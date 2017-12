Un român plecat la muncă în Anglia nu şi-a mai găsit soţia şi fetiţa când s-a întors acasă. „Au mai rămas doar câteva hăinuţe ale copilului şi jucăriile. Sunt disperat“

IJP Prahova a făcut publică dispariţia tinerei şi a copilului său şi cere ajutorul oamenilor care ar putea să ofere informaţii concrete despre locul în care s-ar putea afla.

Marian Aldea, tatăl fetiţei şi soţul Iulianei, date în prezent dispărute, a constatat lipsa celor două în ziua de 4 decembrie, când s-a întors acasă din Anglia unde fusese să câştige bani în speranţa că-i va putea oferi familiei sale un viitor mai bun. Marian susţine că a aflat din vecini că soţia sa Iuliana ar fi plecat de acasă duminică noapte, în data de 3 decembire.

A fost văzută în momentul în care urca într-o maşină în care se aflau mai mulţi bărbaţi, iar fetiţa, se afla şi ea în acelaşi autoturism în braţele unei persoane necunoscute. Din acea zi Iuliana nu a mai răspuns la telefon, iar nimeni nu poate spune unde se află în acest moment. Acesta a fost şi motivul pentru care bărbatul a decis să ceară ajutorul poliţiei, dar şi să lipească afişe cu fotografiile soţiei şi fetiţei sale în speranţa că cineva îi va putea da vreo veste.





Un echipaj de poliţie s-a deplasat la domiciliul familiei Aldea pentru a preleva amprente FOTO Diana Frîncu

“M-am întors din Anglia mai devreme decât trebuia pentru că nu mi-a mers prea bine acolo. Am vrut să-i fac o surpriză fetiţei mele şi să ajung în seara de Moş Nicolae, dar surpriza am avut-o eu. Pur şi simplu am găsit casa goală, au mai rămas doar câteva hăinuţe ale copilului şi jucăriile. Pe mine nu mă interesează decât să ştiu că fetiţa mea este bine, că are ce mânca şi că este sănătoasă. Sunt disperat. De patru nopţi nu mai dorm şi mi-e teamă să nu se fi întâmplat ceva rău, mai ales că Iuliana are miopie avansată şi nu vede deloc bine. De Iuliana nu pot să dau, nici eu şi nici familia ei. Duminică seară a vorbit ultima dată cu mama ei. A sunat-o cu număr ascuns şi a spus atât, că este în Ploieşti şi că este bine, apoi a închis”, povesteşte Marian Aledea.

Bărbatul a explicat că în perioada în care se afla în Anglia reuşise să-şi găsească un loc de muncă, iar banii câştigaţi i-a trimis în ţară la soţia şi la fiica lui. A plecat forţat de împrejurări în Marea Britanie, în urmă cu aproximativ două luni şi jumătate, pentru că le luase foc casa, iar o parte din construcţie a fost distrusă de flăcări. În plus, familia a rămas şi fără venituri sigure.



Se grăbise să ajungă mai repede acasă, pentru a face sărbătorile împreună cu Iuliana şi cu Raluca, fetiţa lui, cărora le adusese un sac de cadouri.

Marian Aldea îşi caută soţia şi copilul pe străzi cu fotografiile acestora în mână

“Am vrut să nu le lipsească nimic şi să aibă tot ce le trebuie. Când m-am decis să vin acasă, am văzut că nu mai era nimic. Nici ea şi nici copilul. Sunt disperat din cauza copilului, este viaţa mea. Nu vreau decât să-mi vad fetiţa, este tot ceea ce mă interesează”, spune Marian.

În comuna Măgurele, părerile sunt împărţite. O parte dintre vecini spun că Iuliana ar fi plecat de bunăvoie, pentru că a fost văzută în braţe cu mai multe bagaje, alte persoane susţin că de fapt Iuliana ar fi fost forţată de mai mulţi bărbaţi să intre într-o maşină care se afla parcată vis-à-vis de şcoala din satul Coada Malului.

Joi, la domiciliul famileie Aledea, o echipă de criminalişti a venit pentru a lua amprente, dar şi declaraţii de la martori. Raluca Brezeanu, prutătorul de cuvânt al IJP Prahova a declarat că în cauză se fac cercetări pentru a se stabili în ce condiţii au dispărut Iuliana Mircioiu şi fiica ei, iar datele lor de identitate au fost făcute publice. În paralel se fac investigaţii pentru găsirea acestora.