Va fi haos în Ploieşti. Grevă spontană la TCE. Şoferii din schimbul al doilea nu vor intra pe trasee în această după-amiază

Ion Mişcă, liderul de sindicat al transportatorilor ploieşteni spune că şoferii sunt nemulţumiţi de faptul că salariile întârzie şi că, din lipsa fondurilor, TCE nu asigură condiţii de siguranţă nici propriilor angajaţi, dar nici călătorilor.

„Este vorba despre o grevă spontană pe care au declanşat-o membrii de sindicat din cauza situaţiei financiare în care se află societatea petntru că municipalitatea nu dă banii către societate şi în afară de asta suntem ameninţaţi în permanenţă cu insolvenţa şi falimentul. Nu avem piese, cumpărăm piese la ora actuală, nu avem piese pentru siguranţa circulaţiei călătorilor conform legii, nu putem să asigurăm un transport de calitate călătorilor şi în afară de asta nu am semnat contractul colectiv de muncă. Ne ţine în stand by cu el. La fel, există şi problema bonurilor de masă pe care nu ni le mai dau. Protestul a început deja. A venit directorul general. Noi am chemat şi municipalitatea. Eu, ca sindicat, am declarat conflict de muncă către ITM şi trebuia să avem medierea pe data de 29 martie, dar oamenii nu au mai aşteptat. Era vorba să nu se dea nici salariile astăzi, ci să le dea tocmai joi sau vineri acesta este motivul pentru care au luat o hotărâre radicală de grevă spontană, dar s-ar putea să rămânem în grevă generală. Protestul se manifestă paşnic, dar nu vom mai ieşi pe traseu şi nu vom mai asigura cursele speciale către Brazi şi Yazaki .Moentan autobuze sunt pe trase, nu s-au retras toate.” A declarat Mişcă.

Acesta a precizat că, în prezent, şoferii TCE asigură curse în proporţie de 30 la sută.