista germană începuse să prindă rădăcini în lumea death-metalului, un diagnostic crunt aproape că i-a pus capăt carierei: noduli pe gât. În urma terapiei, Angela a reuşit să-şi recapete vocea şi a continuat să ţină concerte alături de trupa sa, până în anul 2014, când a anunţat că are alte priorităţi şi că îşi doreşe să petreacă mai mult timp alături de familia sa.

Se pare că Angela va reveni pe scenă în acest an cu un alt proiect de metal extrem.





Angela Nathalie Gossow, solista cu trup de înger, dar cu voce de diavol FOTO youtube.com

Deşi a trăit într-o lume despre care se spune că ”se îneacă” în alcool şi droguri, Angela este adepta teetotalismului, o mişcare care promovează, printre altele, abstinenţa totală de la orice fel de băutură care conţine alcool. În plus Angela este susţinătorul dietei vegane şi este atee.

Trupa Arch Enemy îşi continuă drumul alături de o altă solistă de origine canadiană, Alissa White-Gluz.

Despre Lacey Nicole Sturm (37 de ani), co-fondator şi solistă a trupei americane Flyleaf, se spune că pare că ascunde două persoane într-un singur corp. În concerte are momente de o sensibilitate rară, anihilate neaşteptat de o voce puternică ce te face să cauţi pe scenă şi cel de-al doilea solist.





Lacey Nicole Sturm, fosta solista trupei Flyleaf FOTO laceysturm.com

Lacey este texancă şi a debutat în cariera muzicală la începutul anilor 2000 ca backing vocals pentru o trupă ce Christian rock şi chiar a fost nominalizată la premiul Grammy, alături de trupa sa de atunci, la categoria Best Gospel Song şi Best Gospel Performance. Membrii trupei Flyleaf au început să cânte împreună încă din anul 2002. Au suţinut concerte în general în Texas, pentru ca în 2005 să dea lovitura cu primul lor album care poartă ca titlu chiar numele trupei. Cea mai cunoscută piesă, cu milioane de vizualizări pe youtube, este ”I’m so sick”. Fragmente din această piesă apar şi pe coloana sonoră a celebrei serii ”Die Hard”, cu Bruce Willis în rol principal.

În octombrie 2012, Lacey s-a retras din trupa care i-a adus atât de mult success, invocând ca scuză pentru decizia sa neaşteptată, dorinţa de a sta alături de fiul ei. N-a rezistat deprate de scenă decât doi ani, astfel că în anul 2014 fosta solistă a trupei Flyleaf anunţa un nou proiect iniţiat alături de soţul său, chitarist. În 2016, albumul său solo a urcat în topul Billboard, pe locul al 7 la categoria cel mai bun album rock. Lacey a publicat de asemenea o carte autobiografică în care povesteşte despre cum a reuşit să depăşească momentele grele din viaţa sa (inclusiv gânduri de sinucidere) şi cum a ajuns să creadă în Dumnezeu deşi fusese un atee convinsă.

Sharon Janny den Adel (44 de ani) este fondatorul trupei olandeze de metal simfonic Within Temptation, fondată în 1996. Sharon a devenit solista trupei dintr-o întâmplare, când Robert Westerholt, co- fondatorul Within Temptation a participat la repetiţiile tinerei care cânta în 1995 cu altă echipă. Fascinat de vocea fetei, i-a propus să înceapă alături de el un nou proiect. Câţiva ani mai târziu aveau să formeze şi o familie, iar împreună au acum trei copii. Puţini ştiu că Sharon este aproape un artist complet.

Shanon Janny den Adel, solista trupei Within Temptation FOTO fanpop

Dincolo de careiera muzicală, ea este cunoscută şi ca designer vestimentar şi a lucrat până să devină un star rock, la o companie de profil. Bazându-se pe experienţa sa în acest domeniu, Sharon este cea care creează costumele de scenă ale ei şi ale membrilor trupei. A recunoscut în mai multe interviuri că nu are studii musicale, ci este mai degrabă un autodidact şi a ajuns la performanţele vocale de astăzi lucrând singură ore în şir, zilnic. Şi-a descoperit calităţile de mezzo soprană încă de la vârsta de 13 ani şi de atunci a început să studieze acasă, fără un profesor.

Probabil cea mai cunoscută piesă a trupei Within Temptation este ”Paradise”, unde Sharon cântă în duet cu Tarja Turunen, fosta solistă a trupei Nightwish. Pe youtube, videoclipul oficial al piesei are peste 25 de milioane de vizualizări.

Finlandeza Tarja Turunen (41 de ani), pe numele său complet Tarja Soile Susanna Turunen Cabuli, este probabil cea mai apriciată şi cunoscută solistă-soprană a unei trupe rock. A căpătat notorietatea alături de membrii formaţiei Nightwish, dar în prezent are o carieră solo. A cântat ca solistă a trupei pe care a fondat-o până în anul 2005, când a fost pur şi simplu demisă ”din funcţie” printr-o scrisoare deschisă care a fost postată pe site-ul oficial al trupei. Decizia membrilor formaţiei de a reununţa în plină glorie la Tarja a fost justificată de anumite interese ale soţului solistei şi de schimbarea atitudinii acestia faţă de trupă.

La rândul ei Tarja a răspuns tot printr-o scrisoare adresată publicului, dar şi foştilor săi colegi în care scria că decizia a fost ”necugetată şi crudă”. Soprana îşi continuă cariera muziacală şi fără Nightwish, abordând în continuare stilul metal simfonic, dar în concertele sale interpretează şi arii célèbre de operă.



Spre deosebire de celelalte soliste de rock, Tarja are studii musicale pe care le-a urmat la un Liceu de Muzică şi Arte şi la Academia Sibelius din Helsinki. Idolii săi muzicali au fost Whitney Houston şi Aretha Franklin şi nu de puţine ori a recunoscut în interviuri că adolescentă fiind şi-ar fi dorit o carieră solo, nicidecum alături de o trupă rock. Schimbarea care a îndreptat-o către rock opera a fost întâlnirea cu soprano britanică Sarah Brightman. Printre cele mai cunoscute piese interpretate de Tarja Turunen, în perioada Nightwish, este ”Sleeping Sun”.